«Киев шел неверным путем»: в России ответили постпреду Украины

Российский сенатор Сергей Цеков поддержал постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу, который заявил, что страна лишается главных признаков государства — населения и территории, а Киев не смог создать «экономическое чудо» даже за 28 лет независимости.

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«Постпред в Совете Европы абсолютно прав. Может быть, картину надо было бы еще дополнить. На Украине за 28 лет не удалось совершить не только «экономического чуда». Страна так и не стала цельным государством. Все годы Киев шел неверным путем, с первых дней независимости», — пояснил член Совета Федерации RT.

По его словам, Украина долгое время считала своей главной целью «борьбу со всем русским». «Было модным заявлять о том, что Киев не желает быть в каких-то союзах и организациях, в которых присутствует Москва»,

— подчеркнул государственный деятель. Кроме того, он отметил игнорирование Киевом того факта, что Украина является многокультурной страной.

Сам Кулеба назвал причиной таких тенденций постоянные эксперименты над страной, длившиеся с 1991 года.

«За 28 лет Украина не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся ее гражданами», — подчеркнул украинский политик в статье для издания «Зеркало недели».

Постпред напомнил, что Украина на данный момент переживает войну, а ранее прошла через две революции и шесть волн реформ, инициированных каждым новым президентом. При этом, по словам Кулебы, эти реформы – лишь попытки стереть прошлое, заодно обвинив во всех проблемах предшественников.

«Волны реформ и очередных «полных перезагрузок» почти развалили материк бюрократического аппарата государства», — пояснил дипломат. По его мнению, именно из-за этих проблем Украина лишается главных признаков государства — населения и территории. Он отметил, что это «самое страшное».

Ранее неутешительные прогнозы для Украины дал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его мнению, следом за Крымом и Донбассом Киев может потерять еще несколько регионов. Об этом экс-парламентарий заявил в ответ на предложение главы украинского Центра исследований политических ценностей Александра Дония: он отметил, что необходимо переселить украинцев из ДНР и ЛНР и огородиться от этих республик стеной.

«Все больше убеждаюсь, что людям, которые сидят в Киеве и пытаются что-то решать, уже даже психиатры не помогут. Есть же Минские соглашения, которые Украина подписывала. В них сказано, что нужно сделать, чтобы разрешился конфликт в Донбассе», — пояснил ФАН Журавко.

Он уверен, что Донбасс и Крым никогда не вернутся в состав Украины, так как жители полуострова уже проголосовали за присоединение к России, а население ДНР и ЛНР активно получает гражданство РФ.

«Они идут верным путем. С теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, жить в одной большой семье уже невозможно. И, думаю, Донецк и Луганск смогут договориться с Москвой и присоединятся к России. А потом и Херсон, и Одесса, и Николаев, и Запорожье, и другие регионы выйдут из состава Украины, в которой жить просто нельзя. Даже Киев выйдет»,

— заключил экс-депутат Рады.

Похожее заявление 17 мая сделал бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин. Он сообщил, что Украина может вовсе исчезнуть как целостное государство через пять лет. «Если конфликт на Донбассе не завершится за пять лет полномочий президента, то, я думаю, можно сказать, что Украины не будет», — подчеркнул политик в эфире телеканала NewsOne.

Также он обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и призвал решить проблему с ДНР и ЛНР в связи с нехваткой ресурсов у государства для того, чтобы продолжать противостояние. «А граждане хотят спокойствия и мира», — заключил Литвин.

В свою очередь глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что украинцы должны подождать устранения конфликта в Донбассе, так как для этого необходимо пройти большой путь. Также он отметил, что решение данного вопроса не находится в компетенции Верховной рады.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — пояснил политик изданию «Новое время».