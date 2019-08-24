Вместо России: Туск предложил пригласить в G7 Украину

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении пригласить на следующий саммит Группы семи (G7) Украину вместо России. «Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», — сообщил политик перед началом саммита в Биаррице.

Он также отметил, что хочет пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским — и, желательно, чтобы это произошло на будущей встрече «семерки» в 2020 году. По словам главы Евросовета, у них уже состоялся телефонный разговор с украинским лидером, в ходе которого президент выразил заинтересованность в G7.

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Ранее другие главы стран, напротив, выступили с предложением вернуть Россию в Группу семи. По данным телеканала CNN, французский президент Эмманюэль Макрон рассказал о намерении пригласить Москву в «семерку» американскому лидеру Дональду Трампу — тот поддержал инициативу коллеги. Об этом государственные деятели договорились в ходе телефонной беседы, после которой Трамп решил обсудить идею с другими лидерами на саммите G7 в Биаррице.

О намерении президента Штатов вернуть РФ в Группу стало известно еще 20 августа во время его переговоров с румынским лидером Клаусом Йоханнисом в Белом доме. «Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно», — подчеркнул тогда Трамп, передавало агентство Reuters.

Он назвал присутствие России в Группе «целесообразным» предложением. По словам главы государства, в развале формата G8 виновен предыдущий американский президент Барак Обама, который поступил так с организацией из-за того, что российский лидер Владимир Путин «переиграл его». «России следует быть в G8, поскольку во многих вещах, которые мы обсуждаем, должна участвовать Россия», — пояснил Трамп.

Политические деятели Германии не разделили мнение своего коллеги. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявила, что возвращение к прежнему формату Группы будет ошибкой, так как это даст Москве «неверный сигнал».

По ее словам, нет оснований для приглашения РФ в «семерку». «Причина исключить Россию была, поскольку она нарушила основные принципы взаимодействия между государствами, ведет активную войну. И если это не изменится, Россия ни с кем не будет сотрудничать, но ей скажут, чтобы она вернулась в группу, это будет неверным сигналом», — отметила политик в эфире радио Deutschlandfunk.

Также, как пояснила Реттген, это невозможно, потому что у западных стран сейчас сложные взаимоотношения, из-за чего G7 не может даже выпустить итоговое коммюнике.

Высказалось против и правительство Канады. «Россия не была приглашена на встречу, и позиция премьер-министра Канады Джастина Трюдо, позиция Канады, остается такой же, как и в прошлом году, когда этот вопрос также возникал. Ответ был — нет», — сообщил официальный канадский источник агентству Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский и вовсе обратился к Европейскому союзу, чтобы не допустить возвращения РФ в Группу. «Владимир Зеленский призвал Европейский Союз проявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в «семерку» без устранения причин, по которым Россия в свое время из нее была исключена»,

— написано в сообщении пресс-службы украинского лидера.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение к формату G8 для России не является первостепенной целью. «В любом случае РФ считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран не совсем эффективно. В этой связи, конечно, более выигрышно выглядят другие форматы, например, двадцатка», — подчеркнул представитель Кремля.

Сам глава российского государства подтвердил, что у Москвы пока нет намерений вернуться в G8, так как такой организации «не существует». «Ее не существует, как я могу возвратиться в организацию, которой не существует? Сегодня это «семерка», — отметил российский лидер.

Но он добавил, что Москва никогда не была против общения с другими странами в любом возможном формате. «Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках «семерки», — заключил Путин.