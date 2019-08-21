Возврат к восьмерке? Трамп и Макрон хотят позвать Россию на G7

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Во время переговоров лидеры согласились пригласить Россию на саммит «Большой семерки», передает CNN со ссылкой на источник.

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Трамп и Макрон в ходе разговора, по данным телеканала, сошлись во мнении о необходимости приглашения России на встречу стран G7, которая пройдет в 2020 году. С идеей вернуть Москву выступил президент Франции. В свою очередь Трамп решил обсудить данный вопрос с другими участниками «Большой семерки» на предстоящем саммите во французском Биаррице, который пройдет с 24 по 26 августа.

При этом, если остальные представители G7 поддержат идею Трампа и Макрона, в 2020 году может пройти первый за 6 лет саммит «Большой восьмерки». Переговоры в данном формате прекратились с 2014 года, когда Россию перестали приглашать на встречи. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Указанные страны проводят встречи в таком формате с 1976 года, в период с 1991 по 2002 год к ним присоединилась Россия и G7 была преобразована в «Большую восьмерку».

G8 распалась после госпереворота на Украине, который произошел в 2014 году. Отношения между Москвой и другими участниками ухудшились на фоне присоединения Крыма к России в марте того же года. Несмотря на то, что полуостров вошел в состав РФ после референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, тогдашний президент США Барак Обама и другие участники приняли решение вернуться к формату G7.

Предложение Трампа и Макрона о возвращении к G8 оценили в России. По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, внутри «семерки» начали понимать, что отказ от взаимодействия с Россией превратил прежде могущественную структуру в мало кому интересный «междоусобчик».

«Оснований для радости не вижу от слова «совсем». Россия — под санкциями стран «семерки», и гипотетическое возвращение в этот формат нашей страны при неизменных обстоятельствах означало бы заведомое признание неравенства там прав и возможностей участников. Разумеется, для России это не может быть приемлемым», — написал Косачев в фейсбуке.

По его словам, даже в случае отмены санкций, этот формат останется для Москвы крайне неудобным, так как «по-прежнему будет являть собой формулу «семь плюс один». Он также отметил, что формат можно модернизировать до G10, пригласив также представителей Китая и Индии.

«Превращение «семерки» в «десятку» было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы», — добавил Косачев.

Между тем президент России Владимир Путин накануне заявил, что Москва не отказывалась от работы в формате G8 и ждет партнеров в гости. Об этом он сказал на встрече с Макроном во Франции, которая состоялась 19 августа.

«Что касается возможного формата в рамках восьми государств — мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмерку» в свое время, наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках «семерки», — сказал Путин.

При этом российский лидер также отметил, что в формате G7 представлены далеко не все экономически развитые страны.

«Существуют и другие организации международные, которые играют заметную, существенную роль в международных делах. Например, «двадцатка». И там такие крупные на сегодняшний день экономические игроки, как Китайская Народная Республика представлены, как Индия, многие другие. 20 стран — вы их все хорошо знаете. Это почти 90% мировой экономики. В этой связи, конечно, такие более полноформатные площадки сегодня — это очевидно, объективные вещи — играют заметную, существенную роль. И мы там работаем активно», — пояснил Путин.

Россия не исключает любые контакты со своими партнерами в любом формате, все они являются полезными, подчеркнул Путин.