Хлеб да соль: визит Нетаньяху в Киев начался со скандала. ОНЛАЙН

В Верховную Раду уже несколько раз вносили законопроект о переносе посольства в Израиле, но он до сих пор не рассмотрен.
Переговоры двух лидеров уже начались. Помимо вопросов двустороннего сотрудничества, Нетаньяху планирует поднять вопрос перспективы открытия посольства Украины в Иерусалиме. С этой просьбой Нетаньяху обращается к многим международным игрокам.
«Моя цель, которой, может быть, не удастся добиться в ходе этого визита, но, я надеюсь, что в скором будущем - открытие посольства Украины в Иерусалиме», — заявлял Нетаньяху в интервью Newsru.co.il.
Этот вопрос достаточно щепетилен для украинского лидера, которому необходимо заручиться поддержкой многих международных партнеров. Дональд Трамп, например, поддерживает эту идею, в прошлом году он перенес посольство. Однако Евросоюз и Турция выступают против подобных действий.
Официально Нетаньяху прибыл в Киев, чтобы почтить память жертв Бабьего Яра — места массового расстрела евреев во время Второй мировой войны. Нетаньяху пробудет в стране два дня.
Официальная церемония встречи уже состоялась. Лидеры двух государств прослушали гимны своих стран на площади возле Мариинского дворца и осмотрели строй воинов почетного караула Украины.
Визит израильского лидера начался со скандала. Нетаньяху прибыл на Украину вместе со своей супругой Сарой. Сперва супругу премьер-министра возмутило, что командир самолета не приветствовал ее должным образом.
Сара Нетаньяху попыталась переговорить с пилотом, однако, в кабину ее не пустили, что еще больше разозлило супругу политика. Командир самолета поприветствовал своих пассажиров еще раз, во время полета.
По прибытии в Киев, пару встретили три девушки в национальных украинских костюмах с хлебом и солью. Премьер-министр, знакомый с этим обычаем, отломил кусок хлеба, обмакнул его в соль и съел. Затем он передал хлеб своей супруге, однако Сара Нетаньяху не стала есть, и бросила кусок на землю.
В центре переговоров двух лидеров — развитие двустороннего сотрудничества, создание зоны свободной торговли, ситуация в Донбассе, а также ряд других, не менее важных вопросов.
Нетаньяху прибыл на Украину впервые за 20 лет.
«Это очень важный визит. Сотни тысяч граждан Израиля являются выходцами с Украины. Они являются тем связующим звеном между нашими странами, которое нужно поддерживать. Эту связь нужно укреплять», — сказал премьер-министр перед вылетом на Украину.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня для президента Украины Владимира Зеленского важный день — он впервые принимает лидера другой страны в Киеве. С визитом на Украину прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Газета.Ru» будет следить за ходом переговоров в режиме онлайн.