Похищенные СБУ: на Украине готовят к обмену россиян

Задержанные на Украине граждане России Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру обмена между государствами. Их адвокат Валентин Рыбин уточнил, что передача россиян должна состояться в ближайшее время, передает ТАСС.

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На территорию РФ вернутся похищенные в 2016 году Одинцов и Баранов, которых приговорили к 14-ти и 13-ти годам лишения свободы по обвинению в дезертирстве и государственной измене, а также обвиняемый в сепаратизме по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Мефедова отпустили под залог 19 августа.

Адвокат уточнил, что в списке числятся и другие задержанные, но называть их не стал. «Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен»,

— заключил Рыбин.

О скором обмене 21 августа сообщал директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков — он говорил о запуске процесса, в ходе которого пройдет передача украинцев, заключенных на территории России, а также моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение госграницы.

«Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история», — отметил он в своем телеграм-канале.

Причиной возвращения россиян на родину мог стать телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, состоявшийся 11 июля. Об этом сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источник близкий к этим переговорам. По его словам, государственные деятели обсуждали списки для обмена и затронули тему передачи украинских моряков, которые были задержаны прошлой осенью в Керченском проливе. Как пояснил собеседник издания, обмен должен произойти произойти до конца августа.

При этом 15 июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что список удерживаемых Украиной россиян включает 50 человек — среди них 27 отбывают наказания в колониях, а в отношении более десятка человек до сих пор ведется судебный процесс.

«Сегодня из российского списка по 50 гражданам России 27 человек находятся в местах лишения свободы, из них отбывают наказание 13 лиц, нет решений апелляционных инстанций пяти, нет вынесения решений первыми судебными инстанциями восьми лицам, решения судов первой инстанции не вступили в законную силу в отношении одного человека, и 23 человека у нас, слава богу, на свободе из этого списка», — заявила омбудсмен по результатам встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

По данным Минобороны РФ, 20 ноября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) похитила и увезла в Николаевскую область прапорщика Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Баранова. Как пояснили в Черноморском флоте РФ, военнослужащих обманом выманили с пункта пропуска «Чонгар», расположенного на границе с Крымом, после чего местные силовики оперативно задержали россиян. Украинский суд предъявил мужчинам обвинения в госизмене — в ходе заседаний они так и не признали вину.

Адвокат осужденных Валентин Рыбин подал апелляцию на приговор в кассационный суд. Он отметил, что СИЗО, где находились граждане РФ, были «тяжелые условия», передавали «Известия». Юрист подчеркнул, что его жалоба была мотивирована нарушениями уголовного процесса.

По его словам, в феврале 2018 года Генпрокуратура Украины под предлогом того, что вскоре россиян должны обменять на украинцев с ДНР, попросила суд ускорить процесс обвинения.

«После того как мы согласились, пошли навстречу и отказались от предоставления ряда доказательств, которые подтверждают невиновность моих клиентов, украинская сторона прервала процесс переговоров. Это оказалась просто провокация для быстрого осуждения российских граждан», — подчеркнул защитник.

Другой россиянин Мефедов, которого намерены обменять до конца августа, изначально проходил как обвиняемый по делу о беспорядках, которые устроили сторонники и противники «евромайдана» в Одессе в 2014 году. Суд длился несколько лет — в сентябре мужчину признали невиновным, однако тут же арестовали по делу о сепаратизме. Спустя пять лет заключения в следственном изоляторе его отпустили под залог в 808,3 тыс. рублей, который собрал депутат Верховной рады Николай Скорик.

«Адвокат Валентин Рыбин, внесший сегодня необходимую сумму залога, сумел до 12.00 оформить множество бумаг, бумажек и бумажонок и предоставить их в Николаевский СИЗО. И вот улыбающиеся парни появляются в воротах на выход», — сообщил сам юрист на своей странице в фейсбуке.