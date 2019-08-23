«Пародия на холодную войну»: место России в G8 раскололо Европу

Глава партии «Национальное объединение» и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8. Заявления Ле Пен прозвучали на фоне дискуссий о возможном приглашении России обратно в этот формат, которые были начаты президентами Франции и США Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом.

Французский политик считает, что европейские лидеры, выступая против возвращения России в G8, создают абсурдную пародию на «холодную войну». Кроме того, она отметила в твиттере, что антироссийская идеология является пережитком прошлого. Такая идеология не только не соответствует интересам европейских стран, но и вредит им, добавила она.

«Большая семерка» — ранее «Большая восьмерка» — это группа индустриально развитых стран. В настоящее время в организацию входят Канада, Италия, Франция, США, Великобритания, Япония и Германия.

Реклама

О возможности возвращения России в этот формат заговорили в преддверии саммита организации во Франции Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп.

«Обсуждение вопросов было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7», — подчеркнул президент США. В то же время лидеры Великобритании и Германии относятся к этому критически.

Вопрос возвращения России в «большую восьмерку» в Великобритании увязывают с вопросом Украины. Премьер-министр страны Борис Джонсон в четверг заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Лондон проголосует против возвращения России. Джонсон заявил, что аргументы за возвращение России еще нужно найти.

«Учитывая то, что случилось в Солсбери при использовании химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну, войну на Украине, учитывая российские провокации, и не только на Украине, но и во многих других регионах», — заявил британский премьер.

Речь идет о скандале весны 2018 года, когда в английском городе Солсбери, согласно утверждению британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия была отстранена не без причины, и хотя в выполнении минских договоренностей есть прогресс, его пока недостаточно. Аналогичного мнения придерживается и премьер Канады Джастин Трюдо. Во время недавнего телефонного разговора с Трюдо президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за согласие с позицией о неприемлемости восстановления России в «большой восьмерке».

Минские соглашения были заключены в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку».

Глава Украины, которая не входит в формат, считает, что российская сторона может возобновить членство в клубе лишь в случае «возвращения» Крыма и урегулирования ситуации в Донбассе. Россию исключили из «большой восьмерки» в 2014 году после вхождения в ее состав Крыма. Хотя полуостров вошел в состав страны по итогам референдума, на Западе Крым российским не признали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что хотя Россия не отказывается от работы в любых международных форматах возвращение в «восьмерку» не является «самоцелью».

«Вместе с тем, возвращение для России в «семерку», в бывшую «восьмерку», не является самоцелью, ибо в любом случае Российская Федерация считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы, будь то в геополитике, будь то в безопасности или будь то в экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран, является не совсем эффективным обсуждением», — сказал Песков.

В этом году исполняется 25 лет c того дня когда Россия стала членом «большой восьмерки. Это произошло при президенте Борисе Ельцине, и считается, что само принятие Москвы было сделан «авансом» чтобы укрепить статус президента России. В то время экономика страны находилась в тяжелом состоянии, а политическое влияние Москвы на международном уровне было небольшим

При этом в США и республиканцы, и демократы часто заявляли, что Россия не соответствует многим критериям нахождения в «большой восьмерке». К тому же в финансовую «восьмерку» Россия не входила, и эти вопросы решались без нее.

По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, речи об участии России в решении «международных проблем» в рамках «большой восьмерки» не идет.

«Ни Макрон, ни Трамп не зовут Россию в качестве полноценного участника», — говорит эксперт, по словам которого речь идет о формате «7+1». Как предполагает Тимофеев, у стран «семерки» есть желание «пригласить Россию на саммит и высказать все претензии: речь не о том, что Россия возвращается».