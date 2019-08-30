Сенцова на Вышинского: Москва и Киев меняются заключенными. LIVE

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности», — заявляют в офисе главы Украины.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что информация о завершении обмена не соответствует действительности, идут переговоры, пишет РИА «Новости».
По словам адвоката нескольких заключенных на Украине россиян Валентина Рыбина, о планах их отправки в Россию не сообщается.
Пои этом, несмотря на данные об обмене, о завершении процесса не сообщается. В то же время россияне, которые находятся на Украине и готовятся к обмену, пока остаются в СИЗО, пишет ТАСС.
При этом главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телегам-канале сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен был приземлиться в пять утра в Киеве.
В то же время в СБУ сообщили о продолжении переговоров по обмену удерживаемых лиц между Украиной и РФ. «Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!» — написала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в фейсбуке.
Всех заключенных в России украинцев, подготовленных к обмену, накануне собрали в СИЗО «Лефортово» в Москве. При этом даже их адвокаты не знали о переводе, сообщают СМИ.
При этом родственники заключенных утверждают, что сами узнали об обмене из СМИ.
В аэропорту собрались родственники людей из списка, а также журналисты.
Как сообщают СМИ, встречать украинцев приедет в аэропорт «Жуляны» президент страны Владимир Зеленский.
Российская сторона обмен пока не подтвердила.
В списке Измайловой также числятся Станислав Клых, осужденный на 20 лет колонии за преступления против федеральных войск в ходе Первой Чеченской войны, Александр Кольченко, осужденный на 10 лет колонии по «делу Сенцова», а также Роман Сущенко, журналист «Укроинформ», кадровый офицер — полковник военной разведки ВСУ, осужденный за шпионаж на 12 лет.
Вооруженные российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». Они направлялись из Одессы в Мариуполь. Суда позже были отведены в Керчь.
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указу Киева. Российской стороной инцидент был воспринят как провокация, которую, по мнению Москвы, координировали в СБУ.
Также на Родину вернутся 24 украинских моряка, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.
На Украину также отправили Владимира Балуха — коренного жителя Крыма, который в 2017 году был осужден за незаконное хранение оружия, украинца Павла Гриба, осужденного за содействие террористической деятельности, Николая Карпюка, осужденного на 22,5 года колонии за преступления против федеральных войск в ходе Первой Чеченской войны.
Среди отправившихся спецбортом из Москвы в Киев — украинский режиссер Олег Сенцов, которого в 2015 году российский военный суд признал виновным в создании террористического сообщества. Он получил 20 лет колонии строгого режима.
Украинский адвокат Валентин Рыбин сообщал о том, что в списках на обмен есть 12 россиян. Предполагалось, что обмен заключенными между Россией и Украиной состоится в формате «33 на 33» или «35 на 35».
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В пятницу, 30 августа, состоялся обмен заключенными между Украиной и Российской Федерацией.
Об этом ночью сообщила сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в своем фейсбуке.
Затем репост записи сделал новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.