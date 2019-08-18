Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Его визит в Париж продлится один день. Политики обсудят работу в рамках «нормандской четверки», а также другие вопросы, касающиеся отношений между странами.

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В российскую делегацию также войдут глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и посол России во Франции Алексей Мешков.

Диалог пройдет в преддверии саммита «большой семерки» во французском Биаррице, который намечен на 24-26 августа.

При этом во встрече «семерки» российский лидер участия принимать не будет, поскольку Россия на текущий момент «не вовлечена в ее деятельность», сообщил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Россия прекратила свое участие в саммитах организации в 2014 году, когда в связи с присоединением Крыма другие страны-участницы объявили о смене формата с G8 на G7.

Сохранение согласия

Ожидается, что основной темой встречи Владимира Путина и Эмманюэля Макрона станет ситуация на востоке Украины и перспективы «нормандской четверки» в разрешении конфликта.

«Конечно, [обсудят] внутриукраинский конфликт, возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата», — приводит реплику Юрия Ушакова РИА «Новости».

Ранее эти вопросы уже были затронуты в телефонном разговоре Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским, который призвал главу Франции активизировать работу «четверки» и организовать встречу лидеров объединения. Со времени последней такой встречи прошло почти три года — она состоялась осенью 2016 года.

Зеленский также предложил изменить сам формат объединения и включить в него США и Великобританию. Сейчас в «четверку» входят Россия, Франция, Германия и Украина. Возможная цель этого предложения — уход от минских соглашений и от текущей расстановки сил в переговорах. Идею поддержали Соединенные Штаты и Польша, однако МИД Франции уже выступил против инициативы Зеленского.

«Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня» — заявили в ведомстве РИА «Новости».

На том, чтобы сохранить сложившийся порядок, настаивает и Россия, в конце июля это подтвердил глава МИД Сергей Лавров. По словам министра, минские соглашения и эффективная работа «нормандской четверки» — главные условия урегулирования конфликта.

«Макрон заинтересован в прогрессе по украинскому вопросу в свете ухода в тень Меркель. Он хочет выступить в качестве одного из лидеров нормандского формата», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» Юрий Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН.

Он также отметил, что французский лидер имеет личную заинтересованность в конкретных результатах.

«Поэтому Франция будет инициатором. Если Макрон добьется конкретных результатов на этом направлении, а также на полях G7, это придаст веса его заявке на роль представителя всего Евросоюза», — добавил он.

Таким образом, сейчас позиции России и Франции по нормандскому формату во многом совпадают, и предмет обоюдного интереса сторон — сохранение сложившегося согласия.

В июле российские и французские эксперты приняли участие во встрече политических представителей стран нормандского формата, где была достигнута договоренность об обмене пленными.

«Никто не ожидает прорыва, основная цель здесь — опробовать новые подходы. — рассуждает Юрий Рубинский. — Обсуждать будут, в том числе, обмен пленными, прекращение обстрела и другие гуманитарные вопросы. В этих направлениях французы намерены добиться продвижения».

На грядущей встрече Путин и Макрон также намерены затронуть и другие вопросы, стоящие на повестке дня, например, сотрудничество России с Евросоюзом и совместные российско-французские проекты. Будет затронута и ситуация в Сирии. Как заявил Юрий Ушаков, в связи с этим российская сторона поднимет вопрос о новом четырехстороннем саммите, участие в котором должны принять Россия, Франция, Турция и Германия.

В повестку также войдет ситуация на африканском континенте, ядерная программа Ирана и обострение обстановки в Персидском заливе.

«Американцы заявили о намерении увеличить активность в Персидском заливе и создать свою коалицию в регионе, к ним уже намерена присоединиться Великобритания. В таком усилении Россия и Франция не заинтересованы, и во время переговоров Путин и Макрон могут найти точки соприкосновения интересов в этой области», — предполагает Юрий Рубинский.

В преддверии встречи Москва предприняла важный символический шаг — в четверг, 15 августа, был переведен под домашний арест гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Baring Vostok. Дельпаля вместе с основателем организации Майклом Калви обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, он проходит по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Предприниматель был арестован в феврале 2019 года, он провел в СИЗО более полугода. За четыре дня до предстоящих переговоров суд согласился с доводами защиты и перевел француза под домашний арест. Как считает супруга Дельпаля, затянувшееся разбирательство и негативное решение могло бы омрачить переговоры двух президентов. Об этом она заявила в интервью «Коммерсанту».

Это косвенно подтвердил и помощник Путина Юрий Ушаков.

«Вскользь нужно отметить, что, как вы знаете, 15 августа французский бизнесмен Филипп Дельпаль, партнер Фонда Baring Vostok, освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест. Я напоминаю об этом в связи с тем, что французский президент об этом неоднократно разговаривал с нашим президентом», — цитирует Ушакова «Интерфакс».