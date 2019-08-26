Протесты в Гонконге: молодежь строит баррикады

На фоне продолжающихся многочисленных акций протеста в Гонконге задержаны 36 человек, пишет Reuters, Причем самому молодому из них — 12 лет. Демонстрации длятся уже несколько месяцев, и со временем они приобрели ожесточенный характер: в ходе столкновений пострадали 15 полицейских, пишут СМИ.

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Демонстранты — в основном, молодые люди — строят баррикады и обкидывают полицейских камнями. Это вынудило правоохранителей применить против протестующих водометы. В настоящее время, по данным телеканала Sky News, в распоряжении полиции — 15 водных пушек высокого давления.

В августе антиправительственные демонстрации достигли пика — в них приняли участие 1,7 млн человек,

cсообщило Associated Press со ссылкой на организаторов акции.

Как отмечается, протестующие выкрикивали оскорбления в адрес сотрудников полиции, светили лазерными указками и стучали зонтами по ограждениям. Всего в Гонконге проживает более 7 млн человек.

Первоначальной причиной для протестов, которые вспыхнули в конце марта, стало решение властей Гонконга принять закон об экстрадиции. Он сводится к выдаче подозреваемых с этой территории материковому Китаю. Жители посчитали, что это нарушает самоуправление Гонконга, который в 1997 году был передан Великобританией КНР. Эта особая административная территория функционирует по принципу «одна страна — две системы», местное правительство имеет автономию во внутренних делах, международные и оборонные впросы находятся в ведении Пекина.

Рассмотрение закона об экстрадиции в итоге было отложено, однако протестующих это не удовлетворило — они требуют смены руководства Гонконга.

Протесты наносят серьезный удар по китайской экономике и туризму. Недавно протестующие несколько дней блокировали международный аэропорт страны, что фактически не позволяло крупнейшему международному хабу принимать самолеты.

В Пекине считают, что к протестам причастны США, и косвенные доказательства этому есть. Ранее китайские власти обнародовали фотографию, на которой была запечатлена высокопоставленный сотрудник консульства США вместе с лидерами протестующих. Недавно недвусмысленно заявление на этот счет сделал и президент США Дональд Трамп.

«Я уверен, что [председатель КНР] Си Цзиньпин сможет решить эту проблему быстро, если поговорит с представителями оппозиции в Гонконге», — заявил Трамп.

Подобными заявлениями Трамп пытается поставить председателя КНР в неудобное положение. По мнению наблюдателей, для него прямой диалог с оппозицией, может означать потерю лица. В то же время, определенный выход из ситуации есть — это смена руководства Гонконга в лице главы местной администрации Кэрри Лам, которая стояла за одиозным законом.

Президент США не скрывает, что использует ситуацию в качестве рычага для давления на КНР, так как находится в состоянии торговой войны с этой страной. На прошлой неделе он отметил, что протесты в Гонконге могут усложнить переговоры американской и китайской сторон.

Ситуация для председателя КНР при этом, действительно, сложная, однако пока Пекин не идет на то, чтобы использовать в подавлении протестов военных, расквартированных в Гонконге. В Китае понимают, что это может вызвать жесткую международную реакцию. При этом сам факт столь массовых протестов говорит, что они могут повилять и на материковый Китай, утверждают обозреватели Bloomberg.

Автор статьи подчеркивает, что на Западе о КНР нередко судят поверхностно, в то время как страна является сложной для понимания. Прошлые представления о китайской стороне были неверными, но такими могут быть и текущие. Несмотря на нынешний кризис, Тайвань и Гонконг являются яркими примерами преимуществ либерализации, пишет Bloomberg.