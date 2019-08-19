Брошенный хлеб: Нетаньяху объяснил поступок жены

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева, заверил сам израильский лидер.

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В своем видеообращении под заголовком «Слыхали о хлебе?» в фейсбуке Нетаньяху указал также на то, что на Украину его жена прилетела в одежде в желто-голубых тонах в честь украинского флага.

«Я нахожусь на Украине с поистине историческим визитом, однако вряд ли моя поездка получила бы столь широкое освещение в СМИ, если бы не инцидент с хлебом-солью. Сара прибыла в Киев, одетая в желтое и голубое, национальные украинские цвета, именно для того, чтобы выразить свое уважение к этой стране», — сказал политик.

Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион также подчеркнул, что инцидент с хлебом не играет той роли, которую ему стали придавать СМИ и общественность.

«Только что разговаривал с руководителем канцелярии президента Украины Андреем Богданом, он сказал мне, что инцидент с хлебом был совершенно непреднамеренным и неважным и, конечно, не заслуживающим внимания со стороны СМИ», — сказал израильский дипломат.

Объединенная еврейская община Украины и вовсе назвала бросание на взлетную полосу хлеба Сарой дезинформацией, а также обвинила украинские и израильские СМИ в сознательном раздувании негативной сенсации.

«Объединенная еврейская община Украины выражает протест против фарса и дезинформации, которые появились в украинских СМИ вокруг ситуации с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой Нетаньяху», — заявили в общине.

«При внимательном анализе видеоматериалов очевидно, что маленький кусок каравая был случайно уронен,

да еще и с попыткой поймать его», — добавили в ОЕОУ.

Руководитель общины, представитель партии «Ликуд» на Украине Михаэль Ткач также подтвердил, что кусок хлеба выпал из рук Сары случайно.

«Отдельный вопрос к так называемым хейтерам. Друзья, скажите, а лично вы внимательно смотрели это видео? Я — да, и у меня даже мысли не было, чтобы увидеть в этом преднамеренный поступок, «швырок». Давайте перепроверять информацию», — заявил Ткач.

Более того – в самом факте того, что на инцидент с караваем вообще обратили внимание, глава еврейской общины увидел происки врагов дружбы Украины и Израиля.

«Итак, а теперь «расставим точки над і». С момента начала травли Сары Нетаньяху прошло менее суток и этого хватило для того, чтобы понять, насколько некоторые СМИ могут распространять неподтвержденную информацию, которая влечет за собой негативные последствия для отношений двух великих народов и двух великих государств, так похожих друг на друга своими проблемами», — подытожил политик.

Впрочем, общественность не поверила таким объяснениям – люди смотрят в сети видео с инцидентом, на котором видно, как израильский премьер отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Нетаньяху передал ломтик жене Саре, а она сразу же бросила его на землю, передает ФАН.

«Классно, жена премьера хлебом бросается, Андрей Богдан и президент говорят, что это все фигня,

следующие политиканы приезжают, наступают на флаг, Андрей Богдан с президентом говорят «то все фигня». А дальше?»

— говорится в комментарии на странице в фейсбуке главы офисе Зеленского.

«Хорошо, хоть не плюнула в лицо», «Было продемонстрировано отношение к стране», — гласят другие комментарии.

Несколькими часами ранее израильские СМИ сообщили, что Сара Нетаньяху пришла в ярость из-за того, что ее не поприветствовал по громкой связи в самолете капитан рейса авиакомпании El Al на Украину.

Нетаньяху поднялась со своего места и сердито попросила войти в кабину пилотов, но охранники помешали ей это сделать. Через некоторое время капитан самолета снова вышел на связь с салоном по громкоговорителю и поприветствовал жену премьер-министра Израиля, передает НСН.

Позднее в канцелярии израильского лидера это опровергли.

«Это искаженная информация. Имело место некоторое недоразумение, которое было немедленно прояснено, и полет прошел по плану. История с охранниками также является полной ложью. Это еще одна попытка отвлечь внимание от важного международного визита премьер-министра», — заявили в офисе Нетаньяху.