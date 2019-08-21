«До чего дошла Демпартия?» Трамп обвинил евреев в нелояльности

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские евреи, которые голосуют за демократов, демонстрируют «либо полное отсутствие знаний, либо большую нелояльность». Такие слова в отношении еврейских избирателей Демократической партии были произнесены Трампом во вторник во время встречи с журналистами в Белом доме, сообщает AP.

Реклама

Это заявление президента прозвучало на фоне его противостояния с членами конгресса — демократами Рашидой Тлаиб от штата Мичиган и Ильхан Омар от Миннесоты. Оба политика — мусульманки и неоднократно выступали с критикой Израиля, в которой сторонники Трампа усмотрели антисемитские намеки. В связи с этим Израиль недавно отказал Омар и Тлаиб во въезде. Позднее визит одной из женщин он все-таки был разрешен по гуманитарным соображениям.

«До чего дошла Демократическая партия? Как они могут ставить этих двоих выше Израиля? Я думаю, любые евреи, голосующие за демократов, либо абсолютно не осведомлены, либо показывают серьезную нелояльность», — сказал Трамп.

В своих высказываниях в их адрес президент намекал на иностранное происхождение политиков-демократов: Омар родилась в Сомали, а Тлаиб является палестинкой по происхождению.

При этом, по иронии судьбы, Омар ранее позволила себе заявления в адрес Израиля похожие на заявления самого Трампа. В январе она заявила, что страны, которые поддерживают законопроект, направленный на наказание тех, кто хочет бойкотировать Израиль, «забывают о том, какую страну представляют».

Эти слова также посчитали намеком на известное высказывание о «двойной лояльности», в которой противники Израиля обвиняют евреев — граждан других стран.

Слова Трампа в адрес евреев — избирателей демократов вызвали реакцию со стороны сенатора от Демпартии Берни Сандерса, который собирается бросить Трампу вызов на выборах 2020 года.

«Я горд тем, что я еврей, и у меня нет никаких проблем голосовать за демократов», — заявил Сандерс в своем твиттере.

В свою очередь, представительница либеральной произраильской общественной группы J Street Логан Бэйрофф заявила AP, что не удивлена тем что «расистские атаки» Трампа на представителей «прогрессивных» женщин конгресса сегодня превратились в «ненависть к евреям».

Трамп действительно рекомендовал Тлаиб и Омар — потомкам эмигрантов — вернуться и «помочь починить» страны, из которых они приехали.

Заявления Трампа на острую для США еврейскую тематику вновь выступают фактором поляризации еврейской общины США в преддверии президентских выборов.

Представители либерального и левого американского еврейства действительно активно поддерживает Демократическую партию, однако Трамп популярен в консервативных еврейских кругах. Им импонирует его поддержка Израиля, а также перенос американской миссии из Тель-Авива в Иерусалим, на что не отважился ни один другой американский президент. Он также вопреки резолюции ООН признал Голанские высоты территорией Израиля, пойдя против своих европейских партнеров. Эти действия способствовали повышению популярности Трампа в Израиле.

Антисемитизм — проблема Трампа

Однако в США у Трампа все же есть проблемы среди еврейских избирателей. Согласно опубликованному в марте опросу социологической службы Gallup, 71% американских евреев не одобряет деятельности президента Трампа. Стоит отметить, что такое же количество американских евреев проголосовало в 2016 году за кандидата от демократов Хилари Клинтон. Один из ярких противников Трампа в среде либеральной еврейской интеллигенцией — миллионер-филантроп Джордж Сорос.

Негативное отношение к Трампу со стороны еврейской американской общественности во много связано с ростом антисемитизма в США при его правлении.

Согласно данным центра Кантора при университете Тель-Авива, который исследует эту проблему, в 2018 году в США произошло более 100 антисемитских инцидентов. Особо на фоне других американских населенных пунктов выделяется Нью-Йорк. В этом городе рост антисемитизма составил 22% по сравнению с 2017 годом.

По данным исследований Антидиффамационной лиги — американской еврейской неправительственной правозащитной общественно-политической организации, число актов насилия против евреев в США выросло более чем в два раза с 2017 года. В октябре 2018 года в Питсбурге произошел расстрел верующих в синагоге «Древо жизни». Жертвами атаки стали 11 человек, еще шестеро были ранены.

Многие американские евреи считают, что президент США несет определенную вину, так как при его правлении произошел рост различных ультраправых движений, которые не стесняются использовать антисемитскую риторику. Согласно майскому опросу, проведенному леволиберальным Еврейским электоральным институтом, 73% американских евреев чувствуют себя «менее безопасно, чем два года назад».

О том, что подобные силы стали чувствовать себя в США вольготнее, недавно напомнил в своем предвыборном ролике участник президентской гонки, демократ и вице-президент США Джо Байден.

«Мы видели, как неонацисты и сторонники превосходства белой расы маршируют, не таясь…Они выкрикивали все те же антисемитские лозунги, которые можно было услышать в 1930-е годы», — сказал Байден.

Понимая, что наличие среди избирателей Трампа ультраправых сторонников становится проблемой для американской еврейской общественности, спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт даже заявил, что президент США «не может быть ответственным за действия групп или лиц, которые называют себя его сторонниками».

Сторонники Трампа считают обвинения в адрес президента США надуманными и приводят в пример его любимого зятя Джареда Кушнера, женатого на дочери Трампа Иванке. Он имеет статус советника и активно работает над планом израильско-палестинского урегулирования. Желая отвести от Трампа огонь критики, его сторонники также стараются обвинить в антисемитизме демократов.

Повод представился в мае, когда либеральная the New York Times опубликовало карикатуру на Трампа и израильского премьера Нетаньяху. На ней президент США был изображен в виде слепца, которого ведет собака-поводырь в образе Нетаньяху.

Как рассказали «Газете.Ru» собеседники в израильских общественно-политических кругах, если бы рисунок газеты просто демонстрировал зависимость премьера Израиля от США, это было воспринято как обычная политическая сатира. Негодование вызвало изображение премьера Израиля в виде собаки. После реакции Белого дома редактор, опубликовавший карикатуру, был наказан, а с карикатуристом разорвали контракт.

Противоречивые действия Трампа раскалывают еврейскую общину. Согласно апрельскому опросу социологической службы Pew Research 42% американских евреев считает, что президент США слишком сильно поддерживает Израиль, но 47% считает, что он придерживается правильного баланса.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» русскоязычный республиканец Грег Вайнер, фактор Кушнера, а также принявшей иудаизм Иванки «имеют большое влияние на электорат Трампа». По мнению эксперта, несмотря на то, что слова президента США в адрес демократов прозвучали резко, «евреи понимают, что он имел в виду совсем другое».

Вайнер также считает, что количество евреев-республиканцев растет: «Если 30 лет назад было трудно представить еврея-республиканца сейчас это в порядке вещей».