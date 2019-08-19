Хлеб да соль: визит Нетаньяху в Киев начался со скандала. ОНЛАЙН

Переговоры двух лидеров уже начались. Помимо вопросов двустороннего сотрудничества, Нетаньяху планирует поднять вопрос перспективы открытия посольства Украины в Иерусалиме. С этой просьбой Нетаньяху обращается к многим международным игрокам.

«Моя цель, которой, может быть, не удастся добиться в ходе этого визита, но, я надеюсь, что в скором будущем - открытие посольства Украины в Иерусалиме», — заявлял Нетаньяху в интервью Newsru.co.il.

Этот вопрос достаточно щепетилен для украинского лидера, которому необходимо заручиться поддержкой многих международных партнеров. Дональд Трамп, например, поддерживает эту идею, в прошлом году он перенес посольство. Однако Евросоюз и Турция выступают против подобных действий.