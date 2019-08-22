Нерезиновая Европа: беженцев возвращают в Сирию

Из Турции начали доноситься новости о насильственных депортациях сирийских мигрантов. В июле власти Стамбула приказали сирийским беженцам, не зарегистрированным в городе, покинуть его. Изначально правительство обозначило дедлайн 20 августа, однако теперь этот срок продлен до конца октября.

Реклама

Параллельно с этим некоторые западные издания сообщают о множественных случаях, когда мигрантов насильно отправляли обратно в Сирию.

Со ссылками на рассказы самих беженцев «Би-би-си» сообщает, что многих из них депортируют в Идлиб, который находится под контролем оппозиции. По информации издания, мигранты вынуждены подписывать добровольные возвратные документы, которые они не могут прочитать или понять.

Согласно международному гуманитарному праву принцип «невыдворения» запрещает депортировать мигрантов в зону боевых действий.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, в последнее время действительно были зафиксированы случаи, когда беженцев отправляли вопреки их воле обратно в Сирию.

При этом власти отрицают насильственную высылку сирийцев за пределы Турции. Сотрудник генерального директората управления миграцией Рамазан Секилмис заявил, что 337 тыс. беженцев добровольно вернулись обратно в Сирию. Турецкое правительство также заявляет, что мигрантов, которые хотят репатриироваться, перевозят в безопасные районы страны под контролем турецкой армии.

По данным МВД, в Стамбуле зарегистрировано около полумиллиона сирийцев. Мэр города Экрем Имамоглу, который занял свой пост в июне, заявлял, что фактически в городе находится в два раза больше беженцев. Чтобы снизить нагрузку на Стамбул, Имамоглу приказал мигрантам уехать из города в те места, где они зарегистрированы.

Причины, по которым беженцы, получив регистрацию в турецких провинциях, уезжали в Стамбул, просты — в этом мегаполисе гораздо больше перспектив, а также хорошо представлена сирийская община.

В начале августа около 12 тыс. мигрантов были отправлены по местам регистрации, а более 2600 незарегистрированных беженцев были помещены в центры, находящиеся в ведении министерства внутренних дел. Тысячи рабочих мест были проинспектированы «для предотвращения незарегистрированной занятости».

В общей сложности в Турции проживает около 3,6 млн сирийцев. Однако в последние месяцы участились сообщения о нападениях на беженцев и созданные ими предприятия. Анкара в настоящее время выполняет роль главного пристанища для сирийских беженцев.

На помощь Евросоюзу

В 2016 году Евросоюз отчаянно пытался разрешить миграционный кризис. Турция же согласилась заключить с ЕС договор о приеме беженцев, высланных из европейских стран, и взяла на себя обязательства сдерживать нелегальную миграцию. В обмен Анкаре были обещаны выделение средств для помощи в содержании беженцев и безвизовый режим. С выплатами проблем не возникало, а вот другую часть обязательств Евросоюз пока не выполнил, чем вызывает у турецкого правительства все большее раздражение.

При этом свою часть договора Анкара выполняет исправно: в 2015 году с турецких берегов в Европу прибыли 860 тыс. нелегалов, а вот за первую половину 2019 года — всего 11 тыс. Стоит также заметить, что пик миграционного кризиса в Европе пришелся на 2015 год, уже в 2016-м поток мигрантов резко пошел на спад и продолжает снижаться. Одной из причин этого тренда и стало заключение соглашения между ЕС и Турцией.

Впрочем, сами турки уже не рады навязанной им роли гостеприимных хозяев. Результаты исследования компания PIAR, продемонстрировали, что подавляющее число граждан (82,3%) считают, что все беженцы должны быть возвращены на родину.

Правительство Турции тем временем тоже все громче пытается заявить о своем недовольстве в связи с тем, что Евросоюз свои обещания так и не выполнил.

«Мы имеем право аннулировать сделку. В вопросе о безвизе ЕС просто тратит наше время зря», — говорил в 2017 году глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Спустя два года риторика Анкары не изменилась, так как никаких подвижек в вопросе безвиза не наблюдается.

«Это соглашение должно было вступить в силу одновременно с введением безвизового режима для турецких граждан. Раз этого не случилось, то и мы перестанем выполнять свои обязательства», — говорил Чавушоглу в июле.

Если Турция действительно прекратит выполнять свои обязательства по миграционному договору, то Европа вновь столкнется с одной из главных для нее проблем — миграции.

На страже прав человека

В 2018 году эта тема стала для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне болезненной и даже поставила под вопрос ее дальнейшую политическую карьеру. С началом миграционного кризиса Ангела Меркель начала терять поддержку избирателей. Именно по ее решению Германия приняла свыше 2 млн беженцев, что вызвало возмущение у немцев и противников канцлера. Более того, позиция Меркель пришлась не по нраву и некоторым странам Евросоюза, которые вынуждены были открыть свои двери для мигрантов.

Справедливо отметить, что Германия, все же, приняла больше всего беженцев на волне сирийского кризиса. Поддержку Ангеле Меркель высказал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Эти политики взяли на себя роль главных защитников беженцев в Европе. В своей риторике они не уставали напоминать о демократических ценностях ЕС, призванных ставить во главу защиту прав человека.

«У нас в ЕС есть ценности, и каждый раз, когда мы их предаем, мы делаем самое худшее. Ценности — это уважение прав человека, уважение других государств и солидарность, которая нас скрепляет», — говорил Макрон в 2018 году.

Стоит отметить, что гостеприимство Парижа, как и многих других стран, тоже имеет границы. С каждым годом власти Франции все больше наращивают темпы депортации незаконных мигрантов.

«Начиная с 2012 года, масштабы системы предоставления убежища увеличились вдвое, число центров срочного размещения [беженцев] также удвоилось — все это невозможно увеличивать бесконечно», — говорил в 2018 году глава МВД Жерар Колон.

Он также отметил, что расходы на поддержание этой инфраструктуры к тому времени достигли 4 млрд евро.

«Только по Парижу на систему срочного размещения тратится €930 млн — то есть очевидно, что в какой-то момент мы больше не сможем по экспоненте увеличивать мощности системы приема для всех, как этого некоторым бы хотелось», — заметил также Колон.

Встречайте икрой и шампанским

Позиция Макрона стала причиной для конфликта между Брюсселем и Италией, а также Венгрией. Что гораздо важнее, благодаря миграционному кризису и политике открытых дверей свои позиции укрепили националисты в той же Италии и Венгрии.

Критический рост миграции отразился на всей Европе, но, например, националистам Германии или Франции гораздо сложнее разыграть этот козырь. Экономика этих стран достаточно сильна. А вот итальянские правые смогли сыграть на том, что мигранты забирают рабочие места, а на их содержание должны выделяться бюджетные средства.

В прошлом году Эмманюэль Макрон выразил сомнение в том, что Италия действительно переживает миграционный кризис. Тогда он сказал, что реальная проблема лежит в политической плоскости, и ее подогревают «играющие на страхе экстремисты». В ответ вице-премьер Италии, один из главных представителей европейских националистов, Маттео Сальвини назвал Макрона «наглецом» и предложил Парижу встретить беженцев, которые наплывают в Италию, «икрой и шампанским».

Стоит отметить, что в вопросе приема беженцев Италия и Франция находятся не в равных условиях. Помимо разницы в экономике между странами, огромное значение в этом вопросе играет географическое положение, из-за которого Италии приходилось справляться с куда большим количеством беженцев.

С той же проблемой столкнулись Греция, Македония, Сербия, Хорватия и Венгрия — основной поток беженцев с Ближнего Востока направляется в Германию и Швецию через них.

При этом часть мигрантов оседают на территории этих стран, а их содержание довольно ощутимо сказывается на государственных бюджетах. Правительства транзитных стран вынуждены были также прибегнуть к более жестким мерам по части миграции.

Рим сразу же продемонстрировал жесткое отношение к мигрантам, запретив принимать у себя судно Aquarius с 629 беженцами на борту. Более того, итальянские власти даже запретили спасательным кораблям помогать судам с беженцами.

После отказа Италии беженцев согласилась принять у себя Франция.

Солидарность с Италией выразила и Венгрия. Будапешт занял радикальную позицию в вопросе приема беженцев в самом начале европейского миграционного кризиса — в 2015 году Венгрия закрыла границу с Хорватией, а затем возвела стену вдоль границы с Сербией. После закрытия границ Венгрия продолжала бороться с Брюсселем в вопросе размещения беженцев.

Особое раздражение Евросоюза вызывает принятый летом 2018 года пакет законов об уголовном преследовании лиц, оказывающих помощь мигрантам, также известного под названием «Стоп Сорос», названного по имени миллиардера Джорджа Сороса, который финансировал общественные организации, оказывающие поддержку мигрантам, что побуждало их приезжать в Венгрию. В Еврокомиссии отмечают, что венгерские власти не обеспечили эффективный доступ к процедуре предоставления убежища для беженцев.

В середине июля Еврокомиссия подала иск против правительства Венгрии. Там указаны две претензии к Будапешту: закон «Стоп Сорос» и политика страны в отношении мигрантов, из-за которой они не могут получить статус беженцев. Правительство Венгрии высылает мигрантов даже в тех случаях, когда их безопасность не гарантирована, чем вызывает возмущение Евросоюза.

Если суд ЕС встанет на сторону Еврокомиссии, то Венгрия должна будет выполнить его требования, в противном случае ее ожидают санкции.

Несмотря на то, что наплыв мигрантов постепенно спадает, Евросоюз обречен тратить на мигрантов все больше и больше. Не только на защиту границ, но и на обеспечение жильем и пособиями тех мигрантов, кто уже оказался в Европе. Известно, что Германия направит на эти цели в 2019 году около €7 млрд, а всего до 2022 года — €15 млрд.

В Стратегии ЕС-2024 предлагается увеличить бюджет Frontex (ориентировочно на €10 млрд). Но, как ни странно, не все страны согласны с этим. Польша и Венгрия, например, против, поскольку опасаются сокращения других общеевропейских программ, в частности поддержки сельского хозяйства.