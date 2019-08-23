Разговор с Путиным: Нетаньяху рассказал о визите на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре рассказал президенту России Владимиру Путину об итогах своего визита на Украину, который прошел в середине этой недели.

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Кроме того, лидеры двух государства в беседе подтвердили обоюдную заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, а также в совместной борьбе с международным терроризмом.

Помимо этого, российский и израильский лидеры затронули вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху во время государственного визита на Украину обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским организацию зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение.

Сам израильский премьер назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами с Украины, остаются связующим звеном между двумя странами, и Тель-Авив с Киевом должны эту связь укреплять.

В этой связи американское издание Bloomberg писало, что визит на Украину израильского лидера в разгар напряженных выборов в кнессет – это не уход от борьбы, а перенос предвыборной кампании в Киев, за три тысячи километров от ближайшего израильского избирательного участка.

Американские аналитики отмечали, что

в Израиле почти миллион носителей русского языка, и они в большом количестве участвуют в выборах.

На прошлых выборах примерно 40% избирателей проголосовали за партию Нетаньяху «Ликуд».

Политологи считают, что Нетаньяху рекламирует свою дружбу с Путиным, чтобы заручиться поддержкой русскоязычных избирателей. Огромный баннер с фотографией двух лидеров висит на внешней стене штаб-квартиры «Ликуд» в Тель-Авиве (также на это здание помещен плакат с изображением главы Белого дома Дональда Трампа).

С Зеленским же Путин разговаривал по телефону в начале августа. Тогда президенты обсудили проблематику урегулирования на юго-востоке Украины. Российский лидер подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, а также проработать юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса.

Позднее Путин заявил, что проинформирует президента Франции Эммануэля Макрона во время дипломатической встречи о переговорах с Зеленским. Президент России отметил, что «в них есть вещи, которые можно обсуждать». Российский лидер добавил, что разговоры с Зеленский внушают «осторожный оптимизм», передает НСН.

Вместе с тем, Путин указывал на непоследовательность президента Украины в своих заявлениях относительно Донбасса.

«Господин Зеленский в ходе избирательной кампании постоянно говорил о том, что готов сделать все для урегулирования этой кризисной ситуации. Но, будучи в Париже, он вдруг заявил, что не считает возможным вести переговоры, как он сказал, с сепаратистами. Это явно противоречит тому, что он говорил в ходе избирательной кампании», — посетовал российский лидер.

Что касается встречи Путина с Нетаньяху, то она прошла в апреле нынешнего года в Кремле. С российской стороны во встрече приняли участие, среди прочих, начальник Генштаба Валерий Герасимов и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Стоит отметить, что израильские эксперты уверяют: Путин и Трамп отказались от встречи с Нетаньяху в ближайшее время из-за парламентских выборов в Израиле – об этом пишет издание Haaretz.

«Путин также не хочет участвовать в этой кампании, в которой

русскоязычное сообщество Израиля является ключевым инструментом битвы между Нетаньяху и его противником, уроженцем Молдовы Авигдором Либерманом»,

— говорится в материале.

В статье указывается, что помощники премьер-министра Израиля проверяли, можно ли провести в Иерусалиме работы по заложению памятника в память о блокаде Ленинграде, чтобы можно было вовремя пригласить Путина на открытие.

«Но это оказалось невозможным. Российский лидер вполне может присутствовать на церемонии в следующем году, но Нетаньяху, возможно, не будет премьер-министром. В отсутствие встречи с Путиным вылет в Киев является интригующей альтернативой, особенно учитывая, что в течение последнего десятилетия Нетаньяху стремился преуменьшить прочные отношения Израиля с Украиной, опасаясь разозлить Путина», — пишет старейшая израильская газета.

Украинский же политолог Владимир Скачко назвал визит Нетаньяху в Киев свидетельством того, что вокруг Украины намечается новая большая игра, пишет ФАН.

«Все эти телодвижения, включая визит Путина в Париж, говорят о том, что намечается что-то вокруг Украины. Будет игра, в которой Украина может стать разменной картой. И единственный пока успех Украины, ознаменованный приездом Нетаньяху в Киев, заключается в том, что вопросы Украины решают с Украиной. Порошенко довел страну до такой ручки, что на международной арене говорили об Украине без Украины. А Зеленскому дают шанс сыграть какую-то роль», — указал аналитик.