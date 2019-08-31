«Нужный учебник»: пособие для депутатов Рады составлено в США

Экс-заместитель генерального прокурора Украины, юрист и политик Ренат Кузьмин возмутился тем, что учебники для украинских парламентариев были написаны в США.

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По его словам, в первый день работы нового состава парламента Украины депутатам были розданы учебники под названием «Деятельность народного депутата Украины в Верховной раде Украины».

«Нужный учебник, спору нет. Правда, издан он, цитирую: «при поддержке американского народа» американским агентством USAID. Так и хочется крикнуть: «Слава Украине», — написал Кузьмин на своей странице в фейсбуке, приложив фотографию обложки и содержания выданного пособия.

В выходных данных нового учебного пособия указано, что оно выпущено «при поддержке американского народа». В аннотации говорится, что фонд «Восточная Европа» проводит проект USAID — агентства США по международному развитию — программу под названием «Рада: ответственность. подотчетность, демократическое парламентское представительство» с 2013 года, передает ФАН. Главной задачей программы является становление ответственного украинского парламента.

В четверг, 29 августа, состоялось первое заседание Верховной рады IX созыва, в ходе которого новоизбранные депутаты принесли присягу, а также назначили спикера парламента и премьер-министра страны.

Спикером Верховной рады стал глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. За его кандидатуру отдали свой голос 282 депутата при необходимых 226.

В своей речи перед новым составом Рады он обозначил основное направление работы на посту. Так, Разумков объявил, что намерен произвести «рост экономики от 5% до 7% уже в следующем году». По его словам, это должно произойти «не только на бумаге, в статистике», но и в реальности, чтобы это почувствовало население страны. Помимо этого, он считает необходимым создание «надежного механизма отзыва народного депутата». Новый спикер Верховной рады уверен, что эта мера будет способствовать более ответственному подходу парламентариев к своей работе.

О том, что Разумков является главным претендентом на кресло председателя украинского парламента, стало известно 20 июля. Тогда об этом сообщил принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на трех собеседников. Один из них сказал, что глава партии Зеленского «заслужил этот пост», так как он проявил свои организаторские способности, а также показал высокие показатели в ходе предвыборных кампаний.

Премьер-министром страны стал Алексей Гончарук, за которого проголосовали 290 депутатов, передает РИА «Новости». Отмечается, что Гончарука на эту должность предложил украинский лидер.

В своей речи на первом заседании украинского законодательного органа Гончарук заявил, что намерен бороться с контрабандой. Так, он выразил надежду на то, что незаконная перевозка товаров перестанет быть системным явлением на Украине до конца этого года. Также, по его мнению, необходимо побороть коррупцию в государственной налоговой службе уже в этом году.

При этом, как передает УНИАН, Гончарук заявил, что в течение одного года новый кабмин Украины покажет конкретный результат своей работы. «О каком-то жестком дедлайне мы не договаривались, но, думаю, что год — это достаточный период времени, чтобы сделать вывод, эффективные мы или нет», — приводит издание слова нового украинского премьера.

За один год также должна достигнуть определенных результатов и Верховная рада, иначе, как намекнул президент Украины Владимир Зеленский, она будет распущена. По его словам, распускать парламент «не так страшно», передает РИА «Новости».

Однако он также уверен, что этот созыв войдет в историю страны. «Вопрос, как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент… который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк — я вас очень прошу, — прогулов, кнопкодавства», — обратился Зеленский к новоизбранным депутатам. Он добавил, что народные избранники должны каждый день работать «на благо украинского народа».

«Не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок», — предупредил глава государства.