«Не самоцель»: Кремль высказался о возвращении России в G8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное возвращение Москвы в G8. По его словам, российская сторона не отказывается от работы в любых форматах.

«Вместе с тем, возвращение для России в «семерку», в бывшую «восьмерку», не является самоцелью, ибо в любом случае Российская Федерация считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы, будь то в геополитике, будь то в безопасности или будь то в экономике без участия, например, Китая и Индии и целой группы других стран, является не совсем эффективным обсуждением», — сказал Песков.

Он также добавил, что в связи с этим гораздо более выигрышно выглядят иные форматы — например G20.

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Комментарий Пескова прозвучал на фоне телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Одной из тем переговоров стал именно вопрос возможного возвращения России в G7, заявили в пресс-службе украинского лидера.

«Была отмечена невозможность восстановления членства России в G7 до тех пор, пока она систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Зеленский и Джонсон согласились, что на фоне ситуации на Украине и якобы «невыполнения Россией минских договоренностей» невозможно вести речь о возвращении Москвы в «большую семерку», отметили в пресс-службе президента Украины.

Британский премьер во время переговоров с украинским лидером заявил, что такая позиция будет высказана в ходе предстоящего саммита G7, который пройдет с 24 по 26 августа во Франции.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины на фоне обсуждений возможного возвращения к «большой восьмерке».

Дело в том, что переговоры в данном формате прекратились с 2014 года, когда Россию перестали приглашать на встречи. Причиной для отказа от G8 стало присоединение Крыма к России.

Несмотря на то, что полуостров стал частью страны путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, Запад отказывается признавать Крым частью России.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Россия присоединилась к встречам данных стран в конце 90-х, а в начале «нулевых» формат был преобразован «большую восьмерку».

В то же время премьер Великобритании уже высказывался относительно возражения насчет G8. Накануне Джонсон обсудил данный вопрос на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров лидеры выступили против возвращения России в G7. По словам Меркель, этот вопрос, в первую очередь, связан с реализацией минских соглашений.

«Если бы мы реально продвинулись вперед, то была бы новая ситуация. По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись еще не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет», — заявила канцлер ФРГ.

Минские соглашения были заключены в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку».

Джонсон поддержал позицию Меркель и сказал, что следует найти «еще много доводов для того, чтобы Россия вернулась в G7».

«Учитывая то, что случилось в Солсбери при использовании химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну, войну на Украине, учитывая российские провокации, и не только на Украине, но и во многих других регионах», — подчеркнул премьер Великобритании.

Речь идет о скандале весны 2018 года, когда в английском городе Солсбери, согласно утверждению британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Изначально с предложением о возвращении России в G7 высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер заявил об этом во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Макрон предложил своему американскому коллеге рассмотреть вопрос о приглашении России на саммит G7 в 2020 году.

Трамп поддержал эту инициативу и заявил о намерении поговорить с другими представителями «Большой семерки».

«Обсуждение вопросов было бы гораздо проще, если бы Россия находилась в G7», — подчеркнул президент США.