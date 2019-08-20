«Полезные дискуссии»: Путин встречается с президентом Финляндии. ОНЛАЙН

Путин прибыл в президентский дворец в Хельсинки. Переговоры президентов Финляндии и России начались.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что лидеры, в частности, намерены обсудить вопросы взаимодействия в Арктике, безопасность в районе Балтийского моря.
По его словам, Путин и Ниинистё также затронуть вопросы взаимодействия в торгово-экономической области.
После встречи в президентском дворце Путин и Ниинистё на катере отправятся к причалу крепости Свеаборг — там состоится рабочий обед, в ходе которого президенты продолжат переговоры.
Президент Финляндии в преддверии встречи отметил, что ждет от переговоров «полезных дискуссий». «Я с нетерпением жду интересных и полезных дискуссий с президентом Путиным», — заявил Ниинистё.
По его словам, для лидеров двух стран «не существует никаких запретных тем для обсуждений».
В пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Ниинистё, в частности, намерены обсудить ряд международных вопросов. «В ходе переговоров планируется обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также рассмотреть ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — пояснили в пресс-службе.
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Сегодня президент России Владимир Путин прилетел в Финляндию для переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Встреча двух лидеров пройдет в президентском дворце в Хельсинки. Как ожидается, Путин и Ниинистё обсудят ключевые темы двустороннего сотрудничества. При этом президенты также поговорят об отношениях России и Евросоюза.
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