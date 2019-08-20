«Прогресс налицо»: Макрон перешел на русский язык

Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным написал в фейсбуке сообщение на русском языке.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — отметил Макрон.



Пост Макрона в социальной сети был опубликован после встречи с Путиным в летней резиденции французского президента в форте Брегансон. Глава Пятой республики еще на пресс-конференции перед переговорами назвал Россию частью Европы.

В Кремле заявили, что Путин и Макрон обсудили основные вопросы двухсторонней повестки и ряд международных тем. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин и Макрон провели конструктивные и доверительные переговоры.

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«Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня», — сказал Песков.

Он также добавил, что позиции лидеров России и Франции совпадают не по всем вопросам, несмотря на позитивный характер встречи.

«Они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты — и те, по которым есть совпадение мнений, и те, по которым есть разногласия», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что одной из ключевых тем встречи стала ситуация на Украине. В частности, Путин и Макрон оценили возможность возобновления работы «нормандской четверки».

«Весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в нормандском формате, которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне», — добавил Песков.

При этом Путин и Макрон затрагивали тему нормандского формата во время пресс-конференции для журналистов, которая состоялась перед встречей президентов. Тогда Макрон не исключил подготовки переговоров. «Возможно, подготовим предстоящие встречи совместно с канцлером [Германии Ангелой] Меркель и президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — говорил Макрон. Он также подчеркнул, что речь идет о проведении саммита «нормандской четверки» в ближайшее время.

В свою очередь, Путин заявил, что Россия не видит альтернативы нормандскому формату и продолжит его поддерживать.

«Любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам», — добавил президент России.

По его словам, Москва выступает против «проведения встречи ради встречи».

Русские выступления иностранных лидеров

Между тем Макрон не единственный мировой лидер, который время от времени использует русский язык. В частности, хорошо знал и любил русский экс-президент Франции Жак Ширак. Он даже перевел роман Евгений Онегин писателя Александра Пушкина на французский и направил его в 12 издательств.

В отличие от Ширака, бывший лидер США Рональд Рейган русского языка не знал, но часто цитировал знаменитую русскую пословицу «Доверяй, но проверяй». Эту поговорку экс-президент узнал от американской писательницы Сьюзан Мэсси.

Американские политики неоднократно попадали в неловкие ситуации из-за использования русского языка.

К примеру, в 2009 году тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила министру иностранных дел России Сергею Лаврову символическую кнопку с ошибкой. Она должна была символизировать новый старт отношений между Москвой и Вашингтоном, но надпись на русском языке на кнопке была выполнена неточно.

Вместо слова «перезагрузка» там было написано «перегрузка», что впоследствии дало экспертам много поводов шутить, что новая политика была обречена на старте.

Однако Клинтон смогла найти выход из ситуации и заявила, что перезагрузка отношений приведет к тому, что дипломаты обеих стран будут перегружены работой.

При этом экс-госсекретарь очень любит русскую литературу. В одном из интервью Клинтон утверждала, что книга «Братья Карамазовы» повлияла на нее в молодости, и с тех пор она перечитывала ее несколько раз. По словам экс-госсекретаря, ее особенно впечатлило сочетание «глубочайшего психологизма с трактовкой политических нюансов».

Русским языком неплохо владеют те, кто изучал его в советские времена, — одна из них канцлер Германии Ангела Меркель. Она даже шутила с президентом России Владимиром Путиным на его языке во время саммита в Стамбуле, который состоялся летом 2018 года. Когда лидеры вместе шли по улице, Путин накинул легкое пальто. Заметив это, Меркель спросила у российского лидера: «Сибирское пальто?». В ответ Путин рассмеялся.

Также на русском прекрасно говорит и президент Чехии Милош Земан. В 2017 году он совершил целое турне по России, посетив Москву, Сочи и Екатеринбург. В ходе своего визита Земан отказался от переводчиков, а во время встречи с Путиным общался с президентом России исключительно на русском языке.