«Люди переобуваются»: кто станет премьером Украины

Новым премьер-министром Украины может стать замглавы офиса президента (ОП) по экономическим вопросам Алексей Гончарук. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Украинская правда».

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По информации издания, 28 августа Владимир Зеленский и руководство ОП намерены провести собеседования кандидатов на посты министров.

«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента, и он несет ответственность. Так воспринимает общество», — цитирует «Украинская правда» слова одного из источников.

Кандидатуру на пост премьер-министра утверждает Верховная рада по представлению президента. К ключевым правительственным назначениям приковано достаточно много внимания, не только на Украине, но и за ее пределами. При этом с решениями по этому вопросу глава государства и его офис затянули, из-за чего украинские журналисты пришли к выводу, что в команде президента не могут определиться, как именно распределить сферы власти между сразу несколькими влиятельными группами.

Муки выбора

Угодить надо не только президенту. Пристально наблюдают за кадровыми назначениями Европа и США. В июле спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер встречался в Киеве с Зеленским. В ходе переговоров, по информации украинских СМИ, Волкер проявлял заинтересованность назначением премьер-министра.

Немалым влиянием пользуются также и люди из близкого окружения Зеленского. Друзья из прошлого, коллеги по «Студии Квартал-95» разобрали несколько постов в офисе президента во время его первых кадровых назначений после инаугурации.

Не стоит также игнорировать возможную роль в сегодняшних политических процессах олигарха Игоря Коломойского. Должность руководителя ОП, практически второго по значимости человека в стране, занял близкий к бизнесмену Андрей Богдан, который в прошлом работал юристом Коломойского.

«В фаворитах гонки — [исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины»] Юрий Витренко и Алексей Гончарук», — ответил Коломойский на вопрос принадлежащего Григорию Березкину РБК о том, кого бы он хотел видеть на кресле премьера.

Да и сам Зеленский, не имеющий политического опыта и уставший от обвинений своих соперников в том, что он — «марионетка Коломойского», понимает, насколько важно проявить собственную волю в важных вопросах.

Учитывая тот факт, что в новой Верховной раде сформировано однопартийное большинство из партии Зеленского «Слуга народа», можно с уверенностью утверждать, что в вопросе формирования кабмина президент имеет полную свободу действий.

В начале августа глава «Слуги» Давид Арахамия в интервью «Радио НВ» заявил, что на пост премьер-министра рассматриваются глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован.

Кроме того, издание «Страна.Ua» со ссылкой на собственные источники в Верховной раде сообщало, что фаворитом на пост премьера считается Алексей Гончарук. Как отмечает «Страна», одним из главных преимуществ этого кандидата стало отсутствие серьезного политического веса.

Сам же Зеленский 24 августа заявлял, что главная проблема состоит в том, что на пост премьер-министра подходят сразу два человека.

«Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое», — сказал президент.

По мнению Зеленского, пост премьер-министра должен занять человек, способный решать проблемы в сфере экономики. «Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача», — подчеркнул он.

«Люблю смотреть, как люди переобуваются»

Алексей Гончарук пришел в политику, имея за плечами юридическую карьеру. В 2013 году он стал одним из создателей внесистемной партии «Сила людей». Спустя два года Гончарук занял должность внештатного советника министра экологии Игоря Шевченко, который, впрочем, вскоре лишился поста после коррупционного скандала.

В 2015 году Алексей Гончарук возглавил Офис эффективного регулирования — BRDO, созданный министром экономразвития Абромавичусом. Основная задача организации — помощь эффективной работе бизнеса.

Через три года Гончарук запустил новый проект «Люди важны», призванный объединить активную молодежь и сформировать большой кадровый резерв.

При президентстве Порошенко политическая карьера Гончарука была успешна: он стал советником первого вице-премьера Степана Кубива. К слову, в ходе предвыборной кампании будущий сотрудник офиса Зеленского не стал лишать своей поддержки Петра Порошенко.

22 апреля Алексей Гончарук принял участие в программе «Зе!волюція?», которая транслируется на YouTube-канале журналиста Владимира Федорина. Темой дискуссии стали выборы президента, за день до этого стало известно, что победу одержал Владимир Зеленский.

Гончарук заявил, что Порошенко ему хорошо известен, в отличие от его противника. Советник первого вице-премьера перечислил заслуги уходящего президента. Зеленского он сравнил с американским президентом Дональдом Трампом, которого, по его словам, сдерживают институты власти США.

«На Украине к сожалению, нет сильных институтов, способных его [Зеленского] сдерживать», — заявил Гончарук.

В тот же день в своем фейсбуке политик опубликовал запись, в которой поблагодарил Порошенко за его работу, отметив, при этом, что его срок был «полон ошибок и побед». Следом за постом с благодарностью, Гончарук разместил другую запись: «Люблю смотреть, как люди переобуваются. Чрезвычайно информативное зрелище».

В мае Алексей Гончарук познакомился с Андреем Богданом, успешно прошел собеседование и занял пост заместителя главы офиса президента по экономическим вопросам. На новой должности он сопровождал Зеленского в ходе его визитов в Бельгию и Канаду. Своей работой в новой команде Алексей Гончарук, судя по всему, доволен.

«По итогам 2-х месяцев работы в команде Владимира Зеленского можно сказать следующее. У меня нет ни одного... НИ ОДНОГО сомнения, что именно эта команда должна получить право управлять страной следующие 5 лет», — написал Гончарук в своем фейсбуке в июле.