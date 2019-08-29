Москву не сдал: о чем советник Трампа говорил с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа.

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Он отметил, что в самой встрече было «много положительного»: Минск постоянно после ухудшения отношений с США предлагал «закрыть эту страницу, нехорошую, и начать с нового листа», сообщает ТАСС.

Болтон же назвал встречу важной. «Мы не пришли к каким-то конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы», — сказал американский чиновник журналистам. Беседа, по его словам, продолжалась два часа и охватила вопросы международных отношений и экономики.

Визит советника президента США в Белоруссию — в определенном смысле сенсация. Александра Лукашенко в Вашингтоне многие годы называли «последним диктатором» Европы.

Отношения Минска и Вашингтона испортились еще во времена президентства Билла Клинтона, когда тогдашнего посла США в Белоруссии Дэниела Спекхарда власти вынудили покинуть резиденцию в поселке Дрозды. Белорусские власти объяснили, что расположенная в живописном месте резиденция нуждается в ремонте.

Американцы переезжать не хотели, так как потратили на ремонт своих помещений $800 тыс. По иронии судьбы от действий Белоруссии пострадал и российский посол, чья резиденция также находилась в Дроздах.

Впоследствии статус американо-белорусских отношений был понижен. В настоящее время интересы Вашингтона в Минске представляет временный поверенный, однако не исключено, что вскоре уровень отношений между странами повысятся.

Как стало известно изданию The Foreign Policy,

замгоссекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл в сентябре должен посетить Белоруссию для обсуждения расширения дипломатического присутствия и возможного обмена послами.

В Госдепе заявили, что привержены поддержке суверенитета страны и продолжат сотрудничество с белорусским правительством для укрепления демократических институтов. При этом в беседе с изданием бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил о значимости визита Болтона, но призвал не переоценивать его, поскольку американская сторона не во всем поддерживает Минск.

Стоит отметить, что определенное улучшение отношений двух стран началось уже при экс-президенте США Бараке Обаме. В Вашингтоне оценили позицию белорусского нейтралитета во время конфликта на Украине, а слово «Минск» появилось во многих официальных американских документах в связи с подписанием минских соглашений.

В январе 2017 года, отменив визы со странами ЕС и США, Лукашенко назвал их «стратегическими партнерами». В поздравительной телеграмме в адрес Трампа по случаю его избрания он заявил, что тот «всколыхнул американское общество, вернув его к настоящей демократии». Лукашенко также заявил, что надеется на продолжение «нормализации» отношений с США.

Белоруссия не меняет Москву на Вашингтон

Приезд Болтона в Минск — продолжение политики нормализации американо-белорусских отношений, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отмечает, что

в публикациях международных СМИ говорилось о возможности использования Белоруссии для поставок американской нефти на рынок Украины.

По мнению Коктыша, подобные предложения, если они и были, — «чисто политическая вещь». Политолог отмечает, что Лукашенко бы не пошел на это, однако сам факт подобного предложения «усиливает переговорные позиции» в диалоге с Россией.

В США понимают важность Белоруссии как стратегического союзника России, и в этой связи внимание к этой стране повышается. Бывший помощник заместителя главы Пентагона Майкл Карпентер в беседе c изданием Foreign Policy подчеркнул, что нельзя относиться к Белоруссии, как к «черной дыре», и игнорировать ее. По мнению эксперта, экономические и дипломатические связи с Минском позволят США оказывать большее влияние на Белоруссию в долгосрочной перспективе. Карпентер отметил, что в Кремле рассматривают сценарий союза Москвы и Минска, но нет ясности по поводу того, будет ли реализован именно он.

Сам Лукашенко дает понять, что не хочет рисковать отношениями с Россией в диалоге с США. Так, белорусский лидер отказался ехать на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польшу.

Там у Лукашенко была бы возможность пообщаться с президентом США Дональдом Трампом, которого туда тоже пригласили. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск благодарен Варшаве за приглашение, однако отметил, что на мероприятия не позвали Россию и Казахстан.

В то же время министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что речи о каком-то повороте во время встречи не шло. «Никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то или чего-то. Были дискуссии относительно ситуации в нашем регионе, ситуации в мире, дискуссии по вопросам безопасности, торгово-экономического сотрудничества, по развитию двусторонних отношений между Беларусью и США», — сказал дипломат.

Президент США Дональд Трамп вряд ли в обозримом будущем посетит Белоруссию с визитом, однако эксперты не исключают, что это может сделать его зять Джаред Кушнер, правда, как частное лицо. Белоруссия связана с фамилией Кушнера. Его дед родом из этой страны и даже воевал в партизанском отряде против нацистов.