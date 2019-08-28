«Уйдите из Крыма»: что Волкер требует от Москвы

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер поставил России условие для возвращения в «большую восьмерку»: для этого она должна уйти из Крыма. «В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как он возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — заявил он украинскому телеканалу «Прямой». Вместе с тем представитель США признал, что не ожидает таких действий России в ближайшем времени.

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Аналогичной позиции придерживается и президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он написал в своем фейсбуке, что условиями для возвращения России в G8 являются передача Украине Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе. «Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — подчеркнул Зеленский.

«Большая семерка» (G7) — это объединение экономически развитых стран: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

В таком формате клуб существовал с 1976 по 1997 год, когда к нему присоединилась Россия и он стал G8. В марте 2014 года после событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

Одним из камней преткновения в этом вопросе, в частности, стало вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году. Это произошло после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого более 96% жителей захотели стать россиянами. Украина и ряд западных стран по-прежнему не признают результаты голосования, и называют регион украинской, но временно оккупированной территорией. При этом Москва настаивает: референдум прошел в полном соответствии с международными стандартами. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».

Кроме того, некоторые западные лидеры, как и Украина, считают, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, хотя сама Москва не перестает отвергать такие заявления.

Несмотря на то что за пять лет Запад не изменил своего мнения о статусе полуострова и роли России в украинском кризисе, все же разговоры о возрождении «большой восьмерки» имеют место. Госсекретарь Майк Помпео заявил телеканалу Fox News, что администрация США намерена работать над возвращением к формату G8 с участием России. Текст интервью распространила во вторник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства. Он подтвердил, что за такой формат выступает американский лидер Дональд Трамп.

На вопрос, согласен ли Помпео с этой идеей, он ответил: «Президент [США] считает, что нам следует это делать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью».

В контексте прошедшего на днях саммита G7 во французском Биаррице Трамп неоднократно поднимал вопрос возвращения России в этот международный клуб. Американский президент уверен, что присутствие там его российского коллеги помогло бы в решении ряда международных проблем.

Газета The Guardian ранее сообщила, что из-за этого вопроса во время официального ужина, открывавшего саммит, Трамп даже поссорился со своими коллегами по G7.

Источники издания сообщили, что президент США настаивал на возвращении России в клуб. В этом вопросе его поддержал премьер Италии Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, зато лидеры остальных государств были категорически против.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель ранее отмечали, что необходимым условием возвращения России в формат «большой восьмерки» должно стать урегулирование конфликта на Украине. При этом Макрон не исключил, что страна-председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя. Вместе с тем он обратил внимание, что вопрос возвращения Москвы должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.

Как раз об этом на пресс-конференции по окончании саммита в Биаррице и говорил Трамп. Он заявил, что пригласил бы Владимира Путина на следующую встречу лидеров «семерки», организатором которой станут США.

Впрочем, он усомнился, что российский лидер примет это приглашение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах, напомнил Песков.