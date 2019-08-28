«Уйдите из Крыма»: что Волкер требует от Москвы

Волкер связал уход России из Крыма условием для возвращения в G7

Чтобы вернуться в формат G8, Россия должна уйти из Крыма, заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Этот вопрос поднимался на прошедшем недавно саммите G7. СМИ сообщают, что эта тема стала предметом активных споров глав государств. При этом в России относятся к этому вопросу совершенно спокойно — для Москвы возвращение к формату «семерки/восьмерки» не является самоцелью.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер поставил России условие для возвращения в «большую восьмерку»: для этого она должна уйти из Крыма. «В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как он возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это создало бы прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — заявил он украинскому телеканалу «Прямой». Вместе с тем представитель США признал, что не ожидает таких действий России в ближайшем времени.

Аналогичной позиции придерживается и президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он написал в своем фейсбуке, что условиями для возвращения России в G8 являются передача Украине Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе. «Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — подчеркнул Зеленский.

«Большая семерка» (G7) — это объединение экономически развитых стран: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

В таком формате клуб существовал с 1976 по 1997 год, когда к нему присоединилась Россия и он стал G8. В марте 2014 года после событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

Одним из камней преткновения в этом вопросе, в частности, стало вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году. Это произошло после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого более 96% жителей захотели стать россиянами. Украина и ряд западных стран по-прежнему не признают результаты голосования, и называют регион украинской, но временно оккупированной территорией. При этом Москва настаивает: референдум прошел в полном соответствии с международными стандартами. Президент России Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».

Кроме того, некоторые западные лидеры, как и Украина, считают, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, хотя сама Москва не перестает отвергать такие заявления.

Несмотря на то что за пять лет Запад не изменил своего мнения о статусе полуострова и роли России в украинском кризисе, все же разговоры о возрождении «большой восьмерки» имеют место. Госсекретарь Майк Помпео заявил телеканалу Fox News, что администрация США намерена работать над возвращением к формату G8 с участием России. Текст интервью распространила во вторник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства. Он подтвердил, что за такой формат выступает американский лидер Дональд Трамп.

На вопрос, согласен ли Помпео с этой идеей, он ответил: «Президент [США] считает, что нам следует это делать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью».

В контексте прошедшего на днях саммита G7 во французском Биаррице Трамп неоднократно поднимал вопрос возвращения России в этот международный клуб. Американский президент уверен, что присутствие там его российского коллеги помогло бы в решении ряда международных проблем.

Газета The Guardian ранее сообщила, что из-за этого вопроса во время официального ужина, открывавшего саммит, Трамп даже поссорился со своими коллегами по G7.

Источники издания сообщили, что президент США настаивал на возвращении России в клуб. В этом вопросе его поддержал премьер Италии Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, зато лидеры остальных государств были категорически против.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель ранее отмечали, что необходимым условием возвращения России в формат «большой восьмерки» должно стать урегулирование конфликта на Украине. При этом Макрон не исключил, что страна-председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя. Вместе с тем он обратил внимание, что вопрос возвращения Москвы должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.

Как раз об этом на пресс-конференции по окончании саммита в Биаррице и говорил Трамп. Он заявил, что пригласил бы Владимира Путина на следующую встречу лидеров «семерки», организатором которой станут США.

Впрочем, он усомнился, что российский лидер примет это приглашение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах, напомнил Песков.