«Запугать журналистов»: на противников Трампа собирают компромат

Соратники президента США Дональда Трампа собирают компромат на журналистов, критикующих главу Белого дома, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По информации газеты, для угроз в адрес сотрудников СМИ собираются «досье потенциально смущающих постов в социальных сетях и других публичных заявлений сотен людей».

Реклама

Цель подобных действий — заставить журналистов прекратить публиковать информацию, которая может нанести вред американскому лидеру. При этом NYT отмечает, что угрозы могут быть и «блефом».

В рамках этой этой операции были собраны посты в социальных сетях — твиттере, фейсбуке, инстаграме. Те, кто занимаются сбором компромата, сохраняют изображения постов, чтобы иметь возможность опубликовать их, даже если пользователь удалит информацию. Один из источников NYT утверждает, что на сегодняшний день в результате этих действий получена информация о нескольких сотнях людей.

«Только часть того, что было раскрыто, была обнародована, говорят источники. Еще больше информации будет раскрыто по мере приближения выборов 2020 года», — пишет издание.

Расследование затрагивает не только политических журналистов, но и членов их семей, активистов и противников президента.

В Белом доме уже сообщили NYT, что администрация президента ничего не знает о подобных действиях.

В частности, особое наблюдение установлено за представителями CNN, The Washington Post и NYT — изданиями, которые наиболее расположены к критике президента.

«Они пытаются преследовать и смущать любого, кто связан с ведущими новостными организациями, которые задают сложные вопросы и раскрывают неудобные истины. Цель этой кампании в том, чтобы отпугнуть журналистов от выполнения их работы, что включает в себя проверку власти и разоблачение правонарушений, когда они происходят. Times не будет запугана, ее не заставят замолчать», — заявил владелец The New York Times Артур Окс Сульцбергер.

Стоит отметить, что в США действительно приковано большое внимание к высказываниям публичных людей в их социальных сетях. За неосторожный твит, который публика может оценить как неуважительный к той или иной группе населения, знаменитостям часто приходится извиняться.

У Дональда Трампа с журналистами особые отношения, которые нельзя назвать теплыми. Глава Белого дома часто обвиняет представителей СМИ в необъективном освещении политических событий. Благодаря Трампу в риторике по всему миру укрепилось словосочетание «fake news» (фальшивые новости). Так он называет всех журналистов, которые, по его мнению, недобросовестно выполняют свою работу.

Недавно глава Белого дома в своем твиттере поддержал посты, авторы которых возлагают вину за участившиеся в США расстрелы на сотрудников медиа.

«Что случилось после стрельбы в Эль-Пасо? СМИ использовали это, чтобы ударить по президенту Трампу. Что случилось после стрельбы в Дейтоне? СМИ использовали это, чтобы ударить по президенту Трампу. СМИ не заинтересованы в изучении фактов», — написал Эндрю Поллак, отец девочки, погибшей в результате стрельбы в Паркленде, в своем твиттере.

Неприязнь президента часто выливалась в публичные перепалки с корреспондентами и отказ говорить с ними. Главным врагом Трампа среди медиа стал CNN. В конце прошлого года журналист телеканала Джим Акоста отказался передать микрофон и в ступил в спор с президентом на пресс-конференции, после того, как президент ответил на его достаточно острый вопрос о мигрантах.

«Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN, — заявил американский лидер. — CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек, вы не должны работать на CNN».

После этого инцидента журналиста лишили постоянной аккредитации в Белый дом. Вскоре телекомпания CNN подала иск против президента США Дональда Трампа и других членов его администрации из-за отмены постоянного пропуска корреспондента телекомпании Джима Акосты в Белый дом. Телекомпания подчеркнула, что такой иск является первым в своем роде.

После этого Белый дом восстановил аккредитацию журналисту, подчеркнув, что репортеру следует придерживаться новых правил, которые составила администрация президента.

Отмечается, что одним из новых правил стало «право одного вопроса», который могут задавать журналисты на брифингах Трампа.

В августе аккредитации был лишен другой журналист CNN — политический аналитик Брайан Карем. Он также планирует подать в суд на Белый дом.

О непростых взаимоотношениях президента с журналистами скоро будет написана книга, автором которой и стал Джим Акоста. Книга о «войне» Трампа со СМИ выйдет под названием «Враг народа: опасное время для правды в Америке».