Санкции и Украина: Путин прилетел во Францию. LIVE

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин по приглашению своего французского коллеги Эмманюэля Макрона прибыл во Францию. Встреча двух лидеров пройдет на юге страны, в летней резиденции французского президента Брегансон. Путин и Макрон впервые проведут переговоры в стенах старинного форта. Как ожидается, президенты «сверят часы» по международной повестке дня, а также обсудят ряд двухсторонних вопросов.

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