Персона нон грата: кто заменит переговорщика с Грузией

В пятницу исполняется 70 лет одному из старейших дипломатов СССР — заместителю главы МИД РФ Григорию Карасину. Замминистра покидает свой пост для того, чтобы перейти на работу в Совет Федерации. Карасин во внешнеполитическом ведомстве курировал важное направление — республики бывшего СССР, а также способствовал нормализации отношений с Грузией.

Реклама

Карасин достиг предельного возраста нахождения на госслужбе и покинет МИД, чтобы стать сенатором Совета Федерации от Сахалинской области. Здесь он составит компанию коллеге — экс-заместителю главы Министерства иностранных дел и бывшему послу России в США Сергею Кисляку.

Карасин начал карьеру дипломата еще в МИД СССР в 1970-е годы. С 1996 по 2000 год Карасин был заместителем главы МИДа. С 2000-го по 2005-й он служил послом России в Великобритании.

С 2005 года Карасин вновь занял пост заместителя главы МИД России в ранге статс-секретаря. На этой должности он курировал вопросы стран бывшего СССР и соотечественников за рубежом.

Мостик дипломатии

В последние годы Карасин активно участвовал в налаживании российско-грузинского диалога. После ухода с поста президента Грузии Михаила Саакашвили и начала нормализации отношений двух стран именно Карасин стал вести диалог со своим визави Зурабом Абашидзе — спецпредставителем грузинского правительства по связям с Россией c 2012 года.

В отсутствие дипломатических отношений между странами, разорванных в 2008 году, эти переговоры способствовали улучшению отношений. Так в июле во время очередной встречи Абашидзе и Карасин достигли договоренности начать выполнение условий соглашения о мониторинге грузов между Россией и Грузией.

За время работы переговорной площадки из Грузии в Россию была вывезена различная продукция на сумму $1,6 млрд. Активно развивался и туризм из России в Грузию. По данным Национальной статистической службы Грузии за 2018 год, объем иностранных инвестиций в страну составил более $1,2 млрд, из них доля инвестиций из РФ — $60 млн. Карасин в интервью ТАСС в 2018 году говорил, что торговля между странами выросла с 2017 года на 34%.

Стороны обсуждали вопросы экономического и гуманитарного характера, не касаясь ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Их независимость была признана Москвой после российско-грузинского конфликта 2008 года, Тбилиси же считает эти республики оккупированными территориями.

Cвои встречи дипломаты проводили на нейтральных международных площадках, в основном в Швейцарии, которая с 2009 года выполняет посредническую миссию между Россией и Грузией. Кроме того, дипломаты также встречались и в Праге. Стоит отметить, что Тбилиси позитивно оценивал этот переговорный канал, и Абашидзе ранее рассказывал журналистам, что он приносит «реальные результаты». «Канал коммуникации обязательно должен быть сохранен», — заявлял он.

Дипломату, который будет продолжать диалог России и Грузии, придется нелегко — в последние месяцы отношения между странами значительно ухудшились. Катализатором стали антироссийские акции, поводом к ним послужил инцидент с участием российского депутата Сергея Гаврилова, который прибыл в Грузию в составе российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия, и — по приглашению грузинской стороны — занял место спикера парламента. Это послужило толчком для провокаций со стороны грузинской оппозиции.

Сам Гаврилов объяснил, что это место было указано ему грузинской стороной. Тбилиси отказался принести извинения российской стороне, после чего президент России временно приостановил авиасообщение с Грузией.

Смена, знакомая с проблемой

По данным «Коммерсанта», Карасина на его посту может сменить директор консульского департамента министерства Иван Волынкин. На дипломатическом поприще он с 1987 года и во времена СССР Волынкин работал на дипломатической службе в Югославии, постсоветское пространство ему тоже знакомо. С 2013 по 2018 год Волынкин был послом России в Армении.

Волынкин при этом уже работал в дипломатической миссии в Грузии во времена президентства Михаила Саакашвили. Он был выслан из этой страны в 2007 году после того, как был обвинен властями тогдашнего Тбилиси в том, что он якобы готовил заговор против властей.

Он также был объявлен персона нон грата. Поводом стала его встреча с грузинским политиком Константином Гамсахурдией — сыном первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии.

Дипломат позже рассказывал «Комсомольской правде», что общение с различными силами в стране — часть работы.

«Я общаюсь и с оппозицией, и с официальной стороной. Или вы считаете, что дипломат должен сидеть в посольстве и получать информацию из газет?!» — подчеркнул он.