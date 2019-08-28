Второй срок: Коломойский поставил условие Зеленскому

Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу «Цензура.нет» дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению,

эффективность работы Зеленского на посту главы государства будет определяться тем, сколько граждан вернется на Украину из-за границы.

Коломойский, руководствуясь данными независимого анализа, отмечает, что на данный момент в стране проживает 35 млн человек. По словам олигарха, если цифры увеличатся до 38 млн человек, то Зеленского необходимо избирать на второй срок.

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«Мы стартуем сейчас с 35 млн жителей в стране. <...> Возвращение людей — это его KPI.

Если будет 38 млн, значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то «ауфвидерзейн» (от нем. до свидания. — «Газета.Ru»)», — выразил мнение Коломойский.

Бизнесмена связывают с Зеленским долгие дружеские отношения. В одном из интервью он даже рассказал, что переписывается с ним, и они присылают друг другу шутки. «Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим», — рассказывал бизнесмен. Коломойский поделился, что Зеленский, например, присылал ему ссылку на собственный пост в фейсбуке. Сам же он недавно отправил украинскому лидеру фрагмент из советского киножурнала «Фитиль».

По словам Коломойского, раньше они общались по телефону раз в две недели и регулярно виделись раз в два месяца. Сейчас же общение стало более редким из-за занятости Зеленского.

При этом он утверждал, что не имеет никакого отношения к избранию нового президента Украины. В то же время, как ранее написал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, часть выдвиженцев Зеленского ранее работали на Коломойского.

Отъезд населения с территории Украины, о котором упомянул Коломойский, — одна из тяжелых проблем для руководства страны. В то же время неясно, откуда он взял цифры в 35 млн. По данным властей, на Украине только избирателей зарегистрировано более 35 млн человек.

По данным госстата Украины, на 1 января 2017 года численность населения страны составляла 42 414 900 постоянных жителей.

Ранее украинские власти заявили, что 7-9 млн граждан периодически выезжают на работу за границей. По данным все того же госстата, на Украине насчитывается около 24 млн трудоспособного населения, то есть за границу на работу периодически выезжает каждый третий работник. При этом в России и Польше трудятся свыше 4 млн украинцев.

Согласно данным Всемирного банка, в 2018 году они перечислили на Украину около $14 млрд, что на 19% больше, чем в 2017 году. Это примерно 10% ВВП страны и один из главных источников поступления валюты для Украины.

Массовая эмиграция приводит к дефициту кадров на Украине — последние несколько лет в стране наблюдается «рынок соискателя». Работодатели вынуждены повышать заработные платы, что может негативно отразиться на инфляции, говорилось ранее в отчете Национального банка Украины.

В середине мая 2019 года Зеленский уже призывал всех украинцев, проживающих за границей, возвращаться на родину.

«Сегодня обращаюсь ко всем украинцам в мире — нас 65 млн. Да, не удивляйтесь, нас 65 млн, тех, для кого родина — украинская земля, в Европе и Азии, в Австралии и Америке. Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны. Я с радостью дам всем украинское гражданство», — заявил он сразу же после инаугурации.

Зеленский также заявил, что украинцы «должны ехать на Украину не в гости, а домой», и привозить «опыт и ментальные ценности».

К слову, еще в ходе избирательной кампании в начале 2019 года Зеленский утверждал, что планирует провести на посту президента только один срок. О других планах действующий глава государства также пока не распространялся. При этом Зеленский находится на своем посту немногим больше 100 дней.