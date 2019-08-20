Без границ: Борис Джонсон предложил новые условия Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в письме к главе Европейского совета Дональду Туску выступил против преференций для Северной Ирландии в рамках Brexit, считая, что надо найти иное решение. При этом Джонсон заявил, что правительство страны не будет вводить проверки, контроль, а также устанавливать инфраструктуру на границе Северной Ирландии и республики Ирландия после выхода страны из ЕС.

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Он призвал найти иное решение для Северной Ирландии вместо так называемого «бэкстопа», отметив, что важным является факт отсутствия жестких границ между территориями.

«Бэкстоп» означает режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

В настоящее время граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия прозрачна. Однако выход Британии из таможенного союза предполагает превращение границы из практически формальной в реальную: с таможней и пограничными столбами.

В соглашении прописано, что после выхода Британии из Евросоюза Северная Ирландия останется в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка, пока Лондон и Брюссель не согласуют иной способ сохранения прозрачной границы. До тех пор таможенные правила и правила общего рынка ЕС, по сути, продолжат действовать на всей территории Соединенного Королевства.

В то же время грядущий выход Британии из ЕС, который должен произойти в конце октября, вновь заставил политиков страны вспомнить о давнем конфликте.

В обществе всплыла тема соглашения «Страстной пятницы» 1998 года. Оно помогло достичь мира в Северной Ирландии, где шел жесткий конфликт между католиками и протестантами.

«Brexit фундаментально изменит эту ситуацию, и, разумеется, люди задумаются о будущем», — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в конце июля на конференции «Глобальный кризис», проходившей в Северной Ирландии.

Стоит отметить, что предшественница Джонсона на этом посту Тереза Мэй пыталась смягчить ситуацию.

В 2018 году во время переговоров с Европейским союзом была достигнута договоренность, что по вопросу границы в Ирландии будет сделана отсрочка, которая позволит Северной Ирландии оставаться внутри таможенного соглашения ЕС до 2020 года.

Однако этот план не понравился консерваторам, а также ирландской партии унионистов DUP — их союзникам в парламенте Великобритании.

Джонсон выступает за «жесткий» вариант Brexit без соглашения с ЕС. По данным издания The Independent, его поддерживают в этом 34% респондентов. В то же время 49% опрошенных считают, что премьеру следует перенести выход из ЕС — либо вовсе его отменить или организовать еще один референдум по этому вопросу. Сам Джонсон говорил до этого, что собирается вывести страну из ЕС 31 октября.

Накануне Джонсон обсудил вопрос Brexit с президентом США Дональдом Трампом.

Британия рассчитывает на подписание договора о торговле с США, который, как заявил Трамп, будет лучше условий торговли Лондона и ЕС.

Оба политика должны обсудить этот вопрос на встрече «большой семерки» 24-26 августа во Франции. Два лидера неоднократно признавались в уважении друг к другу, а самого Джонсона нередко называли «британским Трампом».

Однако глава МИД Великобритании сэр Малколм Рифкинд считает это сравнение натянутым.

«Есть некоторое желание сравнивать с Трампом, и даже сам президент США сказал, что смотрит на Джонсона как «британского Трампа». Правда, не думаю, что Джонсону понравилось такое сравнение, но, тем не менее. Есть между ними что-то общее, но этого общего немного», — говорил он.

По его мнению, политики не вполне похожи.

«Оба лидера принадлежат к типу политиков-популистов, которые смогли преодолеть сопротивление элит, они смогли преодолеть систему, чего многие не ожидали. Но во многом другом Джонсон далек от Трампа. Он высокоинтеллектуальный человек и не только читает книги, но и пишет их, и я не уверен, что президент США это делает», — добавил он.