Порошенко готовит Майдан: депутат Рады раскрыла заговор

Новый созыв Верховной рады на своем первом заседании в четверг, 29 августа, не стал снимать с должности главу МВД Арсена Авакова, потому что бывший президент Украины Петр Порошенко готовил под эту отставку новый «майдан» — об этом стало известно из переписки члена партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой.

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Нардеп от партии нынешнего главы государства Владимира Зеленского отправила сообщение своей подруге о том, что руководство Рады узнало о планах Порошенко воспользоваться отставкой Авакова как поводом для государственного переворота, и потому силовик остался в должности. Переписку на экране смартфона Богуцкой засняли с камеры в зале заседаний украинского парламента.

«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать — мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч», — говорится в сообщении.

Комментарии ни Богуцкая, ни Порошенко пока не дали, но экс-президент опубликовал в своем фейсбуке фото того, как он подписывает присягу народного депутата Украины. Бывший депутат Рады Владимир Олейник уверен, что у нынешней власти позиции пока сильны и новой революции они не допустят, передает ФАН.

Впрочем, все может измениться, если цены на газ и другие услуги для украинцев повысятся, а доходы останутся на прежнем уровне.

«Я думаю, что зимой придут платежки еще хуже, а люди же рассчитывали на то, что будет серьезное снижение тарифов на газ, электроэнергию и так далее. То есть может быть такой обвал поддержки, и тогда может Зеленский остаться один на один», — предположил политик.

При этом Олейник допустил, что

Порошенко может выступить не как организатор нового «майдана», а как его спонсор и вдохновитель, поскольку «чем больше хаоса и чем мутнее вода, тем Порошенко легче решить свои вопросы».

Впрочем, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что причиной сохранения Аваковым поста стало то, что Зеленского никто и не спрашивал о главе МВД, и приказ по нему был отдан из-за океана, передает НСН.

«Авакова поддержало окружение президента США Дональда Трампа, недаром министр внутренних дел часто ездил за океан. Он сдал американцам всю информацию, рядом с ним находятся представители ФБР, они контролируют его полностью, он их устраивает. В США Аваков предложил свою модель возвращения Донбасса. Авакова поддержал «Вашингтонский ЦК», — подчеркнул политолог.

Он также спрогнозировал, что американские кураторы оставили Авакова у власти, чтобы его руками устроить кровавую бойню в Донбассе.

«Поскольку его оставили, видимо эта модель пошагового захвата городов Луганского и Донецкого анклавов принята [спецпредставителем США по Украине Куртом] Волкером и вашингтонским ЦК консерваторов. Теперь Авакову будет поручена эта функция зачистки и фильтрации городов Донбасса», — выразил уверенность эксперт.

Месяцем ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил опасения, что националистические силы на Украине могут попытаться взять реванш после поражения на президентских и парламентских выборах.

«Можно много гипотетических сценариев нарисовать. Но если говорить о реальности тех сил, которые могли бы организовать этот процесс… Я таких сил, которые могли бы организовать этот процесс, не вижу. Гораздо более худший вариант — националисты, неонацисты, громадное количество», — отметил Азаров.

Политик обратил внимание на то, что

они могут попробовать «устроить государственный переворот» в случае политических «провалов» Владимира Зеленского.

«В истории Украины уже было три переворота, почему бы не организовать четвертый», — добавил Азаров, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Москве.

Говоря о «гипотетическом сценарии», он имеет в виду недавнее высказывание главы ЛДПР Владимира Жириновского, который предрек Украине новый «кровавый» майдан после двух лет правления Зеленского.

«Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, «заукраинских» националистов, которые уже почувствовали запах крови», — уверен глава российской политической партии.

Жириновский отметил, что «им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать».