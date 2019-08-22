«Нигде не училась»: как Захарова танцевала лезгинку

В официальном аккаунте российского МИДа в четверг было опубликовано видео, на котором официальный представитель ведомства Мария Захарова танцует лезгинку.

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Сообщается, что Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам, а после этого вышла танцевать в центр зала. Как видно из сюжета, представитель МИД России танцевала на высоких каблуках.

Дипломат рассказала радиостанции «Говорит Москва», что танцевать лезгинку нигде не училась. «А как раз меня учили на форуме «Машук». У них одна из секций — обучение кавказским танцам», — пояснила Захарова.

Лезгинка — народный кавказский танец, который распространен в Грузии и в республиках Северного Кавказа. Это парный танец, во время которого мужчина в одежде кавказского воина двигается в такт с женщиной, одетой в национальный костюм.

Известно, что Захарова — творческий человек и увлекается танцами. В 2016 году во время неформального вечера на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сочи она станцевала русский народный танец «Калинка». При этом она призналась, что к выступлению не готовилась, и все произошло спонтанно.

«Хотя мы все сидели, работали, честно говоря, сил не было удержаться. Я пообещала, что если все-таки у нас появится минута, и мы попадем на этот прием, я обязательно станцую. Пришлось сдержать слово. Но я не жалею», — рассказывала она журналистам.

Народный танец она также танцевала на высоких каблуках и держала равновесие. Как она умудряется это делать в такой обуви, дипломат не рассказала, отметив, что это «женский секрет».

Захарова также пишет стихи. Ее произведение даже было положено на музыку и использовано певицей Наргиз. Так, артистка исполняла песню Захаровой «Верните память» на музыку композитора Максима Фадеева на открытии Московского международного кинофестиваля в июне 2017 года.

«Я потрясена, я благодарна Наргиз и Максу Фадееву — ему за то, что рискнул и, на мой взгляд, сделал из мелодии настоящую песню. А Наргиз ее исполнила, действительно пропустив через сердце», — рассказывала Захарова журналистам. Песни на стихи Захаровой пела также певица Катя Лель.

Захарова не единственный представитель МИДа, который пишет стихи. Как поэт известен и ее непосредственный начальник Сергей Лавров. Одно из его стихотворений даже стало гимном дипломатического вуза МГИМО: «Был посольский приказ, и послы выполняли приказы, чтоб удельных князей потеснее с Москвой сплотить».

«Дипломатическая служба в чем-то сродни писательскому творчеству — нашим главным инструментом, как известно, служит слово, помогающее отстаивать интересы страны», — рассказывал сам Лавров в марте 2017 года в обращении к участникам поэтического клуба дипломатов.

В дипломатическом ведомстве работает немало поэтов. Многие из них состоят в клубе «Отдушина», организованном в 2001 году. Его создателем стал ныне покойный советский дипломат Юрий Алимов.

«Между поэзией и дипломатией есть определенное родство: обе они — будь то профессия или увлечение — мучимы поиском и рождением мысли и средств ее выражения верным, кратким, но емким словом», — говорил «Газете.Ru» советский и российский дипломат, бывший посол России в Венесуэле Владимир Казимиров.

На российской дипломатической службе состояло немало поэтов. Среди них: Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Федор Тютчев, Аполлон Майков. В советские времена стихи писали Юрий Андропов, который одно время был послом СССР в Венгрии, глава МИД, а затем премьер России Евгений Примаков, а также заместитель министра иностранных дел России Виктор Посувалюк.

Зарубежные дипломаты тоже пишут стихи. Известно, что короткие стихи в стиле хайку писал, например, генсек ООН в 1950-е годы Даг Хаммаршельд.

Также стихи писали генеральный секретарь МИД Франции Сен-Жон Перс (1933-1940) и посол США в Испании Джеймс Расселл Лоуэлл, который был принят в Зал славы великих американцев.