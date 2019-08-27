100 дней у власти: чего смог добиться Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел на своем посту уже 100 дней. Для политика такой срок — важный этап для оценки деятельности. Новому украинскому лидеру пока удалось немного, однако он сумел отчасти изменить тон украинской политики.

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Избирателей в Зеленском — кандидате без политического багажа — подкупило то, что он был никак не связан с предыдущей коррумпированной элитой. За него голосовали диаметрально противоположные группы людей, которые ждали от него улучшения жизни, а также движения к прекращению конфликта в Донбассе. Глава Института глобальных стратегий в Киеве Вадим Карасев называет команду Зеленского «электоральным бунтом против элиты».

«Идеал для них — формирование системы, где «сильная рука сочеталась бы с экономическим либерализмом и представляла бы собой что-то среднее между Грузией Михаила Саакашвили и Белоруссией Александра Лукашенко», — говорил он.

С одной стороны, некоторые перемены, которые успел осуществить Зеленский — такие как переименование администрации президента в офис — кажутся косметическими. С другой, ему впервые в новейшей истории Украины удалось совершить невероятное: сформировать в Раде абсолютное депутатское большинство, что даст лояльное ему правительство для продвижения своей повестки.

По данным социологической группы «Рейтинг», деятельность Зеленского на посту президента одобряет 50% украинцев. Недовольство выражают лишь 11%, а чуть менее 40% пока не сформировали своего мнения.

За 100 дней правления Зеленского стало еще очевиднее поражение экс-президента страны Петра Порошенко: несмотря на то, что его партия «Европейский выбор» сумела получить места в парламенте, Зеленский взял тренд на активное вытеснение из органов власти ставленников своего предшественника.

«Избавление» от Порошенко

При этом судьба самого Порошенко находится в подвешенном состоянии, его регулярно вызывают на допросы, и возможность уголовного преследования становится все реальнее.

Как пишут украинские СМИ, Зеленский при этом отменил более 200 указов Порошенко и других лидеров страны и издал 740 собственных.

При этом он активно расставляет своих людей на посты региональных администраций. Однако проблема состоит в том, что многие из них — выходцы из его студии «Квартал-95», и опыт руководства у многих из них отсутствует.

К числу победных инициатив Зеленского за 100 дней президентства относятся те, что затронули наиболее одиозные законы, принятые при Порошенко. Один из них — закон о языке, который фактически лишил русскоязычных украинцев права говорить на родном языке.

В отличие от Порошенко, Зеленский не демонстрирует неприязни к русскому, а глава его офиса Андрей Богдан даже заявил, что язык может получить статус официального на востоке Украины после урегулирования конфликта в этом регионе. Как отмечает украинское издание Politeka, вопрос статуса русского языка на Украине может быть рассмотрен 29 августа на заседании Рады.

Кроме этого новый президент постарался смягчить проблему противостояния двух православных церквей на Украине, которое активно продвигал его предшественник. В конце правления Порошенко добился для украинской православной церкви автокефалии от Московского патриархата. Это фактически привело к церковному расколу и противостоянию между верующими. Зеленский же время недавнего визита не стал подписывать совместное заявление с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Хотя оно было формальным и не касалось внутрицерковной ситуации, в самом факте увидели знак отхода нынешнего президента от прежней линии.

Начал диалог с Москвой

Продолжая риторику своего предшественника о необходимости возвращения не только Донбасса, но и вошедшего в состав России Крыма, Зеленский тем не менее начал осторожный диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Зеленский недавно провели разговор по телефону, в котором глава российского государства заявил о необходимости «неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения» в Донбассе.

Диалог между главами двух стран произошел по инициативе Киева и уже принес свои плоды. Стороны достигли прогресса в сфере обмена задержанных и осужденных граждан своих стран. Речь, в частности, идет об украинских моряках, задержанных Россией в ноябре за незаконное пересечение государственной границы. Всего в обмене по данным СМИ примут участие более чем 60 человек с обеих сторон.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию на Украине «запущенной», но отметил, что российский лидер относится к Зеленскому положительно. Однако для главы России важнее реализация достигнутых договоренностей, чем разговоры, подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря, президент России является сторонником диалога для решения насущных проблем.

Одной из значительных проблем остается конфликт на востоке Украины, где пока происходят спорадические обстрелы. Не исключено, что после полноценной встречи в нормандском формате, в который входят Россия, Украина, Франция и Германия, стороны придут к корректировке минских соглашений, выполнение которых пока практически стоит на месте..

Минские соглашения были заключены в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку».

За 100 дней президентства Зеленскому также удалось наладить определенные контакты с Западом, правда, их пока нельзя назвать устойчивыми.

Свой первый президентский визит он совершил в Брюссель, где встретился с лидерами ЕС. За 100 дней президентства главным европейским визави Зеленского стал президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым у него уже сложились, как и профессиональные, так и личные отношения. При этом с президентом США Дональдом Трампом Зеленский пока не встретился, в то время как именно от Вашингтона, а не от Брюсселя зависят успехи Киева в деле урегулирования.