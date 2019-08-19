Санкции и Украина: Путин прилетел во Францию. LIVE

К тому же, лидеры России и Франции намерены обсудить перспективы проведения саммита в «нормандском формате». Однако Кремль выступает против «проведения саммита ради проведения саммита».
В пресс-службе Кремля заявили, что одной из основных тем для обсуждения станут вопросы безопасности в Европе и сотрудничество России с Евросоюзом на фоне обновления руководящего состава европейских органов управления. Данную тему Путин планирует затронуть сам.
Как ожидается, перед началом переговоров Путин и Макрон ответят на вопросы журналистов, затем лидеры пообщаются в формате тет-а-тет. При этом по итогам переговоров Путин может отдельно пообщаться с журналистами «кремлевского пула» и ответить на их вопросы.
Вместе с Путиным во Францию прибыли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Самолет президента России приземлился в Марселе. Далее российский лидер на вертолете переместится на средиземноморское побережье Прованса, в городок Борм-ле-Мимоза. Именно там расположена летняя резиденция Макрона.
В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что значительную часть переговоров лидеры России и Франции проведут с глазу на глаз. Он отметил, что между Путиным и Макроном сложился «доверительный формат диалога».
По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, Путин и Макрон намеренны обсудить актуальные международные и региональные вопросы, включая урегулирование ситуации в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин по приглашению своего французского коллеги Эмманюэля Макрона прибыл во Францию. Встреча двух лидеров пройдет на юге страны, в летней резиденции французского президента Брегансон. Путин и Макрон впервые проведут переговоры в стенах старинного форта. Как ожидается, президенты «сверят часы» по международной повестке дня, а также обсудят ряд двухсторонних вопросов.
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