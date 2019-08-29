Новая Рада: Зеленский внес законопроект об импичменте

В электронной системе украинского парламента был зарегистрирован законопроект об импичменте президента Украины. По данным, размещенным на сайте Верховной рады, инициатором документа «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» стал украинский лидер Владимир Зеленский.

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В то же время он определил законопроект как неотложный, однако пояснительная записка к документу пока не опубликована. Кроме того, украинский лидер зарегистрировал еще одну инициативу — проект документа о внесении изменений в закон «Об обороне Украины». Он также зарегистрирован в парламенте с пометкой «неотложный». Текст законопроекта пока не опубликован.

Между тем, украинский политолог и экономист Александр Дудчак считает, что законопроект об импичменте президента имеет право на существование. «Почему бы этому закону не пройти? Это было одним из предвыборных обещаний Зеленского. Такой законопроект поддержала бы и оппозиция», — сказал эксперт RT.

Тем не менее, он считает, что этот закон в случае одобрения депутатами несущественно повлияет на политическую систему Украины. «И в нынешнем законодательстве есть процедура отставки президента, но она очень непростая», — обратил внимание Дудчак.

О том, что новый состав Верховной рады рассмотрит законопроект об импичменте президента страны, Зеленский говорил еще в конце июля, после того как в стране прошли парламентские выборы. «В повестке дня Верховной рады вы обязательно увидите этот закон, закон об импичменте президента», — объявил глава государства на брифинге после закрытия избирательных участков.

По результатам этих выборов, которые прошли 21 июля, президентская партия «Слуга народа» получила больше половины мест в украинском законодательном органе. Теперь Владимир Зеленский может беспрепятственно продвигать свои инициативы, а также сформировать лояльное правительство.

В связи с этим многие эксперты считают, что это может привести к «узурпации власти», так как другие партии, которые попали в Раду, не смогут помешать принятию того или иного документа.

Однако глава партии, победившей на выборах, Дмитрий Разумков считает, что жителям страны не стоит бояться присвоения власти одной партией. «Я считаю, что благодаря таким законодательным инициативам говорить о какой-либо узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали», — приводит слова Разумкова украинское издание Liga.Net.

В частности, в качестве ограничителей самовластия он назвал ранее предложенные командой президента Украины законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте главы государства, о реформе судов, а также доработку антикоррупционной системы.

Законопроект «Об импичменте президента» предлагался на рассмотрение депутатов и ранее, но зарегистрированный 29 мая документ так и не был рассмотрен прошлым составом парламента, так как не набрал нужного количества голосов.

Тогда Зеленский отметил, что этот закон необходим, так как нынешнее законодательство Украины «в соответствующей сфере содержит ряд неопределенностей и существенных недостатков». По его мнению, действующие «положения о порядке импичмента президента Украины носят сугубо декларативный характер и не могут быть реализованы на практике».

Его инициатива, предложенная в конце мая, предполагала, что инициировать импичмент смогут сами депутаты, то есть обвинение главы государства будет рассматриваться после того, как за это проголосуют 226 парламентариев. Кроме того, президент предложил в рамках этого законопроекта создавать временную комиссию, которая проводила бы «полное, всестороннее и беспристрастное расследование». Состояла бы она, по предложению Зеленского, из «представителей всех депутатских фракций и групп, специального прокурора и специальных следователей». В обязанности комиссии также входило бы подготовка выводов и предложений относительно совершенного лидером страны противозаконного поступка.

Если Рада примет решение об обвинении, то ей предстоит, согласно законопроекту, обратиться в конституционный и верховный суды. Инстанциям необходимо будет проверить соблюдение закона во время процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте президента Украины. Если суды установят, что все проходило в рамках законодательства страны, то тогда глава государства будет вынужден покинуть свой пост.