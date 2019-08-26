«Придет время»: Порошенко пообещал поднять флаг Украины над Донецком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке поздравил жителей Донецка, который является столицей самопровозглашенной ДНР, с днем города.

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«Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг! От Запада к Востоку — Украина едина!» — написал Порошенко.

По словам политика, украинские власти «не прекращают борьбу за возвращение Донецка».

В 2014 году в Донецке после государственного переворота в Киеве провозгласили суверенитет. Тогда часть Донецкой и Луганской областей сформировали самопровозглашенные ДНР и ЛНР, власти республик не стали признавать Порошенко в качестве нового лидера Украины. В свою очередь, Киев отказался признавать независимость ДНР и ЛНР и начал военную операцию для возвращения территорий. В течение пяти лет стороны пытаются завершить конфликт и прийти к соглашению, но пока этого сделать не удалось. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Заявление Порошенко прозвучало на фоне празднования Дня российского флага в Донецке, торжественные мероприятия прошли в городе 22 августа. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в честь праздника над Донецком подняли флаг России.

«Утрoм на главной площади столицы республики в честь Дня государственного флага РФ водружен российский триколор», — цитирует слова Пушилина ТАСС.

Он также добавил, что российский флаг для жителей ДНР и ЛНР является «символом борьбы, свободы, победы и воссоединения с Россией».

Народ Донбасса восстал против киевского режима именно под российским флагом, и донбасское ополчение на протяжении многих лет шло в бой под триколором, подчеркнул Пушилин.

В то же время экс-лидер Украины неоднократно обещал поднять государственный флаг над Донбассом или Крымом. К примеру, накануне Порошенко заявил, что украинская армия вернет флаг Украины в оба региона.

«Я хочу, чтобы как можно быстрее мы вернули его в Донецк и Луганск, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай», — отмечал бывший президент Украины.

По его словам, украинцы должны «сделать все возможное», в частности, повторить «героизм» Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в РФ).

При этом для России полуостров не является предметом споров. Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума, который прошел в соответствии со всеми международными нормами. Несмотря на это, Украина и страны Запада не признают его результатов. Однако в Москве систематически отмечают, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

В июне же Порошенко говорил, что украинский трезубец появился в Крыму намного раньше, чем российский триколор. «Мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — заявлял Порошенко.

Он также подчеркивал, что будет бороться за Севастополь, который для него является частью Украины.

В России высказывания бывшего президента Украины назвали ироничными. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, Порошенко «потерялся во времени».

«Недопустимо спекулировать на истории, проводя неуместные исторические аналогии. Не удивлюсь, если послезавтра выяснится, что в том, раннехристианском Севастополе, рассчитывались за покупки гривневыми купюрами, причем современного украинского образца», — цитирует слова Бальбека РИА «Новости».

По мнению депутата, экс-президент Украины, мягко говоря, сильно заблуждается насчет роли и значения Киева для Севастополя.

Между тем, нынешний президент Украины Владимир Зеленский продолжает линию свою предшественника и также обещает «вернуть Крым». К примеру, накануне Зеленский заявил, что Киев занимает «жесткую позицию» относительно возвращения полуострова.

«Для меня каждый крымчанин — это украинец. Это все наша земля и мы будем добиваться, чтобы ее вернуть», — сказал президент Украины.

Он также добавил, что кроме поддержки «международных друзей» Киев и сам должен делать многое, для возвращения полуострова.