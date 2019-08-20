«Полезные дискуссии»: Путин встречается с президентом Финляндии. ОНЛАЙН

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии — онлайн

Владимир Путин прибыл в Хельсинки по приглашению Саули Ниинистё. Лидеры России и Финляндии проведут переговоры в президентском дворце. Как ожидается, одной из главных тем встречи станут отношения Москвы и Брюсселя в контексте председательства Финляндии в Совете ЕС. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи двух президентов.
Трансляция
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17:07

Путин прибыл в президентский дворец в Хельсинки. Переговоры президентов Финляндии и России начались.

17:05

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что лидеры, в частности, намерены обсудить вопросы взаимодействия в Арктике, безопасность в районе Балтийского моря.

По его словам, Путин и Ниинистё также затронуть вопросы взаимодействия в торгово-экономической области.

16:55

После встречи в президентском дворце Путин и Ниинистё на катере отправятся к причалу крепости Свеаборг — там состоится рабочий обед, в ходе которого президенты продолжат переговоры.

16:45

Президент Финляндии в преддверии встречи отметил, что ждет от переговоров «полезных дискуссий». «Я с нетерпением жду интересных и полезных дискуссий с президентом Путиным», — заявил Ниинистё.

По его словам, для лидеров двух стран «не существует никаких запретных тем для обсуждений».

16:35

В пресс-службе Кремля заявили, что Путин и Ниинистё, в частности, намерены обсудить ряд международных вопросов. «В ходе переговоров планируется обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также рассмотреть ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — пояснили в пресс-службе.

16:30

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня президент России Владимир Путин прилетел в Финляндию для переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Встреча двух лидеров пройдет в президентском дворце в Хельсинки. Как ожидается, Путин и Ниинистё обсудят ключевые темы двустороннего сотрудничества. При этом президенты также поговорят об отношениях России и Евросоюза.

«Газета.Ru» будет внимательно следить за встречей и рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.