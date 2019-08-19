Прорыв железного занавеса: что отмечали Меркель и Орбан

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 19 августа, посетили участок австро-венгерской границы — спустя 30 лет после появления первой бреши в железном занавесе. Тогда по разрешению властей еще социалистической Венгрии группа граждан Германской Демократической Республики смогла через Австрию попасть в Федеративную Республику Германия (ФРГ). Символизм встречи заключается и в том, что спустя годы Венгрия и Германия стоят на разных политических полюсах Евросоюза в отношении миграции. Встреча демонстрирует, что Орбан, несмотря на противоречия, готов взаимодействовать с новым руководством ЕС.

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В августе 1989 года тогдашнее венгерское руководство приняло решение открыть границу с Австрией в районе пограничного пункта Шопрон для того, чтобы жители соседней ГДР смогли попасть в ФРГ через эту страну. В то время Берлинская стена еще существовала, и власти ГДР препятствовали отъезду граждан. Что же касается входившей в Варшавский договор Венгрии, то ее жители восточной Германии могли посещать свободно.

Правда, контрольно-пропускной пункт был открыт властями тогдашней Венгерской республики всего на три часа, и воспользовались им не так много людей — лишь 650 человек. Мероприятие получило название «Панъевропейский пикник» и, вспоминая о нем, канцлер назвала его «самым большим массовым исходом из ГДР после строительства стены в 1961 году». Она также заявила, что мероприятие отражало европейские ценности эпохи — «солидарность, свободу и гуманизм».

По иронии судьбы, слава за решение 30-летней давности принадлежит Венгерской социалистической рабочей партии, которая в то время находилась у власти. Распоряжение открыть границы отдал тогдашний премьер Венгерской народной республики Миклош Немет. Сейчас Венгерская социалистическая партия находится в оппозиции. Бывшего премьера на церемонию не пригласили, он также отказался выступать на круглом столе, посвященном событию, так как оно было организовано консервативной партией Орбана «Фидес».

Причем для Меркель эти события тесно связаны и с ее собственной жизнью — она родилась в ГДР и прожила там большую часть жизни. В то время, когда австро-венгерскую границу открыли, канцлером Германии был Гельмут Коль, будущий политический ментор самой Меркель.

Как подчеркнула Меркель, Европейский союз сейчас нуждается в политике, которая могла бы объединить входящие в него страны.

«Мы нуждаемся в политике, которая могла бы еще сильнее объединить страны Евросоюза, чтобы мы стали конкурентоспособнее», — сказала она в эфире Die Welt.

Освещавшие визит Меркель в Венгрию европейские СМИ отметили неловкость встречи двух политических деятелей.

«Это был неловкий момент, и все их противоречия были продемонстрированы во всей красе», — отмечает в своем комментарии в связи со встречей политиков эстонское издание RTE.

«Некоторые наблюдатели не пропустили иронию этого события — празднования свободы в стране, которая стала символом антилиберализма в Центральной и Восточной Европе», — пишет европейский портал Balkan Insight.

Меркель и Орбан представляют два полюса миграционной политики ЕС. В то время как Меркель после кризиса в Сирии приняла в Германии около 1 миллиона мигрантов, Венгрия Орбана всячески препятствовала въезду беженцев на свою территорию. Он также критиковал и саму Меркель за решение Берлина принять большое количество сирийцев.

Венгерский премьер известен крайне негативным отношением к мигрантам, за что неоднократно подвергался критике со стороны ЕС. Сам Орбан во время обсуждения новой кандидатуры на пост главы Европейской комиссии заявлял, что воспрепятствует ЕС выбрать на пост человека, который поддерживает миграцию и «не уважает Венгрию или страны Центральной Европы».

Орбан также нередко идет поперек постулатов ЕС. В середине августа власти Будапешта разрешили транзит российской военно-транспортной техники в Сербию через свое воздушное пространство. Это было сделано в нарушение санкционного режима. Речь шла о транспортировке танков Т-72 и разведывательных машин БРДМ-2. Ранее Орбан вызвал негодование ЕС своими нападками на основанный международным филантропом Джорджем Соросом Центрально-европейский университет в Будапеште.

Однако, по мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, наличие в ЕС такого политика, как Орбан, «не пугает коллективный Запад», а критическое отношение к нему «раздувается СМИ».

«Никакой проблемы для Европы малые страны не представляют, все понимают, что малые страны зависят от больших», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» Брутер.

Стоит отметить, что, несмотря на свою риторику, партия Орбана «Фидес» не примыкает к «евроскептикам», а находится в альянсе с консерваторами из Европейской народной партии. Кроме того, Венгрия поддерживает и санкционный режим против России, несмотря на симпатию Орбана к главе РФ Владимиру Путину.

По словам главы аналитического департамента группы «Минченко Консалтинг» Кирилла Петрова, со стороны Орбана встречу можно рассматривать как определенную «словесную интервенцию» в адрес своих партнеров в ЕС. Таким образом Орбан демонстрирует, что, несмотря на противоречия, готов работать с ними. Что же касается Меркель, то она на этой встрече выступает как представитель объединенной Европы, налаживая мосты между ее восточной и западной частью, считает эксперт.

Сам Орбан ранее заявил, что настроен на диалог с новым руководством ЕС, и даже отметил, что новая председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен понимает различия между странами ЕС и поощряет дебаты, которые приводят к позитивному результату.