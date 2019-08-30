«Наберитесь терпения»: на Украине опровергли информацию об обмене

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что между Москвой и Киевом продолжаются переговоры по обмену удерживаемыми лицами, но он пока не начался.

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«Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию», — написала она в фейсбуке, назвав процесс сложным.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского также сообщили, что распространенная ранее информация о завершении обмена не соответствует действительности, идут переговоры. Там отметили, что о взаимном освобождении удерживаемых лиц сообщат на официальных каналах.

Адвокат нескольких заключенных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны, что является необходимым условием, пишет РИА «Новости». Все граждане РФ и Украины, которые должны участвовать в обмене, находятся в пункте сбора или в местах заключения, никто никуда не летел, добавил он.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники ранее писало, что в ближайшее время в киевский аэропорт «Жуляны» прибудет самолет с украинскими заключенными, переданными Россией в рамках обмена.

О начале обмена около 2:00 мск сообщила на своей странице в фейсбуке сотрудница Верховной рады Анна Исламова. «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», — написала она.

Вскоре репост записи сделал новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года. Военный суд признал его виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении взрывчатки. За это он получил 20 лет колонии строгого режима.

Его возвращение на родину ранее казалось невозможным из-за столь серьезного обвинения. Еще в 2016 году просьбу освободить Сенцова, исходившую от режиссера Александра Сокурова, комментировал сам президент России Владимир Путин. Он обратил внимание, что украинский режиссер осужден не за творчество, а за терроризм, и напомнил, что РФ — правовое государство, поэтому подобные вопросы должны решаться в суде.

Другой осужденный в России украинец — коренной житель Крыма Владимир Балух. В 2017 году его осудили за незаконное хранение оружия. Украинца приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Третий участник обмена — украинец Павел Гриб. Он был задержан в Белоруссии в августе 2017 года. Впоследствии его передали России и в этом году за содействие террористической деятельности притворили к шести годам лишения свободы.

Еще один упомянутый в посте гражданин Украины — Николай Карпюк. Его задержали в 2014 году и осудили на 22,5 года колонии за преступления против федеральных войск в ходе Первой Чеченской войны.

Помимо них был анонсирован обмен 24 украинских моряков-членов экипажей трех судов ВМС Украины — катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу».

Они были задержаны 25 ноября прошлого года в Керченском проливе за незаконное пересечение госграницы России. По данным ФСБ, они незаконно вторглись в территориальные воды РФ и совершали там опасное маневрирование, игнорируя требования российских властей остановиться. С тех пор моряки находились в СИЗО в России.

По данным СМИ, на Украину должны были отправиться не только эти 28 человек, но и еще пятеро осужденных. В их числе — Станислав Клых, задержанный в 2014 году и осужденный в 2016 году на 20 лет колонии за преступления против федеральных войск в ходе Первой Чеченской войны. Другой участник обмена — Александр Кольченко, арестованный в августе 2016 года по «делу Сенцова». Его осудили на десять лет колонии. На Украину, по информации прессы, также летит журналист «Укроинформ» Роман Сущенко. По данным обвинительного заключения, он является кадровым офицером — полковником военной разведки ВСУ. В июне этого года его приговорили к 12 годам колонии за шпионаж.

Кроме этих лиц на родину может вернуться и бывший военнослужащий ВСУ Евгений Панов. Он был задержан на границе с Крымом и летом прошлого года осужден за подготовку терактов. Последняя упомянутая в этом контексте фигура — Алексей Сизонович. Его задержали в августе 2016 года и позже осудили за подготовку теракта в Каменск-Шахтинске.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что осужденных в России украинцев собрали в СИЗО «Лефортово» и начали готовить к обмену. Некоторых заключенных, предположительно, могут помиловать указом президента и отправить на родину, получив в обмен помилованных россиян. Уголовное дело в отношении 24 моряков может быть отправлено в Киев для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами.

При этом, как указывает издание, некоторые украинцы отказались от участия в обмене. Сенцов, в частности, объяснил это тем, что просьба о помиловании автоматически влечет за собой признание вины. По данным источника газеты, от родственников и адвокатов режиссера поступило несколько обращений с просьбой о его помиловании, но все они были признаны незаконными. Стороны обсуждают вариант отправки Сенцова на Украину для отбывания там наказания, назначенного российским судом, отметили в статье.

Украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что в списках на обмен есть 12 россиян, имена которых не разглашаются.

По неподтвержденным данным, в него входят Максим Одинцов, Александр Баранов, Евгений Мефедов и Игорь Кимаковский. Одинцов и Баранов служили в украинской армии, но в 2014 году перешли в Вооруженные силы России. Их задержали в 2016 году на границе с Херсонской областью: туда их якобы вызвали для того, чтобы передать оригиналы дипломов о высшем образовании.

В феврале прошлого года Подольский райсуд Киева приговорил Баранова к 13 годам лишения свободы, а Одинцова — к 14. Оба свою вину не признали. Российские власти назвали задержание Баранова и Одинцова «похищением» своих военнослужащих. Следственный комитет России (СКР) открыл по этому поводу уголовное дело.

Игоря Кимаковского задержали в июле 2015 года. Служба безопасности Украины тогда сообщила, что «поймали агента ФСБ», который якобы собирал информацию о передислокации украинских военных.

Евгений Мефедов является фигурантом дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, когда активисты «евромайдана» подожгли Дом профсоюзов, где прятались сторонники «антимайдана». Городской суд Черноморска вынес Мефедову оправдательный приговор 18 сентября 2017 года, но в тот же день его снова задержали, но уже по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кимаковский и Мефедов на данный момент находятся под следствием.

Ранее речь шла о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной состоится в формате «33 на 33» или «35 на 35».

На прошлой неделе «Коммерсант» писал, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной вышли на финальную стадию. Источник сообщил изданию, что такая договоренность была достигнута в ходе переговоров Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона 19 августа.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил контакты с Украиной по поводу обмена пленными. Он уточнил, что процесс находится в стадии подготовки.

До 28 августа политики обсуждали возможность обмена Сенцова на главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, удерживаемого на Украине. Но в среду журналист был освобожден из-под стражи в Киеве. Мера пресечения с содержанием под стражей в столичном СИЗО была заменена на освобождение под личное обязательство.

Вышинский обязался являться на заседания суда по его делу по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями по своему делу и уведомлять суд об изменении места его проживания и работы.

Он был задержан в Киеве в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

«Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню», — говорил о его задержании Владимир Путин. Журналист провел под стражей 15 месяцев.