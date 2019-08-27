«Ужасная идея»: кто в США против приглашения Путина в G7

Лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер заявил, что идея американского лидера Дональда Трампа о приглашении президента России Владимира Путина на следующий саммит G7 является ужасной. Речь идет о встрече, которая пройдет в США в 2020 году.

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«Ужасающим предстает факт того, что президент Трамп, кажется, одержим идеей пригласить Владимира Путина обратно из-за того, что Россия продолжает насильственную оккупацию Крыма, вмешивается в наши выборы и выступает инициатором новой гонки вооружений», — заявил Шумер.

По его словам, подобное решение «лишь продемонстрирует слабость Трампа перед Путиным». Он также добавил, что возвращение России в G7 негативно повлияет на безопасность США.

Трамп накануне предложил позвать Путина на G7, данное заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам завершения саммита «большой семерки».

«Я считаю, что обстоятельства сложились очень тяжело по отношению к нему [Путину]. Он — человек гордый. Я, безусловно, пригласил бы его вне зависимости того, сможет ли он приехать», — сказал Трамп.

По его словам, он не собирается руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «большой восьмерки». Он также добавил, что приглашение Путина на G7 не повлияет на его переизбрание в 2020 году.

«Я выиграл одни выборы, опросы показывают, что я могу выиграть следующие выборы, и я предпринимаю такие шаги, которые являются правильными», — отметил Трамп.

Говоря о разрушении G8 в 2014 году и возвращении к формату «большой семерки» после исключения России, президент США упомянул своего предшественника Барака Обаму.

«Ситуация с отторгнутыми территориями Украины произошла при Обаме. Он не испытал восторга по этому поводу, поскольку он оказался в замешательстве. Поэтому он захотел, чтобы Россия оказалась за рамками G8. Президента Обаму переиграли, и я могу понять, почему он был недоволен», — подчеркнул Трамп.

В защиту возвращения к «большой восьмерке», американский лидер отметил, что наличие России в формате будет способствовать укреплению безопасности в мире.

«Популярен ли такой шаг с моей стороны с политической точки зрения? Думаю, что нет. Многие люди согласятся со мной, многие не согласятся. Я делаю то, что правильно, и людям это нравится», — подытожил Трамп.

В то же время эксперты считают, что предложение президент США связано с кризисом внутри «большой семерки». По словам политолога Александра Конькова,

G7 не может найти адекватную повестку после ухода России из этого формата.

«Не может найти такие темы и такие вопросы для обсуждения, которые привели бы к результатам, к подлинным решениям, интересным публике. Несмотря на очередную встречу G7, там не было подписано никаких документов, не было достигнуто никаких решений, а все свелось к обсуждению возможного возвращения России к этому формату», — сказал Коньков в эфире Sputnik.

Он также добавил, что Трамп демонстрирует ориентацию на достижение определенного результата и настаивает на участии России в решении важных вопросов.

При этом в Кремле к возможному возвращению к формату «большой восьмерки» относятся нейтрально. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце августа заявил, что Москва не отказывается от работы в любых форматах. «Вместе с тем, возвращение для России в «семерку», в бывшую «восьмерку», не является самоцелью», — отметил Песков.

Для России гораздо более выигрышно смотрятся другие форматы — например «большая двадцатка», подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

G8 перестала существовать в 2014 году. Основной причиной для отказа от этого формата стало присоединение Крыма, который вошел в состав России в марте того же года путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами.

Однако западные страны отказались призвать российский суверенитет над Крымом, ввели санкции против Москвы и перестали собираться в формате G8. Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония вернулись к формату «большой семерки», в котором стороны работали до включения России.