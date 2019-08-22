Оружие для Тайваня: Китай пригрозил США санкциями

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин выражает протест Вашингтону в связи с решением одобрить продажу вооружений Тайваню. Речь идет об истребителях F-16 на $8 млрд.

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«Продажа вооружений Тайваню серьезно нарушает нормы международного права и международных отношений, принцип «одного Китая» и три совместных американо-китайских коммюнике, эти действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и могут подорвать интересы суверенитета и безопасности КНР, китайская сторона выступает против этого», — сказал Шуан.

По его словам, власти КНР намерены ввести санкции в отношении американских компаний, которые будут заниматься поставкой вооружений на Тайвань.

«Мы настаиваем, чтобы США строго соблюдали принцип «одного Китая», немедленно отменили вышеуказанный план по продаже вооружений Тайваню, прекратили продажу оружия Тайваню и любые военные контакты с Тайбэем», — подчеркнул Шуан.

Политика одного Китая подразумевает, что Тайвань является частью китайского государства и не рассматривается как отдельная страна. Данного положения придерживается большая часть мира. С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, власти Китая считают регион одной из своих провинций. Процесс интеграции между полуостровом и материком начался в 1992 году, когда стороны смогли достичь соглашения. Однако данный процесс был остановлен главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая отказывается от сближения с Пекином.

Принцип одного Китая

В то же время в США считают, что продажа самолетов Тайваню не нарушает данный принцип. По словам руководителя пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус, США продолжают следовать закону об отношениях с Тайванем и трем совместных коммюнике.

Американский конгресс принял закон об отношениях с Тайванем в 1979 году. Согласно документу, США взяли на себя обязательства по обеспечению безопасности региона. При этом политические отношения Вашингтона с Пекином основаны на трех коммюнике — «Шанхайское коммюнике», «Китайско-американское коммюнике об установлении дипломатических отношений» и «Коммюнике 17-го августа». Во всех трех подчеркнут принцип «одного Китая», а также упоминается уменьшение поставок американского оружия Тайваню.

Пекин усомнился в том, что Вашингтон продолжает придерживаться политики одного Китая из-за возможной поставки 66 американских истребителей F-16C/D Block 70 Тайваню. Госдеп одобрил продажу военных самолетов региону в конце августа. В ведомстве утверждают, что это решение «будет способствовать продвижению мира и стабильности в Тайваньском проливе и регионе» в целом.

Окончательное решение по продаже оружия Тайваню должен принять конгресс США, по мнению экспертов, палата представителей с большой вероятностью даст зеленый свет проекту в связи с тем, что Тайвань является союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом Вашингтон намерен поставить в регион не только истребители F-16. В начале августа Пентагон сообщил о продаже Тайваню 108 танков M1A2 Abrams, 250 переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92 Stinger, а также сопутствующее оборудование на $2,2 млрд.

США строго придерживались принципа «одного Китая» вплоть до инцидента, который произошел в 2016 году. Тогда новоизбранный президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с Инвэнь и принял от нее поздравления. По мнению экспертов, Трамп сделал это по ошибке. Инцидент был урегулирован, Белый дом заверил Пекин в полной поддержке единого Китая.

Трамп с момента своей инаугурации начал отходить от основной традиции президентов США — преемственности политики. Новый американский лидер систематически разрывает старые соглашения со многими странами и отменяет законы, принятые его предшественником Бараком Обамой. В частности, именно при Трампе США покинули Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Документ предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия, но Трамп посчитал, что соглашение не отвечает интересам США.

Между тем американское оружие не поможет Тайваню: регион не обладает достаточными средствами и вооружениями, чтобы попытаться дать отпор КНР. Ситуация осложняется также тем, что Пекин не дает обещаний не использовать военную силу в вопросе объединения с Тайванем.

Согласно последней редакции китайской «Белой книги» по вопросам самообороны, власти КНР готовы применить все необходимые меры для защиты своего суверенитета. При этом возможное применение военной силы будет направлено не против народа Тайваня, а только против «внешнего вмешательства» и «малой группы сепаратистов».

В «Белой книге» также отмечается, что Тайвань «пошел дальше по пути сепаратизма, наращивая усилия по разрыву связи с материком в пользу постепенной независимости, усиления враждебности, конфронтации и иностранного влияния.

Кроме того, в документе множество раз упоминаются действия США, в частности, активность американских кораблей в Тайваньском проливе. По мнению Пекина, действия Вашингтона усиливают напряженность в регионе. При этом США настаивают «на свободной и открытой навигации».