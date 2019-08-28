«Маленький сосед»: глава Грузии поставила условия России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что диалог между Россией и ее страной может возобновиться, когда Москва «изменит свою позицию» относительно «такого маленького соседа».

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Грузинский лидер напомнила, что Тбилиси и Москва не имеют дипломатических отношений с 2008 года — уже 11 лет. По ее словам, для восстановления отношений Грузии необходимы «четкие сигналы» от РФ.

«Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — цитирует Зурабишвили ТАСС.

В июле глава Грузии выступила с заявлением, что станет первой, кто призовет к деэскалации конфликта с Россией. Однако затем в интервью «Дойче Велле» она отметила, что «средств к этому» у страны нет, не упомянув, что дипломатические связи разорвала именно грузинская сторона.

«Мы рассчитываем на наших партнеров. Они должны быть если не посредниками, то, по крайней мере, адвокатами Грузии, дать понять России, что она должна строить отношения с соседями на принципах взаимного уважения», — сказала Саломе Зурабишвили.

Такое заявление она сделала после того, как Россия приостановила авиасообщение с соседней страной на фоне антироссийских протестов. Из-за запрета перелетов республика только за июль лишилась примерно 60 млн долларов.

Новый виток кризиса во взаимоотношениях двух стран начался 20 июня, формальным поводом послужило выступление депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Оппозицию возмутило, что российскому депутату на мероприятии предложили занять место спикера парламента Грузии и произнести речь.

У здания парламента после этого собрались тысячи человек с требованием отставки правительства, а также глав силовых ведомств. Участники акций при этом выкрикивали антироссийские лозунги. Они прорвались в здание, где облили выступавшего российского депутата водой и потребовали, чтобы делегация уехала из страны.

Позднее еще одно происшествие подогрело обстановку: грузинский ведущий «Рустави 2» в эфире оскорбил российского президента и его родителей, используя нецензурную лексику и очень грубые выражения. При этом первоначально руководство канала отказалось уволить его за эту выходку.

Сразу после демонстраций Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву, назвав Россию «врагом и оккупантом». При этом российских туристов глава Грузии просто призвала продолжать отдыхать в стране — уже после принятия Москвой решения о приостановке авиасообщения.

«Туристы [из РФ] должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая [есть] в Грузии», — цитировал ТАСС главу Грузии.

Зурабишвили позднее заявляла, что ни одна власть ее страны никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. По ее словам, это является нарушением территориальной целостности государства.

Она также выразила надежду, что и Южная Осетия, и Абхазия вернутся в состав страны в период ее президентства.

Покоя властям республики не дают события 2008 года. Тогда обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику привели к ответным действиям Москвы. Дмитрий Медведев — в то время президент России — начал операцию по «принуждению Грузии к миру».

Действия Москвы были направлены лишь на вытеснение грузинских войск из Южной Осетии, однако тогдашний президент Михаил Саакашвили назвал это «оккупацией». После конфликта Москва, которая долго не признавала независимость Южной Осетии и Абхазии, пошла на этот шаг. В Грузии считают эти территории оккупированными: об этом напоминали и плакаты в руках протестующих в Тбилиси в конце июня.