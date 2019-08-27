«Зря пиарим эту мелкоту»: как сенаторы США жалуются на Россию

Второй за сутки американский сенатор — демократ из штата Коннектикут Крис Мерфи – пожаловался на то, что российские власти отказали ему во въездной визе в составе двухпартийной делегации конгресса США.

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«Хотя я был жестким критиком Кремля, в то же время считаю, что важно поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности. Как обладатели двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, способные многократно уничтожить друг друга, мы несем ответственность за безопасность мира и предотвращение конфликтов между США и Россией. К сожалению, российское правительство еще больше изолирует свою страну, заблокировав наш визит и несколько других в последние месяцы», — заявил он.

Также в подтверждение «хрупкости» мира он упомянул прекращение действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон вышел первым.

Несколькими часами ранее республиканец из штата Висконсин Рон Джонсон также посетовал на то, что Россия отказали ему в оформлении визы для въезда.

«Сенатор Джонсон является председателем подкомитета сената по иностранным делам по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности. Он планировал поговорить с рядом российских чиновников, американских бизнесменов, организаций гражданского общества», — поясняется на сайте политика.

Кроме того, он заявил, что президент России Владимир Путин ведет политику, представляющую собой «трагедию исторических масштабов», и в качестве примера американский сенатор почему-то привел факт вхождения Крыма в состав России, которое было осуществлено по итогам народного референдума.

«Со временем в России появится новое поколение лидеров. Работая с послом [США в Москве Джоном] Хантсманом, я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими двумя странами. К сожалению, российские чиновники продолжают играть в дипломатические игры с этим искренним усилием и отказали мне во въезде в Россию.

Независимо от этого мелкого оскорбления, я буду продолжать выступать за решительный и решительный ответ на агрессию России — и откровенный диалог, когда это возможно»,

— пообещал американский политик.

При этом посольство России в Вашингтоне опровергло заявление Джонсона о каком бы то ни было отказе, и указало, что он вообще не обращался за визой.

«Мы давно обращаемся к США с предложением ограничить законодателей от любых ограничений на поездки как первый шаг к отмене «черных списков». Кстати, сенатор не обращался за визой в наше посольство и не сообщил о своих планах посетить Россию», — говорится в комментарии диппредставительства в твиттере.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Джонсона «грязной игре», передает НСН.

«А это называется «манипуляция информацией». Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения», — объяснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что своим возмущением на пустом месте американцы просто решили поднять антироссийскую риторику в СМИ, передает ФАН.

«Я думаю, здесь сыграло роль начало политического года в Америке — надо о себе напомнить. Скандал, по его мнению, лучший способ. Ему кажется, что антироссийская тема выигрышна для американского конгрессмена. Он меньше всего думает о России. Он думает о своей publicity в кругах американцев, которые давно подсели на этот антироссийский наркотик. Только и всего. Мало того, я считаю, что

мы зря пиарим всю эту американскую политическую мелкоту»,

— подчеркнул парламентарий.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в данной ситуации напомнил американцам про санкции в отношении России.

«Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введенные в ответном порядке в отношении политиков США», — резюмировал член верхней палаты российского парламента.

Также известно, что третий член вышеупомянутой делегации, сенатор-республиканец Майк Ли из штата Юта, получил от России визу на въезд, сообщает CNN. Таким образом, Ли приедет в Россию после визитов в Косово, Сербию и на Украину.