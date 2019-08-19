Переговоры в форте: что решили Путин и Макрон

Во французском форте Брегансон завершились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Встреча в закрытом режиме длилась более 3,5 часа. Общение с прессой состоялось перед началом разговора глав двух стран.

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Европейская повестка

Макрон, обозначая круг вопросов встречи, заявил, что хочет обсудить с Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По его словам, данная тема обсуждалась на саммите G20 в Японии.

Он также отметил, что одним из вопросов станет Украина и возможная встреча в «нормандском формате».

«Я знаю, что Россия — европейская страна. Европа идет от Лиссабона до Владивостока. Российские граждане должны слиться с европейскими. Нам следует пересмотреть подход к взаимодействию между Россией и Евросоюзом. Москва имеет полное право на место в европейской семье», — заявил Макрон.

Путин же поблагодарил Макрона за приглашение и отметил, что хотел бы обсудить с французским коллегой двухсторонние отношения.

Также глава России затронул вопрос мировой безопасности после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие в начале месяца. В соответствии с соглашением Россия и США должны были уничтожить ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Американская сторона в 2018 году в одностороннем порядке приняла решение выйти из соглашения, что и сделала 2 августа. Россия в ответ приняла зеркальные меры.

Президент России в ходе общения с прессой также пообещал рассказать Макрону о контактах с Зеленским, которого тот назвал «новым фактором» в нормандском формате.

Затронув ситуацию на Украине, российский президент заявил, что «здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой осторожный оптимизм».

Путин выразил своему коллеге признательность за поддержку России в Совете Европы и выразил надежду на улучшение взаимодействия между Москвой и Брюсселем.

При этом президент Франции, говоря об отношениях с Россией, заявил, что Европа должна пересмотреть концепцию своей суверенности, и диалог между ЕС и Москвой необходим.

Надежда на это есть.

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Право на протест

На пресс-конференции была затронута и внутрироссийская повестка.

Так, Путин впервые прокомментировал акции протеста, прошедшие недавно в Москве.

«Граждане имеют право на мирные протесты, а власти должны реализовывать это право», — цитирует слова Путина РИА «Новости».

Он также добавил, что никто не может нарушать закон и доводить до столкновений с властями, а люди, нарушающие закон, должны быть привлечены к ответственности.

Президент России напомнил, что во Франции во время акций «желтых жилетов» погибли 11 человек, а в России, по его словам, подобного не допустят.

На пресс-конференции перед встречей Путин отметил любезность французской стороны. Дело в том, что встреча проходила на улице — российскую делегацию расположили в тени, а их французские коллеги вместе с президентом сидели под солнцем.

Одной из тем встречи Путина и Макрона, согласно плану, стала ситуация на Украине. Переговоры двух лидеров прошли после предложения украинского президента Владимира Зеленского организовать встречу «нормандского формата». С данным призывом он выступил в начале августа. По мнению Зеленского, срочная необходимость переговоров обусловлена эскалацией конфликта в Донбассе.

В «нормандский формат» входят Россия, Франция, Германия и Украина. Данные страны приняли участие в согласовании минских соглашений, которые были заключены в 2015 году. Причиной для появления пакета документов стала военная операция Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе.

Основной задачей соглашений стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. При этом с реализацией договоренностей связан вопрос снятия санкций Евросоюза с России. Москва неоднократно указывала, что Киев отказываются от выполнения своей части соглашений. В частности, власти Украины не желают вести диалог с представителями республик Донбасса и обсуждать вопрос об амнистии для участников конфликта.

«Большая не восьмерка»

Кроме того, переговоры двух лидеров прошли перед встречей стран «большой семерки». Саммит пройдет во французском Биаррице 24-26 августа. Россия не принимает участие в подобных встречах с 2014 года, когда формат изменился с G8 на G7 в связи с присоединением Крыма к России, и новый саммит не станет исключением.

«Это не тот формат, где Россия принимает участие», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Полуостров вновь вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом. Россия неоднократно указывала, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.

В то же время ситуация может изменится в следующем году, когда председательство в G7 перейдет к США. По мнению бывшего посла Франции в России Клода Бланшмэзона, американский лидер Дональд Трамп может позвать Путина на встречу «большой семерки».

«Макрон поделится со своими коллегами по G7 результатами встречи с господином Путиным в форте Брегансон. Это очень важно для перспективы. Если будет подтвержден устойчивый прогресс, в частности в реализации Минских соглашений, это позволит продвинуться по вопросу [возвращения России]», — цитирует слова Бланшмэзона РИА «Новости».

Он также добавил, что Макрон не может позвать Путина на предстоящий саммит G7, потому что до него осталось всего пять дней, а президенту Франции необходимо получить одобрение других участников.

При этом Трамп еще в прошлом году призывал вернутся к формату G8, соответственно, позвать Россию на саммит. С данным заявлением он выступил перед саммитом «большой семерки» в Канаде.

«Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров», — отмечал Трамп.

По его словам, он намерен рекомендовать именно такой вариант, но решение должны принять остальные участники «большой семерки».

В то же время Москва нейтрально отреагировала на призыв Трампа. По словам Пескова, Россия делает акцент не на «восьмерке», а на других форматах.