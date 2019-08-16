«Отдавайте, мистер Болтон». Захарова обвинила США в краже россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона. По ее словам, следует подсчитать, сколько и каких технологий украли США у других стран мира.

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«Если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке», — написала Захарова в фейсбуке.

Речь идет о российской дипсобственности на территории США, данные объекты были закрыты в рамках антироссийских санкций. Москва расценивает действия Вашингтона как захват и требует немедленного возвращения зданий.

Захарова также добавила, что власти США выкрали много граждан России из третьих стран.

«Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», — подчеркнула представитель МИД России.

Резонансное заявление Болтона касательно кражи технологий было сделано накануне. По его словам, Россия якобы похитила разработки США для создания гиперзвукового оружия.

«Россия тратит достаточно средств на оборону — и на модернизацию ядерного оружия, и на создание новых видов доставки — гиперзвуковых ракет, во многом из украденных у США технологий», — заявил Болтон в интервью Voice of America.

В то же время эксперты назвали обвинения Болтона голословными. По мнению главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, слова советника президента США носят провокационный характер.

«Это было сделано не столько, чтобы обвинить Россию в краже, сколько принизить наши возможности в разработке таких технологий. Тем более Болтон — давний русофоб и милитарист, поэтому здесь как раз эта кандидатура для таких заявлений очень органично смотрится», — цитирует слова Фролова РИА «Новости».

Он также добавил, что заявление Болтона напоминает риторику Вашингтона по российской ракете с индексом 9М729, из-за которой США обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), хотя она, по данным российской стороны, под него не подпадает.

«Это в любом случае голословное обвинение, и оно чем-то напоминает историю с пресловутой ракетой 9М729: якобы кто-то что-то испытывал, но никаких доказательств этого не представлено», — подчеркнул Фролов.

Между тем о краже технологий Болтон заговорил во время обсуждения аварии, которая произошла 8 августа под Северодвинском в Архангельской области. По предварительным данным, ЧП произошло во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В США считают, что инцидент якобы связан с российской ракетой 9М730.

По данным американских СМИ, разведка США характеризует взрыв под Северодвинском как «таинственный». Эти опасения связаны с тем, что инцидент произошел после прекращения действия ДРСМД.

Договор между СССР и США вступил в силу 1 июня 1988 года. В соответствии с соглашением стороны должны были уничтожить ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Начиная с 2013 года, США и Россия поочередно обвиняли друг друга в нарушении договора. На фоне длительных споров Вашингтон решил выйти из ДРСМД и осуществил свой план 2 августа текущего года. Россия покинула соглашение в качестве зеркального ответа.

После разрушения ДРСМД единственным сдерживающим «гонку вооружений» между Россией и США документом остается соглашение о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Договор был заключен еще в 2010 году и действует до февраля 2021 года. Несмотря на то, что переговоры между Россией и США по этому вопросу продолжаются, остается не так много шансов, что соглашение может быть продлено.

Сам Болтон в конце июля говорил, что считает продление СНВ-3 маловероятным. По его словам, договор вряд ли будет продлен.

«Зачем продлять ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» — подчеркнул Болтон.