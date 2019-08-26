У оппозиции есть шанс: в Абхазии будет второй тур выборов

25 августа в Абхазии состоялись седьмые выборы президента, однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, в связи с чем в республике пройдет второй тур голосования, который назначен 8 сентября.

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Лидером гонки стал действующий президент Рауль Хаджимба, он получил 23,85%. Второе место досталось лидеру оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхасу Квицинии (21,97%). При этом с незначительным отрывом третьим пришел другой представитель оппозиции, Олег Аршба (21,6%).

Всего в борьбе за пост президента приняли участие девять кандидатов, что стало рекордом для Абхазии. Учитывая такой небольшой разрыв между первым и вторым местом, прогнозировать итоги второго тура практически невозможно. Тем не менее, промежуточные результаты выборов и сам факт второго тура говорят о том, что в Абхазии существует запрос на смену власти.

Президентские выборы 2014 года дались Раулю Хаджимбе гораздо легче. Тогда он с уверенностью обошел своего соперника, Аслана Бжанию, набрав 50,57% голосов. Победа для политика была желанна — те выборы стали его четвертой попыткой занять кресло президента. На этот раз ему придется также побороться, чтобы удержать пост.

При этом Бжания, хотя на этот раз и не принимал участия в выборах, все еще представляет для президента большую угрозу.

Изначально выборы планировалось провести 21 июля, а «Амцахара» намеревалась выдвинуть лидера блока оппозиционных сил Аслана Бжанию. После поражения 2014 года и последовавшей его отставки с поста председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия, он еще больше интегрировался во внутреннюю политику.

Бжания создал Фонд социально-экономических и политических исследований «АПРА», последовательно выпускавший доклады с критикой правительства. В 2015 году он возглавил Блок оппозиционных сил и стал, по сути, лицом оппозиции.

На этот раз он снова мог составить серьезную конкуренцию президенту республики. Социологические службы не приводили рейтинги кандидатов, однако, политологи называли Бжанию одним из двух фаворитов гонки.

В целом, предвыборная кампания обошлась без скандалов. При этом в апреле Бжания в критическом состоянии был доставлен в больницу. С теми же симптомами были госпитализированы два его сотрудника. Вскоре врачи обнаружили в крови политика ртуть и кадмий. Версия отравления распространилась моментально. Тем не менее, Блок оппозиционных сил в начале мая заявил о своем намерении выставить Бжанию в качестве кандидата на пост президента, несмотря на состояние его здоровья.

Вскоре оппозиция потребовала от властей перенести выборы на осень, чтобы политик смог принять в них участие, однако правительство не пошло навстречу по этому вопросу. В результате соратники Бжании объявили бессрочный митинг с требованием отставки президента. Протестующие перекрыли движение на двух участках республиканской трассы, на следующий день общественный транспорт перестал функционировать.

В результате правительство приняло решение перенести дату выборов на 25 августа. Сам Рауль Хаджимба опроверг все обвинения в сторону власти в отравлении лидера оппозиции.

«Последние события в таком русле, как это сейчас представляют, не выгодны, в первую очередь, самой власти. Хотя, я еще раз говорю, оппозиция или отдельно взятые представители этой оппозиции пытаются представить, что именно власть причастна к этому. Я не собираюсь оправдываться и не собираюсь доказывать обратное», — заявил Хаджимба.

В результате Бжания все же снял свою кандидатуру с выборов и призвал сторонников поддержать Алхаса Квициния, которого партия выдвинула вместо него.

«Всецело поддерживаю решение съезда ПП «Амцахара» и прошу всех участников Общенационального движения по защите государственности, соратников и сторонников оппозиции поддержать кандидатуру нашего единомышленника Алхаса Квицинию на предстоящих президентских выборах. Мы должны продолжить нашу борьбу. Граждане Абхазии достойны лучшего будущего, народ проиграть не должен!» — говорилось в заявлении Бжании.

При этом времени у преемника оставалось крайне мало — решение о его выдвижении было принято 10 июля, на проведение избирательной кампании у политика было меньше двух месяцев.

Учитывая подобные обстоятельства, результат первого тура выборов для Квицинии можно назвать крайне высоким. Стоит также заметить, что в ходе этих выборов оппозиция продемонстрировала довольно большую сплоченность. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что команда Олега Аршбы практически сразу признала результаты первого тура, несмотря на столь незначительный перевес в голосах.

Таким образом, представители оппозиции, занявшие второе и третье места, не стали тратить время и голоса в борьбе за власть. Теперь сторонники Олега Аршбы могут с высокой долей вероятности поддержать Алхаса Квицинию. Учитывая, что они набрали практически одинаковое количество голосов, такой вариант развития событий, действительно, может привести к победе оппозиционера.

К слову, абхазские СМИ уверены, что Олег Аршба, как и Квициния, имеет поддержку влиятельной политической фигуры — экс-президента Александра Анкваба, который в силу возраста не смог принимать участия в выборах.

О сплоченности оппозиции говорил и ее лидер в своем послании к сторонникам.

«Те, кто задумал и осуществил это преступление против меня, преследовали цель обезглавить оппозицию, расколоть ее и внести смятение в ее ряды. Однако оппозиционные силы остались сплоченными и едиными. Это ярко показали акции протеста, проведенные 20 и 21 мая в Сухуме», — сообщалось в заявлении Аслана Бжании.

Теперь, когда оппозиции выпал столь удачный шанс, им предстоит продемонстрировать еще большую сплоченность во втором туре выборов. В случае победы Квицинии с большей долей вероятности стоит ожидать распределения постов между ключевыми фигурами оппозиционных сил. В первую очередь, свое место в правительстве должен занять Бжания, если ему позволит здоровье.

Стоит отметить также, что именно Алхас Квициния — единственный, кто представил избирателям предвыборную программу.

«У меня вопрос к нашему народу. Сколько мы будем жить так дальше? Сегодня у нас очень много нерешенных вопросов. Сегодня власть хочет опять баллотироваться на фоне того, что у нас сбегают похищенные люди, на фоне того, что у нас граждане в долг, под запись, берут хлеб, на фоне того, что наши граждане, которые трудятся на благо родины, даже в банкомате не могут получить свою зарплату, на фоне того, что разрушается, прямо на наших глазах, жизнь в селе, на фоне чиновничьего беспредела. У меня вопрос к ним, с какой совестью они туда идут?» — говорил Квициния.

В свою очередь, президент Абхазии ограничился в своих выступлениях лишь обозначением общих направлений, в которых он намерен продолжить работу. Хаджимба также в ходе президентской кампании сделал акцент на своих достижения, в числе которых он называет погашение международных долгов и признание республики Сирией.

«Отвечая на вопрос, чем мотивировано мое решение баллотироваться на второй срок, отвечаю однозначно: я считаю себя ответственным за продолжение начатых конституционных реформ, усиление правопорядка, укрепление безопасности страны, улучшение социально-экономического положения наших граждан, решение задач, связанных со сложной демографической ситуацией, здравоохранением и многими другими неотложными вопросами», — сказал президент.

Рауль Хаджимба, судя по всему, решил мобилизовать свой электорат и заручиться другими, не менее важными козырями. Перед выборами абхазский лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с вами договаривались об этой встрече раньше с целью посмотреть, как идут наши дела с точки зрения реализации планов развития проектов, о которых мы с вами говорили, прежде всего, это, конечно, планы социального развития; посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать в ближайшее время», — сказал в ходе встречи Владимир Путин, добавив, что переговоры проходят «накануне выборов в Абхазии».

К слову, касательно внешней политики все кандидаты продемонстрировали единогласие. Россию политики называют важнейшим стратегическим партнером, в то время как Грузия остается для кандидатов противником. При этом стоит отметить, что в ходе этой предвыборной кампании тема Грузии звучала гораздо меньше, что может свидетельствовать о постепенном уходе Тбилиси из абхазской повестки.

Грузия состоявшиеся президентские выборы не признала. «Фактические власти Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы. Грузия осуждает этот фиктивный процесс как еще одно нарушение нашего национального суверенитета», — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем твиттере.