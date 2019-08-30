«Ситуация накалена»: что происходит на границе Грузии и Осетии

Представители Южной Осетии и Грузии встретились на границе двух стран с участниками формата Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Целью встречи является обсуждение отношений государств, которые обострились после того, как грузинская сторона возвела полицейский блокпост.

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«По предложению юго-осетинской стороны на границе, где стоит грузинский блокпост, проходит техническая встреча с участниками формата МПРИ», — сообщили ТАСС в аппарате полпреда представителей формата МПРИ.

Как сообщил Sputnik корреспондент юго-осетинского телевидения ГТКР «Ир» Алан Тибилов, встреча проходит уже несколько часов, и жители села Уиста ожидают, что грузинский блокпост будет перенесен в другое место.

«Техническая встреча в формате МПРИ длится уже несколько часов. От Южной Осетии во встрече принимает участие также полпред президента Мурат Джиоев. Сюда же приехали руководители силовых ведомств республики. Здесь собрались жители близлежащих сел, они находятся в ожидании итогов встречи», — рассказал журналист с места событий.

Он отметил, что сельчане напуганы и напряжены в связи со сложившейся ситуацией. Они надеются, что полицейский пост перенесут. «В селе много юго-осетинских силовиков, которые следят за безопасностью. В принципе сейчас жителям села ничего не угрожает, но все ждут, чтобы грузины убрали свой пост», — добавил он.

При этом, как передает РИА «Новости», власти обеих стран обвинили друг друга в нагнетании обстановки на границе. При этом, по информации издания, грузинское внешнеполитическое ведомство «выразило встревоженность» из-за того, что власти Южной Осетии якобы проводят мобилизацию военной техники и людей. По мнению дипломатов Грузии, это еще больше «усугубляет среду безопасности».

При этом в ведомстве призвали международное сообщество отреагировать на происходящее на границе стран, отметив, что грузинская сторона придерживается пути мирного урегулирования конфликта.

Однако представители комитета госбезопасности Южной Осетии уверены, что в «нагнетании» ситуации с пограничным блокпостом виноваты именно власти соседней страны.

«Комитет госбезопасности предупреждает и обращает внимание на то, что действия грузинской стороны по нагнетанию ситуации в районе осетинского села Уиста создают прямые угрозы дестабилизации обстановки. Вся ответственность в этом случае ложится исключительно на грузинскую сторону», — заявило ведомство в фейсбуке.

Незадолго до этого южноосетинские власти потребовали от представителей Грузии убрать до утра пятницы, 30 августа, грузинский пост полиции, который был установлен недалеко от села Уиста. Если этого не случится, предупредил Цхинвал, будут приняты «законные способы для защиты».

«Югоосетинская сторона поставила условие — убрать этот пост до завтра, до шести утра, либо с югоосетинской стороны будут предприняты все предусмотренные законом меры и способы для защиты нашего населения от возникающих угроз», — приводит ТАСС слова главы делегации Южной Осетии в рамках МПРИ Егора Кочиева.

Он отметил, что жители села, в 240-250 м от которого грузинские власти установили блокпост, обеспокоены ситуацией. «Жители реально напуганы появлением этого поста, они обратились в правительство Республики Южная Осетия, обратились к президенту с просьбой о помощи, и помощь этим людям будет оказана», — пообещал представитель страны. Он обратил внимание на то, что от поста полиции до ближайшего населенного пункта Грузии порядка 2 км.

Несмотря на то, что в месте, где установлен блокпост, госграница точно не определена, Кочиев утверждает, что полицейский пост установлен на территории Южной Осетии, и тому есть документальное подтверждение.

«Мы давно предлагаем грузинским коллегам <…> сесть за стол переговоров и обсудить линию прохождения границы. В этом районе граница не была определена. Грузинские представители заявляют, что это грузинская территория, но они ошибаются. Именно место, где выставлен пост, — это югоосетинская территория, и нами наша территория будет защищаться всеми возможными способами», — заявил Кочиев.

По его словам, у южноосетинских властей есть «декрет от 1922 года, который закрепляет эту территорию за тогдашней Юго-Осетинской автономной областью». Госграница проводится, как отметил Кочиев, по бывшей административной границе».

Сообщения о незаконном строительстве блокпоста появились на этой неделе. Так, советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил об этом РИА «Новости» в среду. В ответ на действия грузинских властей южноосетинские силовики провели рейд бронетехники.

При этом Кочиев отметил, что на предыдущей встрече в рамках МПРИ грузинская сторона отказалась прекращать обустройство блокпоста, а также пыталась перевести разговор встречи «в русло «мы вам продемонстрируем, что пост угрозы не представляет». Кочиев добавил, что в настоящее время «ситуация накалена до предела, угроза безопасности существует не только в данном районе, но и в регионе в целом».