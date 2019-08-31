Без Трампа, но с Зеленским: День памяти в Польше. LIVE

В Польше проходит День памяти Второй мировой войны. Онлайн

В Польше 1 сентября проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На церемонию приглашены многие иностранные политики и мировые лидеры, но не все согласились ехать в Варшаву. «Газета.Ru» ведет прямо трансляцию Дня памяти в Польше.
Трансляция
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