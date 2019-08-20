«Полезные дискуссии»: Путин встречается с президентом Финляндии. ОНЛАЙН

Президент Финляндии в преддверии встречи отметил, что ждет от переговоров «полезных дискуссий». «Я с нетерпением жду интересных и полезных дискуссий с президентом Путиным», — заявил Ниинистё.

По его словам, для лидеров двух стран «не существует никаких запретных тем для обсуждений».