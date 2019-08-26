«Споры из-за России»: пресс-конференция Трампа и Макрона. LIVE

Кроме того, на совместной встрече Меркель пригласила Трампа посетить Германию. Президент США принял приглашение и назвал их переговоры «очень продуктивными».
По его словам, он намерен отправится в ФРГ «очень скоро».
На полях саммита Трамп, в частности, обсудил торговые вопросы с Меркель, Макроном и Абэ. По итогам переговоров с премьером Японии президент США заявил о достижении торгового соглашения.
«Мы принципиально договорились. Это миллиарды и миллиарды долларов», — сказал Трамп.
Традиционно на саммите обсуждались экономические вопросы. К примеру, во время встреч Трамп и Джонсон договорились создать двустороннюю рабочую группу по «особым экономическим отношениям». Данную группу возглавят экономический советник президента США Ларри Кудлоу и главный советник премьера Великобритании Марк Седуилл.
Однако пока неизвестно с кем Трамп проводил встречу. Учитывая, что Меркель и премьер-министр Индии Нарендра Моди находились на сессии по проблемам климата.
Также на G7 обсуждались проблемы климата, однако Трамп пропустил эту сессию. В Белом доме заявили, что вместо этого президент США провел двусторонние встречи с представителями Германии и Индии.
При этом тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных на этом саммите.
Во время своего визита Зариф также хотел встретиться с Трампом, но президент США отказался. По словам Трампа, пока «слишком рано для переговоров».
Он также добавил, что хочет видеть Иран сильным государством и не добивается смены власти в Исламской республике.
Тем не менее, на саммите G7 обсуждалось не только возвращение России. Участники встречи, в частности, поговорили о ситуации вокруг Ирана. Неожиданным стал приезд главы иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа в Биаррице. Он не принимал участие в саммите G7, но провел переговоры с Макроном и рядом немецких дипломатов.
В то же время в Кремле нейтрально оценивают перспективу возвращения к формату «большой восьмерки». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не отказывается от работы в любых форматах.
«Возвращение в G7 не самоцель для России», — добавил Песков.
Он также добавил, что Москва не собирается кому-либо навязывать свое участие.
Россия не принимает участие в саммитах G7 с 2014 года. Страны «большой семерки» перестали приглашать Москву на встречи после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию РФ. Плебисцит был проведен в соответствии со всеми международными нормами, однако западные страны отказались его признавать.
Против данного предложения, в частности, выступили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Оба лидера утверждают, что для возвращения России должны быть устранены причины, из-за которых она была исключена.
В этом году саммит стран «большой семерки» проходил во французской Биаррице. На нем присутствовали лидеры США, Германии, Франции, Японии, Италии, Великобритании и Канады. Одной из главных тем встречи стало возможное возвращение России в G7. В поддержку инициативы выступил Трамп, по его мнению, участие Москвы необходимо для решения многих мировых вопросов.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон выступят на совместной пресс-конференции по итогам саммита «большой семерки». Лидеры расскажут об основных темах встречи, а также выскажут свою позицию по ключевым вопросам. Как ожидается, Трамп и Макрон поговорят о возможном приглашении России на предстоящий саммит G7, который пройдет в США в 2020 году.
«Газета.Ru» будет внимательно следить за выступлением президентов и рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.