Юбилей Победы: Кремль позовет Зеленского

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отправят приглашение для участия в памятных мероприятиях в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 года, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Президенту Украины [приглашение] будет направляться», — приводит слова Ушакова ТАСС.

Однако, как отметил президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, Зеленский навряд ли примет приглашение Кремля.

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«Наверно, он как-нибудь поблагодарит и не примет приглашение. Это просто невозможно сейчас в нынешней системе, когда внутри украинского общества огромное количество русофобии. И особенно не в обществе, а в элите, которая имеет деньги, имеет власть и так далее», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

При этом собеседник агентства отметил, что приглашение на празднование юбилея Победы показывает положительную динамику развития отношений между Россией и Украиной. «Я думаю, что это определенный знак вежливости, который показывает, что динамика отношений может быть позитивная. Надеюсь, разум восторжествует, и мы начнем не враждовать, а дружить дальше», — отметил специалист.

Помимо приглашения главы украинского государства, Ушаков сообщил журналистам, что порядка 20 лидеров стран подтвердили свое присутствие на торжественных мероприятиях. «У нас уже примерно 17 лидеров различных стран, именно лидеров, подтвердили официально свое участие в памятных мероприятиях в Москве 9 мая», — сказал кремлевский представитель. Он подчеркнул, что таким образом «ожидается действительно крупное международное событие, посвященное важной для нас и для всех остальных дате».

Среди согласившихся принять участие в праздновании Дня Победы помощник российского президента назвал французского главу Эмманюэля Макрона, а также лидеров Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ.

Также он отметил, что в Кремле ждут ответа от главы Монголии Халтмаагийна Баттулги, который, как ожидается, в ближайшее время подтвердит свое участие.

«У монгольского президента имеется приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года, и мы рассчитываем, что монгольский президент подтвердит в самое ближайшее время, может быть, в ходе визита, свое согласие на приезд в Москву», — заявил Ушаков. Визит российского лидера Владимира Путина в Улан-Батор запланирован на 3 сентября.

16 августа помощник Путина сообщил, что Москва направила приглашение на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне президенту США Дональду Трампу. При этом Ушаков уточнил, что ответа от Вашингтона пока не поступало. В конце июня российский лидер лично пригласил своего американского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях в следующем году. Произошло это на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке. Трамп в свою очередь заявил, что очень серьезно обдумает это приглашение.

«Они празднуют 75-летие победы над нацизмом. Он [президент РФ Владимир Путин] пригласил меня. И я сказал, что очень серьезно обдумаю это предложение», — отметил президент США.

«Россия прошла через очень многое, они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные, в борьбе с нацизмом. Он пригласил меня, и я сказал, что мы рассмотрим это», — добавил Трамп.

Вскоре после этого посол России в США Анатолий Антонов отметил, что приглашение американского главы государства должно напомнить миру о боевом братстве армий двух стран и общей победе над фашизмом.

«Мы будем рады вместе с американскими друзьями отметить это торжество. Напомним миру о боевом братстве наших армий в годы Второй мировой войны, об общей победе над фашизмом», — сказал Антонов РИА «Новости».

Во время встречи лидеров стран G20 приглашения на празднование юбилея Победы были переданы также президенту Франции, канцлеру ФРГ и председателю КНР.