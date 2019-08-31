«Обязательно приеду»: Путин пообещал посетить Чечню

Во время рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым президент России Владимир Путин пообещал обязательно посетить Чеченскую республику, сообщается на сайте Кремля.

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«Наши старейшины, ученые на меня уже начали «наезжать». Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? – у меня спрашивают, – или как? Я говорю: «Я ему, если увижу, передам», — рассказал Кадыров Путину. Руководитель республики вспомнил также, как глава государства приезжал в Чечню, когда там были «серьезные проблемы».

При этом Кадыров обратил внимание, что сейчас ситуация в этом субъекте России изменилась: «Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции, все недружеское отношение к России и Чеченской Республике. Решаем все социальные вопросы».

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно. Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы с Вами помним, в каком она была состоянии определённое количество лет назад», — сказал ему в ответ российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что благодаря усилиям Рамзана Кадырова и чеченскому народу ситуация в республике «поменялась просто кардинально». «И я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву», — добавил Путин.

Кроме того, в ходе встречи они обсудили недавнее открытие мечети «Гордость мусульман» в городе Шали. Глава государства поинтересовался, действительно ли мечеть является самой большой в Европе. Рамзан Кадыров ответил на этот вопрос утвердительно, добавив, что она «самая красивая в мире, на самом деле», говорится в стенограмме их разговора, опубликованной на сайте Кремля.

«Самая красивая в мире — это в Петербурге», — не согласился с ним Владимир Путин. Кадыров спорить с главой государства не стал.

Открытие мечети состоялось в прошлую пятницу, 23 августа. Владимир Путин по телефону поздравил главу Чеченской республики с этим событием, а также с очередной годовщиной со дня рождения его отца Ахмата-Хаджи Кадырова. Мечеть была названа в честь пророка Мухаммеда. Хотя первоначально, по решению жителей города, где была возведена мечеть, планировалось, что святое место будет носить имя Рамзана Кадырова. В церемонии открытия приняли участие гости из мусульманских стран, полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

По данным РИА «Новости», мраморная мечеть «Гордость мусульман» вмещает свыше 30 тыс. молящихся. Прилегающая к ней территория может вместить еще до 70 тыс. верующих. В оформлении мечети использовалось чистое золото и ручные росписи.

В рамках встречи, которая состоялась в субботу, 31 августа, Владимир Путин и Рамзан Кадыров обсудили также развитие региона, его подготовку к Дню знаний. Глава республики отметил, что в субъекте к 1 сентября готовы все 470 республиканских школ.

«Обучающиеся — 282 тыс., в первый класс пойдут 33 тыс. 800 детей. Первый класс — это тоже хороший показатель, у нас рождаемость, как Вы знаете, самая высокая. Все образовательные учреждения у нас готовы на сто процентов, я проводил лично совещания и просто лично проверял», — отчитался Кадыров.

Кроме того, он отметил рост инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 2019 года. Так, по словам главы Чечни, они выросли на 127%. При этом он обратил внимание президента на «показательную динамику» по линии экономики. «Валовый региональный продукт за 2018 год составил более 197 млрд руб.», — сообщил Кадыров.

Также по словам Кадырова, в республике реализовываются «628 проектов стоимостью 228 млрд руб.», это, в свою очередь, позволяет предоставить жителям региона 20 тыс. рабочих мест.

«Вы нам дали поручение по безработице — она у нас уже снизилась до 8 процентов, и я думаю, что в ближайшем будущем мы этот вопрос решим. По указам 2012 года Чечня занимает лидирующее место по вопросам отдельных категорий бюджетников. Мы даже входим в четверку регионов, которые удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов», — сообщил Рамзан Кадыров.

Владимир Путин в ответ на это попросил не снижать достигнутые показатели. Также Кадыров отметил, что в рамках национальных проектов власти республики «ведут строительство и реконструкцию более 100 объектов и экономики, и социальной сферы, из которых 30 объектов уже практически готовы».