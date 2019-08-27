«Начнется бардак»: почему США не смогли свергнуть Мадуро

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, признала незаконным соглашение республики с Россией в военной сфере.

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«Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, <...> ни парламентом, что указывает на его неконституционность, а значит оно недействительно», — сообщается в заявлении парламента.

Речь идет о соглашении о военном сотрудничестве, которое было заключено между Москвой и Каракасом. Документ 15 августа подписали министры обороны Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес.

Таким образом, оппозиция рассчитывает помешать усилившемуся на фоне сложившейся в республике ситуации сотрудничеству между правительством Николаса Мадуро и России.

Напряженность между США и Венесуэлой возникла уже давно — США в январе поддержали Хуана Гуайдо, одного из лидеров Национальной ассамблеи, а до этого Белый дом назвал фиктивным переизбрание президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

Таким образом, политический кризис в Венесуэле затянулся, и в ближайшее время развязки конфликта не предвидится. США, судя по всему, рассчитывавшие на быстрое свержение Мадуро, просчитались и теперь ищут другие способы добиться своей цели.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о секретных переговорах между Вашингтоном и чиновниками из окружения Мадуро. По данным Associated Press, США установили контакт с председателем венесуэльской Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабелло. Как сообщает агентство, союзники Мадуро с помощью переговоров намерены получить гарантии, что они не столкнутся с судебным преследованием в случае их отступления.

Факт переговоров подтвердил и сам президент Венесуэлы. «У нас были секретные встречи в секретных местах с тайными людьми, которых никто не знает, — сказал Мадуро, добавив, что все переговоры проводились с его «прямого» разрешения. — Конечно, был контакт, и мы продолжим контактировать».

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем твиттере написал, что Мадуро не принимает участия в переговорах.

«Единственные вопросы, которые обсуждают за спиной Мадуро, это его отставка и свободные и честные выборы», — написал Болтон.

Если переговоры действительно проходят «за спиной» президента, то он, вероятно, не пожелал это продемонстрировать, чтобы противникам не показалось, что ситуация выходит из-под его контроля.

Вскоре информацию подтвердил и президента США Дональд Трамп. При этом американский лидер отказался называть имена тех, кто участвует в переговорах с обеих сторон. «Я не хочу говорить, кто. Но мы общаемся на очень высоком уровне», — ответил Трамп на вопрос журналиста.

Как сообщает AP со ссылкой на слова чиновника Белого дома, цель переговоров состоит в том, чтобы усилить давление на режим Мадуро, путем разжигания политических интриг и противостояний в окружении президента. Подобные меры, действительно, стали новым оружием против правительства Венесуэлы.

Участвует ли в переговорах лидер оппозиции Хуан Гуайдо, сказать трудно, отмечает политолог Военно-морской академии США Джон Полга-Хецимович.

При этом, по мнению эксперта, односторонняя коммуникация ослабляет оппозицию. «Прямой диалог говорит об ограничениях оппозиции», — говорит политолог.

Несмотря на взаимные угрозы, а также давление Вашингтона на Каракас, власти Венесуэлы уже более месяца ведут переговоры с представителями оппозиции о преодолении кризиса. Переговоры проходят при участии Норвегии, и 2 августа представители этого государства заявили, что стороны «пытаются найти решение». При этом главный камень преткновения — вопрос о досрочных выборах, которые хочет провести оппозиция.

Тем не менее, переговоры, организованные Норвегией, дали надежду, что Венесуэла в скором времени сможет разрешить внутренний кризис. Однако через несколько дней Трамп принял решение заблокировать находящуюся в американской юрисдикции собственность, которой владеют венесуэльские власти. Кроме того, Белый дом запретил предоставление финансов, товаров или услуг правительству страны.

Эмбарго сопровождалось также фирменным американским предостережением в адрес остальных стран. Джон Болтон заявил, что Вашингтон может преследовать и наказывать любого, кто будет оказывать поддержку и сотрудничать с правительством Мадуро.

Таким способом США рассчитывают ослабить поддержку Китая и России, которую страны оказывают Венесуэле. От успехов Трампа на этом направлении в том числе зависит и его победа на президентских выборах 2020 года.

Если Вашингтон не сможет убедить Пекин и Москву отступить с помощью аргументов, связанных с их экономическими интересами, добиться успеха ему будет гораздо сложнее. Столь явное присутствие интересов Пекина и Москвы в Венесуэле предостерегает США от резких действий.

В то же время правительство Венесуэлы все же не может игнорировать американские санкции. Экономическая ситуация в Боливарианской республике действительно тяжелая. По оценке Международного валютного фонда, прогноз по инфляции к концу этого года составляет 10 млн процентов. В 2018 году ВВП снизился почти на 17%, в 2019 ожидается падение на 37%.

Вашингтон, понимая это, пытается действовать методом «кнута и пряника». На следующий день после объявления Вашингтоном о новых санкциях, в Лиме состоялось заседание Международной контактной группы по Венесуэле. В конференции приняли участие 57 стран, признавших легитимность Хуана Гуайдо.

В ходе заседания глава минторга США Уилбур Росс рассказал, как США помогут Венесуэле преодолеть экономический кризис после отстранения Мадуро от власти.

Информация о ведении секретных переговоров появилась спустя несколько недель после введения американских санкций.

«Ситуация находится в таком тупике, что я думаю, что США ищут способ открыть другие пути, менее воинственные, чем до сих пор», — цитирует AP слова венесуэльского аналитика Карлоса Ромеро.

В администрации США обеспокоены, что за все время с начала кризиса Вашингтон так и не увидел результатов по этому направлению. Сложившаяся ситуация заставила Белый дом найти другие пути.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, США рассчитывают добиться соглашения в ближайшие несколько месяцев: «Часы тикают, и им нужно разобраться с этим в ближайшие несколько месяцев, если не недель. Иначе начнется бардак».