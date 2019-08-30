Сенцова на Вышинского: Москва и Киев меняются заключенными. LIVE

Вооруженные российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». Они направлялись из Одессы в Мариуполь. Суда позже были отведены в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указу Киева. Российской стороной инцидент был воспринят как провокация, которую, по мнению Москвы, координировали в СБУ.