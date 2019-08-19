Санкции и Украина: Путин прилетел во Францию. LIVE

Путин прибыл во Францию для переговоров с Макроном — онлайн

Владимир Путин прибыл во Францию для переговоров с Эмманюэлем Макроном. Лидеры двух стран «сверят часы» по международной повестке дня. Как ожидается, основной темой переговоров станет ситуация на Украине, также Путин и Макрон обсудят вопросы двухсторонней повестки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.
Трансляция
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17:55

К тому же, лидеры России и Франции намерены обсудить перспективы проведения саммита в «нормандском формате». Однако Кремль выступает против «проведения саммита ради проведения саммита».

17:44

В пресс-службе Кремля заявили, что одной из основных тем для обсуждения станут вопросы безопасности в Европе и сотрудничество России с Евросоюзом на фоне обновления руководящего состава европейских органов управления. Данную тему Путин планирует затронуть сам.

17:37

Как ожидается, перед началом переговоров Путин и Макрон ответят на вопросы журналистов, затем лидеры пообщаются в формате тет-а-тет. При этом по итогам переговоров Путин может отдельно пообщаться с журналистами «кремлевского пула» и ответить на их вопросы.

17:25

Вместе с Путиным во Францию прибыли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

17:17

Самолет президента России приземлился в Марселе. Далее российский лидер на вертолете переместится на средиземноморское побережье Прованса, в городок Борм-ле-Мимоза. Именно там расположена летняя резиденция Макрона.

17:15

В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что значительную часть переговоров лидеры России и Франции проведут с глазу на глаз. Он отметил, что между Путиным и Макроном сложился «доверительный формат диалога».

17:10

По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, Путин и Макрон намеренны обсудить актуальные международные и региональные вопросы, включая урегулирование ситуации в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.

17:00

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин по приглашению своего французского коллеги Эмманюэля Макрона прибыл во Францию. Встреча двух лидеров пройдет на юге страны, в летней резиденции французского президента Брегансон. Путин и Макрон впервые проведут переговоры в стенах старинного форта. Как ожидается, президенты «сверят часы» по международной повестке дня, а также обсудят ряд двухсторонних вопросов.

«Газета.Ru» будет внимательно следить за встречей и рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.