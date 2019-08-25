«Капитализм сошел с ума»: Макрон заявил о мировом кризисе

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне саммита «большой семерки», который в эти дни проходит в Биаррице, заявил, что «демократия вышла из моды, а капитализм вышел из-под контроля и сошел с ума». Политик считает, что необходимо создать более совершенную систему.

«Мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии»,

— сказал Макрон во время встречи с бизнесменами, добавив, что речь должна идти о переустройстве мировой системы. Французский лидер не в первый раз выдвигает мировоззренческие концепции о кризисе мировой экономики. В беседе с бизнесменами он указывал на то, что капитализм «деградирует».

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Еще будучи министром экономики Франции, Макрон упоминал, что является сторонником «конвергенции». Эта идея соединения лучших достоинств капитализма и социализма выдвигалась в 1970-е годы советским академиком и правозащитником Андреем Сахаровым.

Мировые лидеры все чаще задумываются о кризисе политических идей. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «либеральная идея» потерпела крах. Эту мысль он высказал в беседе с журналистами британской деловой газеты Financial Times. В западных странах расценили, что главным адресатом этих слов была Европа.

В то же время следует подчеркнуть, что данные высказывания были сделаны в контексте обсуждения кризиса с беженцами. «По некоторым ее элементам — наши западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там, и так далее. Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения», — сказал Путин в интервью изданию.

Слова президента России, что либеральная идея «изжила себя окончательно», вызвали оживленную полемику на Западе. Европейские лидеры критически отнеслись к этим размышлениям Путина, которого они часто упрекают в отказе следовать европейским порядкам.

Свое несогласие выразил глава Европейского совета Дональд Туск, заявив, что устаревшими, по его мнению, являются авторитаризм и «культ личности», а Европа непоколебимо стоит на защите либеральных идей и ценностей.

Однако, несмотря на это и вопреки санкционному давлению, все те же лидеры готовы вести интенсивный диалог с Москвой, так как, несмотря на критику, считают ее частью Европы и даже думают о «совместной архитектуре безопасности» вместе с Россией.

Стоит отметить, что канцлер Германии Ангела Меркель, чья страна приняла больше всего беженцев из стран Ближнего Востока, говорила нечто подобное еще в 2010 году, когда кризиса с нелегальными мигрантами не было. Тогда, правда, речь шла о мигрантах, уже проживающих в Германии и не желающих интегрироваться в европейское общество. «Наш подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился», — признавала германский лидер.

С критикой мировой политической системы выступает и президент США Дональд Трамп. Целью атак американского президента стали такие мировые институты, как НАТО и ООН. По версии главы Белого дома, эти организации неэффективны.

В этой же плоскости Трамп рассматривает и противостояние с Китаем, которое он видит как противоборство двух центров экономической и политической силы.

При этом сами США стоят на пороге экономических проблем. Экономисты прогнозируют дальнейшее замедление роста экономики в 2019 году, поскольку последствия налогово-бюджетного стимулирования стираются, а предприятия и потребители сталкиваются с более высокими процентными ставками по кредитам.

Однако, независимо от экономических выкладок, именно наличие уверенности в завтрашнем дне станет для американцев главным фактором, на основе которого они будут определяться с выбором при голосовании на президентских выборах 2020 года, и президент США это хорошо понимает. Согласно недавнему опросу агентства Associated Press и социологического центра NORC, 70% американцев считают, что страна находится на неверном пути. В свою очередь, 52% граждан полагают, что дела в новом году будут только хуже.