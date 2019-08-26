Украине грозит распад: Совфед ответил Раде на «развал России»

Слова председателя комитета Верховной рады по международным делам Анны Гопко о том, что миссия Киева состоит в сдерживании российской агрессии и развале России являются передергиванием, поскольку Украина сама находится в полушаге от разрушения как государство – пояснил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Вместо того чтобы искать пути взаимодействия между парламентами, комитетами, она... пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Миссия Украины в том, чтобы окончательно не развалить страну, которая находится в состоянии гражданской войны между юго-востоком и остальной частью Украины», — приводит RT слова сенатора.

В скандальном заявлении украинский парламентарий поделилось мечтой о прекращении существования России как государства, передает ФАН.

«Помните фото — Москва, август, 1991 год, на Красной площади на танке флаг Украины? Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов, которую только в 1721 году переименовали в Россию. Это и есть миссия Украины — сдержать нашествие агрессора на Европейскую цивилизацию, демократические ценности», — заявила депутат.

Она также заявила, что тело Владимира Ленина должно быть предано земле и в целом Россия должна быть декоммунизирована.

В свою очередь директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков указал, что в Киеве «возомнили себя гигантами», а сама Гопко неадекватна, передает Radio Sputnik.

«Насчет «тюрьмы народов», то, как говорится, чья бы корова мычала… Напомню, что

ни один народ, который вошел на протяжении веков в состав российского государства, не только не утерял свою идентичность, но и не утерял свой язык.

Более того, именно Россия многим народам давала образование на их родных языках», — подчеркнул политолог.

Закон о декоммунизации на Украине был принят в мае 2015 года. Он предписывает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, снос памятников, которые пропагандируют коммунистические идеи, передает НСН.

В целом украинские власти не раз говорили о «развале» или «завоевании» России, а также называли российские регионы своими. Так, тремя днями ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Севастополь, как и Киев, является украинским городом «с особым статусом».

Такое высказывание прозвучало во время его интервью украинскому телеканалу NewsOne, в котором он рассуждал о традициях местного самоуправления. Кличко подчеркнул, что «только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации».

Севастополь в 2014 году, как и весь Крымский полуостров, вошел в состав России по итогам референдума. Украина результаты референдума не признает и считает регион своей территорией. Согласно Конституции России, Севастополь — город федерального значения в составе РФ. По украинской конституции Севастополь является городом со специальным статусом в составе Украины.

За день до этого главный редактор украинского портала «Цензор.нет»

Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.

В статье для «Обозревателя» он написал, что государство должно в любой момент быть готовым ответить на «российскую агрессию» или даже объявить войну и самому «пойти вперед и разорвать отношения».

На прошлой неделе главное управление разведки минобороны Украины описало несколько возможных сценариев агрессии со стороны России, которая якобы может произойти в ближайшие годы, передавало «Радио Свобода» со ссылкой на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее говорил, что при желании украинские власти способны реанимировать отношения с Москвой, но пока звучат только противоречивые заявления. Он выразил мнение, что Киев испортил отношения с российской стороной по своей инициативе, но вполне способен их улучшить.

В прошлом месяце в Госдуме заявили, что Киеву никто не позволит разработать ракеты, способные поражать цели на территории России. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Украина — не самостоятельное государство, никто не будет спокойно смотреть, как там разрабатываются какие-то ракеты», — заявил он.

Парламентарий посоветовал украинскому генерал-лейтенанту Василию Богдану, выступившему с подобным предложением, задуматься о его соответствии занимаемой должности.