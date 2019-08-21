«Мы туда не рвемся»: Россия может обойтись без Совета Европы

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Задавший вопрос Путину журналист заявил, что пресечение несанкционированных митингов в Москве в ходе недавних акций протеста не соответствует правилам Совета Европы.

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В ответ на это Путин указал, что Россия может и не участвовать в СЕ, но в таком случае оппозиционеры лишатся права подавать иски против действий российских властей в Европейский суд по правам человека – излюбленную инстанцию для тяжб со стороны определенной группы россиян.

«Мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись и без этого. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в ЕСПЧ. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока», — пояснил президент России.

Он также призвал вести в отношении друг друга не предвзятую политику, объективно оценивая все, что происходит внутри стран, и искать вместе решение тех вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе и в рамках европейских институтов, передает НСН.

Двумя днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с Путиным заявил, что в отношениях Москвы и Парижа может наступить потепление, передает ФАН.

«Я знаю, что Россия — европейская страна. Европа идет от Лиссабона до Владивостока.

Российские граждане должны слиться с европейскими. Нам следует пересмотреть подход к взаимодействию между Россией и Евросоюзом. Москва имеет полное право на место в европейской семье», — заявил Макрон в ходе пресс-конференции.

В прошлом месяце Совет Европы потребовал от России внести в свой бюджет еще €55 млн — за 2017 и 2018 годы, «плюс проценты по умолчанию», заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген.

«Российская Федерация сегодня возобновила выплаты Совету Европы, уплатив свой членский взнос за 2019 год, (€33 млн — прим. «Газета.Ru»). Я с уверенностью прогнозирую, что долги за 2017 и 2018 годы также будут погашены», — пояснил европолитик.

Напомним, делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В результате Россия заявила об отказе работать в таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Москва также заморозила выплату взноса в Совет Европы.

В конце июня ПАСЕ провела голосование по поводу восстановления полномочий российской делегации. По итогам голосования было принято решение представителям России вернуть все права и пригласить их участвовать во встречах ассамблеи.

26 июня ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия делегации России, отклонив все поправки в проект резолюции.

Принятие резолюции о полномочиях России поддержали 116 парламентариев. Полностью поддержала возвращение России делегация Франции, а представители Германии — большинством голосов.

При этом против высказались лишь 62 европейских депутата из разных стран. Сразу после принятия резолюции делегация Украины объявила о своем выходе из ПАСЕ — правда, временном, для консультаций с Верховной радой.

Европейский суд по правам человека за последние 20 лет присудил России выплат на €1,95 млрд, подсчитала некоммерческая правозащитная организация «Общественный вердикт».

В начале марта прошлого года СМИ со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах сообщали, что власти РФ изучают возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ.

Это может произойти в случае, «если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована». Источники отмечали, что политизация решений суда возрастает: «Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике «двойных стандартов».