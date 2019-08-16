Трамп урезает расходы: кому не достанется денег США

Белый дом планирует уменьшить расходы на помощь другим странам более чем на $4 млрд. Сокращения, проект которых планируется направить в конгресс, могут коснуться программ ООН и агентства по международному развитию США (USAID). Многие конгрессмены при этом выступают против этой меры, поскольку, по их мнению, это нанесет удар по престижу США.

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В то же время такие идеи близки политике Трампа, который негативно относится к международным гуманитарным миссиям и хочет путем сокращения средств наказать бедные страны, откуда в Америку идет основной поток мигрантов.

Проект был подготовлен в бюджетном управлении Белого дома. Согласно документу, расходы агентства USAID будут сокращены на $2,4 млрд, программа международной помощи, которая осуществляется по линии Госдепа, — на $2 млрд. Такие данные опубликовало издание Politico.

Поправки планируется направить в конгресс в начале следующей недели. Законодатели должны будут рассмотреть их в течение 45 дней, а затем вынести решение — одобрить их или отказать президенту. В течение этого времени средства будут заморожены.

При этом средства окажутся недоступны вплоть до конца 2019 финансового года — 30 сентября — после чего срок действия разрешения на их использование истечет.

Однако, как отмечает Politico, часть высокопоставленных республиканцев и демократов уже выразили свою отрицательную реакцию на предложения Белого дома по сокращению трат на международные гуманитарные проекты.

Как отметила в беседе с изданием представитель одного из профильных комитетов Нита Лоувей,

«есть общее понимание, что эти средства важны для глобального лидерства США и обеспечения безопасности американцев».

Стоит отметить, что в числе расходов, которые планируется сократить, указаны почти $800 млн на операции ООН по поддержанию мира, а также около $400 на различные гуманитарные инициативы этой международной организации.

Сокращение расходов на миссии ООН вполне вписывается в риторику Трампа, который никогда не скрывал своего негативного отношения к этому объединению.

«Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру. ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают», — отмечал Трамп в своем выступлении в сентябре 2017 года на Генассамблее организации.

В своем выступлении Трамп потребовал убрать из Организации объединенных наций лишнюю бюрократию, что было даже отражено в декларации, принятой под давлением США. Ее подписали 128 из 193 государств-членов ООН. Постпред США при организации Никки Хейли назвала количество подписантов «фантастическим».

Своим негативным отношением к ООН известен и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. При президенте Джордже Буше-младшем он занимал должность посла США.

«ООН делает немало хорошего в гуманитарном смысле, однако, если говорить о механизмах разрешения международных конфликтов, я не думаю, что они отражают те чаяния, о которых мечтали создатели этой организации», — говорил сам Болтон «Газете.Ru» в 2015 году.

Как бывший бизнесмен, Трамп негативно относится к расходам на гуманитарные проекты, которые осуществляет в различных странах мира Агентство по международному развитию США (USAID)

Организация при этом входит в структуру Госдепартамента США, в котором, как рассказывали в беседе с «Газетой.Ru» сотрудники различных подразделений ведомства, многие отделы остаются неукомплектованными, а финансирование проектов сокращается. Так, в недавней статье в издании Business Insider сотрудник Госдепа времен администрации Барака Обамы Бретт Брюен написал, что большая часть дипломатов «утратила доверие к своему руководству».

В августе этого года, как сообщает CNN, Белый дом уже заморозил от $2 млрд до $4 млрд, которые были выделены USAID на различные гуманитарные программы, среди которых борьба с наркотиками и вопросы здравоохранения.

Нет денег для «задницы мира»

Во время апрельских слушаний в сенате США госсекретарь Майк Помпео также заявлял, что бедным странам Латинской Америки, таким как Гондурас, Сальвадор и Гватемала, помощь будет оказываться на определенных условиях.

Вашингтон, как объяснил Помпео, значительно уменьшит объем помощи, а также потребует от этих государств ужесточения контроля над границами и «не давать своим людям двигаться в Мексику и пересекать южные границы США». При этом для получения содействия от Штатов эти страны должны будут соответствовать американским требованиям, что будет и в «их собственных интересах».

Из упомянутого региона действительно идет большой поток нелегалов, а Трамп активно использовал эту тему еще перед выборами в конгресс в 2018 году, говоря о том, что на США надвигается «караван мигрантов».

Однако оппоненты Трампа из демократического лагеря считают, что сокращение финансовой помощи еще больше ухудшит ситуацию в этих странах и приведет к большей эмиграции их граждан в США.

Американский лидер всегда открыто демонстрировал свое пренебрежение к мигрантам из стран Латинской Америки. Так, в 2018 года во время встречи с конгрессменами Трамп обрушился на мигрантов из Латинской Америки с руганью.

«Почему все эти люди из задницы мира должны приезжать сюда к нам?» — спросил Дональд Трамп, свидетельствуют источники, находившиеся на совещании.

Отмечается, что на этой встрече он особо выделил Гаити, заявив, что мигранты из этого островного государства должны быть «исключены из любого типа сделок».

«Зачем нам еще больше гаитян? — спросил Трамп. — Выкидывайте их [из сделки]».