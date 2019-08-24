«Постоянная угроза»: как в США преследовали коммунистов

Принятый 24 августа 1954 года акт конгресса США объявлял Коммунистическую партию в США вне закона. В нем, в частности, говорилось, что хотя Компартия «якобы» считается политической силой, в реальности она — «инструмент заговора с целью свержения правительства Соединенных Штатов».

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В документе, который назывался «Акт по контролю за коммунизмом», говорилось, что Компартия является «агентом враждебной иностранной державы». Как считали конгрессмены, это превращает ее в «явную и постоянную угрозу безопасности Соединенных Штатов».

Постановление было принято на волне борьбы с «красной угрозой», которая казалась Вашингтону весьма актуальной на заре «холодной войны». Оно стала символом эпохи «маккартизма», названной в честь сенатора Джозефа Маккарти, активно боровшегося с коммунистами в либеральной американской среде. После войны идеи коммунизма были популярны среди интеллигенции, а в рядах Компартии состояли известные люди — в частности, писатель Теодор Драйзер.

Принятый закон содержал в себе многие пункты ранее принятого положения о национальной безопасности, в котором также говорилось об опасности проникновения в США идей коммунизма. При этом он содержал в себе положения, которые можно было рассматривать как дань уважения к гражданским правам. В то же время оговаривалось, что само по себе членство в компартии не должно рассматриваться как повод для ареста или штрафа.

При этом вариант 1954 года фактически лишал американцев-коммунистов гражданских прав и ставил целью запретить Компартию.

Этого не произошло, так как положения акта нарушали американские конституционные нормы, однако членство в партии создавало немало проблем: коммунисту было нелегко устроиться на работу. На этих людей по-прежнему смотрели как на агентов СССР. В этом была определенная доля правды. Хотя во время «холодной войны» влияние коммунистов в США было мизерным, они получали существенную поддержку от советских властей на публикацию литературы и организационную деятельность.

Ленинская премия для «черных пантер»

В советских газетах писали о борьбе американских коммунистов за права чернокожих. И хотя от коммунистов было мало толку, проблемы действительно были.

«СССР тогда видел в этом уязвимые места Америки и начал посылать к нам своих людей, которые встречались с лидерами чернокожих — такими, как Анджела Дэвис (активист за права чернокожих — «Газета.Ru»). ФБР видело в этом попытки советского вмешательства», — рассказывала «Газете.Ru» бывший американский дипломат Дебора Джонс.

Анджела Дэвис действительно была одним из самых известных лидеров Компартии США в 1970-1980 годы. Представительница зажиточной афроамериканской семьи, она стала достаточно влиятельной в США интеллектуалкой левого толка. Портрет миловидной женщины с прической «афро» можно было часто увидеть в советских газетах. После ее ареста в 1970 году СССР была развернута пропагандистская кампания в ее защиту. Выражение «Свободу Анджеле Дэвис!» можно было часто услышать в то время.

В 1979 году Дэвис была удостоена Ленинской премии мира. Правда, советские читатели не знали, что арестовывали ее в США не за правозащитную деятельность, а за факт приобретения пистолета для своего приятеля — участника радикальной организации «Черные пантеры» в августе 1970 года. Однако суд оправдал Дэвис, так как не было доказано, что покупка ей оружия была частью плана по захвату людей.

В ФБР не скрывали, что многие коммунисты находились под наблюдением властей, а среди партийцев у спецслужб было немало информаторов. Различные левые группы в США также относились к коммунистам с подозрением.

Одним из наиболее просоветских лидеров Компартии США стал Гэс Холл. Потомок финских эмигрантов и ветеран Второй мировой войны, он возглавлял компартию США с 1959 по 2000 год. Несмотря на то, что, выступая, обаятельный Холл говорил о социализме и демократических традициях в США, он спокойно защищал вторжения СССР в Чехословакию и Афганистан.

Холл был ярым сторонником советской линии, часто посещал Москву, где его принимал Брежнев. В беседах с советскими руководителями «товарищ Гэс Холл» любил называть США «центром мирового империализма». При этом политик не имел никакого политического веса в США.

Сегодня Компартия США по-прежнему существует, в 2014 году она насчитывала около 3000 членов по всей стране. У американских коммунистов неплохой офис в престижном районе недалеко от Уолл-Стрит. Здание было приобретено в 1970-е годы, когда оно стоило не так дорого. Часть помещений Компартия сдает, чтобы содержать свою газету People's World, однако влияния в левых кругах у нее нет. При этом другие леворадикальные группы проявляют большую активность.

В президентских выборах 2016 года участвовала кандидат от Социалистической рабочей партии Элисон Кеннеди — ее имя было в избирательных бюллетенях нескольких американских штатов. «Мы участвуем во всех президентских выборах, начиная с 1940-х годов, и в этих выборах мы — единственная партия рабочего класса. Для нас это в первую очередь возможность распространять наши взгляды, рассказывать людям о причинах кризиса в США. Мы считаем, что корни кризиса кроются в капиталистической системе», — рассказывала Кеннеди «Газете.Ru». По ее словам, она и ее партия «верят в революцию, пусть она случится и не сегодня».

Леворадикальные политические силы находятся на обочине американской политики, но в последние годы симпатии к левым идеям растут. В выборах 2016 года участвовал сенатор Берни Сандерс — «демократический социалист», который пользовался огромной популярностью у молодежи. Сандерс вступил и в грядущую президентскую гонку.

28-летняя Александра Оказио Кортес, избранная в 2018 году в конгресс США, будучи членом Демократической партии, считает себя социалистом и выступает за увеличение налогов для корпораций и развитие общественного сектора.

Именно ее издание Washington Post называет «стремительно восходящей звездой» Демократической партии, которая обсуждает «демократический социализм» на телевизионных ток-шоу и в интервью СМИ.

«Я считаю, что каждый американец должен иметь стабильное, достойное жилье; здравоохранение; что самые элементарные потребности в поддержании современной жизни должны быть гарантированы в обществе, если оно считает себя моральным», — рассказывает Кортес. Согласно опросу Gallup, проведенному в 2015 году, 47% респондентов заявили, что они могли бы голосовать за президента-социалиста. Среди демократов таких оказалось 59%, среди республиканцев — 26%.