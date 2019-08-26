«Споры из-за России»: пресс-конференция Трампа и Макрона. LIVE

На полях саммита Трамп, в частности, обсудил торговые вопросы с Меркель, Макроном и Абэ. По итогам переговоров с премьером Японии президент США заявил о достижении торгового соглашения.

«Мы принципиально договорились. Это миллиарды и миллиарды долларов», — сказал Трамп.